Miles marchan en defensa de universidad pública en Argentina

Creo que la intención del gobierno es auditar la gestión de las universidades y no cerrarlas. La izquierda tiene la intención de confundir y agitar a la ciudadanía.

Marilyn G., Argentina

"No hay plata", pero para la compra de armas sí hay. Tampoco hay para la educación, para las víctimas de la dictadura militar, ni para los pobres.

Miguel Antonio Castellanos Avellaneda, Colombia

No defienden la educación, que está destruida desde hace tiempo. Lo que quieren es derrocar al presidente que fue democráticamente elegido. Ya lo vivimos varias veces, esto no es nuevo.

Jorge Lozano, Argentina

Excelente, sin educación el pueblo muere.

Melvin Crawford Solano, Costa Rica

Cualquier motivo viene bien para voltear a un gobierno que no es peronista.

Guadalupe González Bertozzi S., Argentina

Marchan porque los van a auditar. Se les acabó el choreo a los partidos políticos dentro de las universidades.

Iván Johnson, Argentina

Otro experimento social al estilo de Pinochet en Chile. Ahí se ve el ajuste neoliberal y las consecuencias las pagan los más pobres.

Jaime Alejandro, Colombia

Apoyo la educación pública, pero me pregunto por qué las universidades se niegan a que se realice una auditoría. Eso me da entender que no están limpios y que tienen algo que esconder.

Rolando Marrero

Milei está comprando aviones y alega que no tiene dinero para la planilla del Estado, y mucho menos para la salud y la educación. Va a dejar a Argentina quebrada. Argentina no necesita armas, lo que requiere son reformas económicas y eso implica gastos sociales para los más vulnerables.

Giancarlo Defilippi, Peru

Reformas de Petro generan protestas. Imagen: Leonardo Castro/colprensa/picture alliance/dpa

Protestas en Colombia: “no escuchar a la calle sería un error histórico”

El gobierno de Gustavo Petro es el mejor en décadas. Es pacifista y está dispuesto a escuchar. Los derechistas solo gritan "fuera Petro”, pero nadie criticó ni un solo punto de la reforma, porque no saben de qué se trata la reforma.

Jay Roy, Estados Unidos

Así comenzó acá, decían que las manifestaciones no eran reales, que eran pagadas por el imperialismo, y muchas otras cosas más. Luego, terminamos teniendo lo que es Venezuela hoy en día.

Rafael Llavaneras, Venezuela

Los políticos en Colombia han mantenido al pueblo desinformado. Ellos se pelean para repartirse entre ellos la torta.

Carlos Rivera Monsalve

La verdad es que la oposición de los partidos tradicionales quiere darle un golpe de Estado al presidente Petro, porque ha sido el mejor en 50 años. Petro ha manejado la economía, ha incentivado al campo, ha entregado tierra a los desplazados por los paramilitares, quiere reformar la salud para que llegue a todos los ciudadanos, etc. Pero la clase política corrupta que tiene nexos con los paramilitares y los narcotraficantes no quiere dejar que Colombia cambie. Esos políticos tienen intereses económicos que no quieren perder. En la marcha no se respetó al presidente, solo hubo odio y mentiras.

Myriam Suárez Velandia, Colombia

Fuerza Petro. En 20 años no se manifestaron por la mala calidad de la salud, pero ahora que se quiere reformar salen a protestar.

Jorge Giraldo

El Congreso Nacional no escucha al pueblo y las reformas sociales no son aprobadas. Es un Congreso de elites, que se beneficia del caos y de la condición actual del país.

Juan Rodríguez, Colombia

Ecuador demanda a México ante la CIJ por el asilo a Jorge Glas

En Ecuador se está viviendo una fuerte crisis institucional, política, económica y social.

Jaime Idrovo-Murillo, Ecuador

México ha intervenido en asuntos de otros países latinos, y desde que López Obrar es presidente se han violado leyes internacionales. Los países populistas de izquierda se apoyan mutuamente. Antes, México respetaba las leyes, y sabía que Glas era prófugo de la justicia ecuatoriana.

Joaquin Magaña, México

Es una acusación excelente y justa.

Denis Peralta Ramírez

Excelente, México se quieren aprovechar de la situación y le da asilo político a un prófugo de la justicia ecuatoriana. Glas le robó millones al pueblo.

José Mendoza

Noboa despreció a las instituciones y las leyes internacionales. Puede demandar, pero es imposible que le den la razón.

Carlos Aparicio Vedia

