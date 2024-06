Selección alemana de fútbol: Jonathan Tah vive su sueño

Hace gestos, da instrucciones y habla mucho con sus compañeros: Jonathan Tah rara vez perdió la concentración durante la victoria de la selección alemana de fútbol por 2-1contra Grecia. Junto con su compañero Antonio Rüdiger, el jugador de 28 años aportó la tranquilidad necesaria y añorada a la defensa de la selección en el último partido de prueba antes del inicio de la Eurocopa 2024.

Tah no sólo es un muro en la defensa, sino que también influye en la ofensiva en situaciones habituales y crea peligro en el área rival. Asimismo, estuvo a punto de marcar su primer gol con la camiseta de la selección nacional el viernes por la noche en el estadio de Mönchengladbach.

Tah no se deja desenfocar

No importa si Tah pasa a la ofensiva o realiza un arranque perfectamente sincronizado a toda velocidad, siempre parece como si su pulso nunca aumentara al extremo. Esta calma y tranquilidad en la camiseta de la selección alemana es notable, porque el defensa central del Bayer Leverkusen sólo lleva unos meses siendo un fijo en el equipo del seleccionador nacional Julian Nagelsmann. "Realmente lo aprecio y estoy muy agradecido", comenta Tah. "Siempre hay momentos en los que me doy cuenta: estoy viviendo mi sueño", agrega.

Y Tah marca el camino, también verbalmente. "Cuando voy a un torneo, quiero ganar", dice. Esta confianza la adquirió esta temporada en su club, con el que jugó una temporada perfecta en la Bundesliga sin perder. Tah se ha convertido en uno de los mejores defensores centrales de Alemania y Europa. Pero el joven de 28 años tuvo que trabajar duro para alcanzar el éxito actual.

Jonathan Tah ganó la Bundesliga y la Copa Alemana con el Bayer Leverkusen. Imagen: Ina Fassbender/AFP/Getty Images

Tah: "Todavía no estaba preparado"

Su carrera tuvo un comienzo prometedor, ya que el defensa central ganó la Copa del Algarve con la selección sub-17 y celebró su debut en la Bundesliga con el Hamburgo, con sólo 18 años. Pero sus logros deportivos nunca fueron constantes. Durante sus años escolares y también en su carrera, siempre hubo momentos "en los que la gente dudaba de mí", recuerda Tah.

Pero el futbolista nacido en Hamburgo no se rinde, luchó varias veces por volver a llamar la atención y muestra buenas actuaciones que siempre lo acercan a ser convocado a la selección nacional. A pesar de que el defensa formó parte de la plantilla nacional para la Eurocopa de 2016, no se pudo lucir en el campo. En el Mundial de Rusia 2018 o en la Eurocopa de 2021, ni siquiera llegó a formar parte del equipo final. Tah admite que, en ese momento, todavía no estaba preparado.

"Al principio se esperaba mucho de mí. Pero todavía no estaba preparado para jugar a este nivel, no estaba preparado para asumir la responsabilidad que me imponían a esa edad", sostiene el defensa. La mayoría de los defensores centrales realmente buenos, dice Tah, tenían entre 20 y 30 años cuando alcanzaron su máximo rendimiento.

Rüdiger: “Es un líder”

Tah ha trabajado mucho en sí mismo en los últimos años. “Ajusté aspectos como la nutrición y el contenido del entrenamiento y también hice más cosas en mi vida privada”, explica el nativo de Leverkusen. Sus esfuerzos están dando frutos. Con él al frente de la defensa, Tah consiguió el doblete del campeonato alemán y la Copa Alemana. Y ahora también es un fijo en la selección nacional.

Junto con Antonio Rüdiger forma la defensa central de la selección. Después de problemas iniciales, el dúo ahora se ha adaptado y asegura una defensa estable. Este año, el equipo de Nagelsmann sólo ha recibido dos goles. "Hablamos mucho dentro del campo, pero también fuera del campo. Simplemente hay conexión", explica Rüdiger y lo elogia: “Es un líder. Para mí es el mejor defensor central de la Bundesliga".

El objetivo es el título de la Eurocopa

Para Tah, ganar la Europa en su propio país sería el mayor logro de su carrera hasta el momento. Por ello, llega al torneo con confianza. “La base es, por supuesto, que siempre lo des todo para ganar”, apunta el deportista.

"No creo que debamos escondernos o pensar que otros equipos son mejores que nosotros. Creo que podemos estar a la altura de cualquier equipo", afirma Tah y deja claro: "Vamos a llegar al torneo y queremos ganar".

