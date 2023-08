Siria acusa a Israel de bombardear el aeropuerto de Alepo

La única pista del recinto fue alcanzada por proyectiles disparados desde el Mediterráneo, informó la agencia oficial SANA. No hubo víctimas en el ataque.

El Gobierno de Siria acusó este lunes (28.08.2023) a Israel de perpetrar un nuevo ataque con misiles contra el Aeropuerto Internacional de Alepo, en el noroeste del país, que quedó fuera de servicio debido a los daños materiales causados por la acción, informó la agencia oficial de noticias siria SANA, que afirma que la pista del recinto fue severamente afectada.

"Alrededor de las 04.30 horas de esta madrugada, el enemigo israelí realizó una agresión aérea desde el Mediterráneo oeste, contra el Aeropuerto Internacional de Alepo", indicó SANA. Una fuente militar no identificada detalló que el aeropuerto quedó fuera de servicio, algo que ya ocurrió en al menos otras dos ocasiones este año por las mismas razones, una de ellas mientras el recinto servía como punto de recepción de ayuda para los afectados por los terremotos del pasado febrero.

El de esta madrugada es el segundo ataque perpetrado por el Estado judío contra territorio sirio en menos de una semana, después de que en la noche del pasado lunes un soldado del país árabe resultase herido en otro lanzamiento de misiles a las afueras de Damasco, donde fueron alcanzados almacenes y posiciones del grupo libanés Hizbulá y otras milicias proiraníes.

Reparaciones comienzan hoy mismo

El ministro de Transportes del Siria, Suleiman Khalil, dijo que el daño al aeropuerto se concentró en la única pista de despegue, y aseguró que "los equipos de mantenimiento comenzarán los trabajos de reparación este mismo lunes, para que el aeropuerto pueda volver a operar tan pronto como sea posible”. Los vuelos fueron desviados a los aeropuertos de Damasco y Latakia, agregó.

Israel suele no comentar los ataques que lanza contra Siria, pero ha dicho en reiteradas ocasiones que no permitirá que Irán asiente su influencia en Damasco. Un portavoz del ejército israelí se limitó a decir a la agencia AFP que "no comentamos los reportes publicados en la prensa extranjera”. Según datos del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, este año Israel ha llevado a cabo más de una veintena de ataques contra Siria, en su mayoría aéreos.

DZC (EFE, AFP)