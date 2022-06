Silvio Rodríguez pide "revolucionar la revolución" de Cuba

El cantautor Silvio Rodríguez llamó este jueves (30.06.2022) a "revolucionar la revolución" en Cuba, evocando comentarios del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, pues piensa que las experiencias reales del socialismo, como fue concebido, muestran que "es impracticable".

"Para mí es obvio que Cuba necesita revolucionar la revolución, como sugirió Andrés Manuel en su reciente visita. Sé que no es fácil, mucho menos en las muy difíciles condiciones actuales", escribió Rodríguez en su blog Otra Cita.

Rodríguez, de 75 años y siempre identificado con las ideas políticas de Fidel Castro (1926-2016), reconoce que "una sociedad que no puede garantizar satisfacciones básicas es una sociedad en crisis", en referencia a la actual situación de inflación y escasez aguda que vive la isla.

"Los diseñadores del bloqueo lo sabían; su afán destructor los llevó a convertirlo en ley, para hacerlo inexorable", señala en referencia al embargo norteamericano vigente desde 1962 contra Cuba. Pero sostiene que "las diversas experiencias reales de socialismo demuestran que, como fue concebido, es impracticable. Sea por características humanas o por predominio del capitalismo en el mundo. Siempre he pensado que hay que tomar lo mejor de cada sistema".

Amigo personal de López Obrador, Rodríguez recordó el discurso del mandatario en su visita a La Habana el pasado 8 de mayo, cuando aseguró: "prefiero seguir manteniendo la esperanza de que la revolución renazca en la revolución, que la revolución sea capaz de renovarse".

En opinión del músico, "las experiencias de China y Vietnam son lo mejor hasta ahora: gobiernos socialistas dirigiendo economías capitalistas. No estoy hablando de calcar sino de interpretar". Y se preguntó "¿a dónde vamos si no reconocemos lo que nos pasa? Es absurdo no admitir la evidencia manifiesta, aunque parte de la evidencia sea fabricada".

"Es injusto, además de insensato, convertir quimeras en principios. No verlo es desesperanzador. Imponerlo es atroz", dijo el cantautor que el 11 de junio cantó para 100.000 personas en el Zócalo de la Ciudad de México.

