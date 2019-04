Segunda prórroga para el "brexit"

El "brexit" se esta volviendo cada vez más absurdo. El Estado que quiere abandonar la UE y no logra organizar una retirada ordenada puede ahora verse obligado a participar en las elecciones europeas. Elecciones para un gremio al que ya no quiere pertenecer. No es de extrañar que los más feroces defensores del "brexit" hayan aprovechado la oportunidad para anunciar un saboteo de la UE desde dentro después de las elecciones.

La UE intenta ahora tapar lo absurdo de la situación con una extensión flexible y ligada a condiciones. Cuando los británicos hayan acordado de una vez por todas un tratado para la salida, podrán abandonar la UE el próximo primero de mes, pero a más tardar deberán hacerlo el 31 de octubre. Nadie se planteó la pregunta de por qué es necesaria una limitación.

Una prórroga tras otra

Durante estos dolorosos meses hasta octubre, con un Parlamento completamente dividido y una primera ministra sin poder ni apoyo, Gran Bretaña debe comportarse bien en la mesa y no obstruir la política de la UE. "Recuperar el control" (Take back control!). Esta promesa se interpretó de otra manera durante la campaña del "brexit".

Bernd Riegert, corresponsal de DW en Bruselas

Durante la larga noche de la cumbre en Bruselas, la UE dictó las condiciones a la primera ministra británica y decidió sobre si el país se iría sin un acuerdo el viernes, o dentro de unos meses. No está nada claro si habrá un acuerdo ratificado por ambas partes al final de esta nueva prórroga. Puede ser que este teatro del absurdo solo se prolongue más. A estas alturas ya queda claro que, de ser necesario, a finales de octubre habrá otra prórroga más, porque la UE no quiere ser culpable de un "brexit duro".

La única solución viable habría sido cancelar la retirada solicitada por el Gobierno británico. Entonces Gran Bretaña, miembro de pleno derecho, tendría todo el tiempo del mundo para organizarse y preparar un nuevo intento para negociar un acuerdo de retirada con la UE. Claro, los partidarios del "brexit duro" estarían furiosos. Theresa May tendría que dimitir tras la revocación de la solicitud de retirada, pero eso es algo que ya ofreció de todos modos.

El caos sigue

Sigue la incertidumbre para los ciudadanos y las empresas. Todo está en el aire. La situación es veneno para las decisiones de inversión. Hasta ahora, los 27 Estados de la UE han estado notablemente unidos en el tema del "brexit". Pero esta unidad está empezando a resquebrajarse. Francia ha luchado duramente contra la larga extensión favorecida por una gran mayoría. Al igual que Theresa May, Francia quería fijar el 30 de junio, para evitar la participación británica en las elecciones europeas. Alemania propuso el mes de diciembre o marzo para sacar el tema "brexit" ya de una vez de los titulares.

El resultado final es un compromiso típico que no se puede justificar de manera objetiva. Todos se encuentran en la mitad del camino, que es finales de octubre. La prórroga ya tiene un apodo: "Halloween-brexit". En la última noche de octubre los espíritus y los fantasmas andan por las calles. ¿Un buen presagio?

(gg/er)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |