Sequía amenaza la producción de carne en México

La sequía y una disminución de forraje en México ha obligado a los ganaderos a vender sus reses a la industria lechera y a tener una menor cantidad de hatos para la reproducción de becerros, lo que afectaría la producción de carne a corto plazo, alertó este martes (09.04.2024) Enrique López, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Productores de Carne.

"Los ganaderos tienen desesperación y puede ser que estén sacando algún pie de cría menos productivo en esta etapa, esperemos que no nos afecte en el mediano plazo porque, sin duda, la estabilidad de la industria depende de eso”, afirmó en una conferencia de prensa en Guadalajara, sede del Congreso Internacional de la Carne 2024.

Esta eventual despoblación de hatos afectaría la oferta de becerros en uno o dos años en todo el país, además de incidir en la disponibilidad y el precio de la carne, advirtió.

López reveló que han conversado con instancias del Gobierno federal y el Congreso en busca de presupuesto para programas que incentiven la producción ganadera, mientras que en Sonora y Nuevo León, estados en la frontera con Estados Unidos, han impulsado estrategias estatales para evitar el despoblamiento.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en México la ganadería aporta UN 39,7 % del producto interior bruto (PIB) del sector primario, y el 56 % de la superficie nacional, que equivale a 108,9 millones de hectáreas, está dedicada a la ganadería extensiva, con diferentes sistemas de cárnicos y lácteos.

Mortandad de ganado comunidades de Sonora y Sinaloa

Citado por el diario local veracruzano El Heraldo de Coatzacoalcos, el presidente nacional de la Central Campesina Independiente (CCI), José Amadeo Hernández Barajas, estimó que el 80 por ciento del territorio nacional padecerá los efectos de la sequía este 2024, lo cual impactará en la producción y el costo de alimentos, de leche y de carne.

"Desgraciadamente el año pasado no llovió, las presas no tienen agua, no hubo riego, hasta Sinaloa que es el productor número uno de granos, de maíz blanco, también no se sembraron muchas hectáreas, no hubo riego; igual está el Bajío, otro productor importante de alimentos, esto va a ocasionar que los alimentos se vayan a la alza, que la carne y la leche, también por el ganado porque no hay forraje”, dijo Hernández.

Por su parte, Héctor Sánchez Valdez, presidente de la Asociación Ganadera de Alamos, estado de Sonora, alertó sobre la preocupante mortandad de ganado en esa zona del país, la cuál podría aumentar en los próximos meses si no llegan las lluvias.

En declaraciones al diario local El Imparcial, aseguró que un recorrido realizado por límites de Sonora y Sinaloa, constató la mortandad de ganado en varias comunidades y advirtió que el ganado adulto en la etapa de gestación no alcanza a desarrollarse, por la mala alimentación y la baja calidad del material vegetativo.

Dos tercios del país afectados por la sequía

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó el pasado 15 de marzo que el 72,3 % del territorio nacional presentaba algún tipo de afectación por la sequía, con el 41,86 % con sequía de severa a excepcional, y el 16,33 % con sequía moderada o espacios anormalmente secos y se prevé que incremente conforme avance la temporada de estiaje.

Joao Arenas, presidente de la Asociación Ganadera especializada en bovinos en Jalisco, urgió implementar un programa de repoblación de hatos que permita a los ganaderos tener disponibilidad de becerros y de alimentos, además de mitigar la sequía.

Los especialistas señalaron que tanto en Jalisco como en otros estados han implementado estrategias para captación de agua de lluvia, la implementación de bordos y pozos profundos, además de extractores de viento para disminuir las afectaciones del agua.

jc (efe, El Heraldo de Coatzacoalcos, El Imparcial)