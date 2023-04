¿Se acabó la moda de invertir en fósiles de dinosaurio?

¿Quién no querría tener un tiranosaurio rex? Para asustar a los vecinos o para cobrar entrada para verlo. Los T. rex (o t-rex) son extremadamente escasos y con un gran valor en aumento. Pero, ¿vale de verdad la pena invertir en huesos fósiles?

Invertir en estos especímenes antiguos no es para todos y hay que tener en cuenta varios aspectos. Algo bueno es que no son fáciles de robar. Un cráneo de un tricerátops no cabe en la mochila de un ladrón. Pero esto también significa que son difíciles de mover y necesitan mucho espacio.

El Museo de Historia Natural de Abu Dhabi, que abrirá sus puertas en 2025, seguramente tuvo esto en cuenta cuando ofreció 31,8 millones de dólares por el T. rex Stan, de 67 millones de años, en una subasta de la casa Christie's en 2020. Se trata del fósil más caro jamás subastado y supera con creces su estimación de entre 6 y 8 millones de dólares.

Cuidado con la "dinomanía"

Christie's no es la única casa donde se consiguen huesos de gran valor. Sotheby's, Drouot y Heritage Auctions también han superado el millón de dólares en ventas recientes, pese a que veces solo disponían de una fracción de los huesos originales.

Sin embargo, dos subastas celebradas a finales del año pasado han causado inquietud. Christie's suspendió la venta prevista de un T. rex, días antes de que saliera al mercado en Hong Kong. Esa posible venta, evaluada en 25 millones de dólares, se detuvo después de que los expertos destacaran el número de imitaciones de los huesos que formaban parte del esqueleto.

El uso de reproducción de piezas para completar esqueletos es bastante habitual. Pero puede que los compradores se asustaran, porque unas semanas después hubo otra gran decepción. Un T. rex de Sotheby's, que se estimaba en 20 millones de dólares, se vendió por unos escasos 6,1 millones.

Autenticidad, procedencia y documentación

Además de los llamativos T. rex, estegosaurios o un tricerátops, hay muchas otras opciones para comprar fósiles. Las casas de subastas, los comerciantes y las tiendas especializadas intentan convencer a coleccionistas e inversionistas, para que se fijen más en especímenes de historia natural como huevos fosilizados, dientes de gran tamaño, meteoritos, minerales o incluso mechones de pelo de mamut. Aunque no son tan llamativos como un dinosaurio a escala real, siguen formando parte de la historia.

"Los fósiles son raros porque deben darse ciertas condiciones para que una planta o un animal se conserven", explica a DW Claudia Florian, directora consultora del departamento de historia natural de Bonhams en Los Ángeles. "El organismo tiene que sufrir un rápido sepultamiento de forma imperturbable para que se conserve y fosilice". Si a eso le añadimos el sentido de la aventura y el enorme trabajo que supone encontrar y excavar estos fósiles, la intriga es aún mayor.

Encontrar y conservar fósiles de dinosaurios requiere mucho trabajo, como el de esta foto tomada en Argentina.

En un breve tutorial, Bonhams ofrece algunos consejos a los compradores. La calidad, el grado de conservación y la integridad son los principales factores que hay que tener en cuenta. También son importantes la autenticidad, la procedencia y la documentación que demuestre que un espécimen ha sido excavado legalmente.

La belleza de los huesos viejos

Bonhams, la tercera mayor casa de subastas del mundo tras Sotheby’s und Christie’s, cuenta actualmente con 14 sucursales en todo el mundo, y intentando introducirse en el mercado de la historia natural. El año pasado, sus subastas superaron por primera vez los 1.000 millones de dólares. Del total, unos 4 millones de dólares procedieron de sus 11 subastas de historia natural, tres de las cuales incluían fósiles.

Para mostrar cómo han subido los precios, Florian señala dos ejemplos. El primero es un cráneo de oso cavernario vendido en Nueva York por 4.750 dólares en 2012. Un cráneo similar se vendió en 2022 y superó los 26.000 dólares en París. Otro ejemplo, es un diente de T. rex, que se vendió por 11.250 dólares en 2013. Nueve años más tarde, un diente similar se vendió por casi el doble de precio. Incluso las réplicas de esqueletos de alta gama están ganando popularidad, para aquellos que no pueden permitirse grandes especímenes originales, según Florian.

Esta réplica de un esqueleto de triceratops de 22 pies de largo podrá adquirida el próximo 7 de junio por entre 30.000 y 50.000 dólares en Bonhams.

Algunos consejos importantes para invertir

Cuanta más información se tenga sobre lo que hay en el mercado, mejor. No todos los fósiles son raros y existen numerosas falsificaciones. A veces los objetos han sido restaurados, alterados identificados de forma incorrecta. Así que los expertos recomiendan:

Compre lo mejor que pueda permitirse. La diversidad es siempre un buen plan de inversión. Compre cosas con un historial probado y una cadena de propiedad clara. Aunque esto no garantiza el éxito en el futuro, le servirá de orientación.

En el caso de fósiles realmente importantes, asegúrese de obtener los derechos de réplica. El hecho de poseer el esqueleto no significa automáticamente que se posea la marca. En el caso del Stan de Abu Dhabi, los nuevos propietarios no pueden hacer reproducciones.

Por último, los compradores deben confiar mucho en los vendedores. Esto puede ser difícil en un campo científico, en el que los expertos siguen discutiendo sobre el número total de huesos que tenía realmente un T. rex. ¿Eran 300 o 380? Con preguntas como ésta sin respuesta, es importante saber a quién se está comprando.

Al final, aunque los fósiles que compre no le reporten millones, siguen siendo una inversión audaz que impresionará a los vecinos.

