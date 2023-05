Scholz, Zelenski y la compleja relación entre Alemania y Ucrania

La relación entre el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y el canciller alemán, Olaf Scholz, no es sencilla. Desde el inicio de la guerra, solo se han reunido en persona en dos ocasiones. La primera fue en junio de 2022 en Kiev, mucho después de que otros políticos importantes hubieran estado en la capital ucraniana.

El encuentro estuvo además precedido por una discusión entre Berlín y el entonces embajador ucraniano Andriy Melnyk, ya que este había acusado al presidente federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, de estar demasiado cerca de Moscú, y al canciller, Olaf Scholz, de dudar demasiado sobre las entregas de armas a Ucrania. Steinmeier quería visitar Kiev, pero fue "desinvitado”. Por ese motivo, Olaf Scholz canceló un visita que tenía previsto realizar a Kiev, a lo Melnyk reaccionó diciendo que el canciller se ofendía rápido. Pasaron varias semanas hasta que las cosas se calmaron.

"La relación ha mejorado mucho", dice Henning Hoff, de la Sociedad Alemana de Relaciones Exteriores. Y en ello tiene mucho que ver el cambio del embajador Melnyk por el "mucho más tranquilo y equilibrado" Oleksii Makeiev.

Otro relevo producido en Alemania también ha contribuido a apaciguar los ánimos. En lugar de Christine Lambrecht al frente del Ministerio de Defensa, ahora está Boris Pistorius, un ministro "que dice muy claramente que su objetivo es una victoria para Ucrania", y que ha prometido una entrega "fluida y oportuna" de los tanques Leopard 2 a Ucrania.

Armas, armas, armas

Es probable que Zelenski insista en demandar más armas de Alemania, aparte de pedir más municiones, cuestión que ahora mismo es "clave" para Ucrania.

Alemania se ha mostrado más vacilante que otros países a la hora de ofrecer ayuda militar. Scholz esperó meses antes de autorizar envíos de armas pesadas, como tanques y artillería. Después pasó todavía más tiempo hasta que finalmente se decidió a enviar tanques Leopard 2, y solo lo hizo cuando EE. UU. también accedió a enviar sus propios tanques de batalla. Hasta ahora, la entrega de aviones de combate no ha sido una opción para Olaf Scholz. Otros países europeos están más cerca que Alemania de hacerlo.

Dudas sobre el éxito de la contraofensiva

Zelenski sabe que el apoyo de Occidente no es ilimitado. "Necesitamos una victoria", ha admitido el presidente ucraniano recientemente. Pero hay dudas sobre el éxito de la próxima ofensiva ucraniana, conocidas públicamente tras las filtraciones de información del servicio secreto estadounidense.

En Alemania, Wolfgang Ischinger, exdirector de la Conferencia de Seguridad de Munich, dijo hace unos días en televisión que la contraofensiva ucraniana no es cuestión de días, sino un proceso a largo plazo, y esto es "veneno” para un apoyo de Occidente extendido en el tiempo.

Sin compromisos concretos para la adhesión a la UE y la OTAN

Zelenski también espera del Gobierno alemán más apoyo para la adhesión de su país a la OTAN y la UE. En junio de 2022, a su país se le otorgó oficialmente el estatus de candidato para la adhesión a la UE. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo durante su quinta visita a Kiev en el "Día de Europa" el 9 de mayo: "Ucrania es parte de nuestra familia europea". "No sucederá tan rápido como desearía Kiev", dice al respecto Henning Hoff, "pero no podemos permitirnos que tarde una década. No es un camino fácil".

"Unirse a la OTAN es aún más complicado", subraya el experto. En septiembre de 2022, Ucrania presentó una solicitud de membresía acelerada. Zelenski parece tener claro que un posible ingreso no sucederá durante el conflicto. "Pero durante la guerra queremos un mensaje muy claro de que estaremos en la OTAN después", dijo el presidente ucraniano el La Haya.

Zelenski ha recibido palabras alentadoras de países individuales de la OTAN y del Secretario General, Jens Stoltenberg, del tipo "la puerta permanece abierta". Pero no hay nada concreto, sobre todo no se mencionan posibles fechas. Henning Hoff cree que, en líneas generales, al Gobierno de Berlín no le parece buena idea la pertenencia de Ucrania a la OTAN.

Premio Carlomagno para el pueblo ucraniano

Está previsto que Zelenski reciba en Alemania el prestigioso Premio Carlomagno de la ciudad de Aquisgrán, en nombre de todo el pueblo ucraniano. Desde 1950, el galardón se otorga a personalidades que han prestado servicios a la unidad europea.

En Ucrania, el Día de Europa se celebró oficialmente el 9 de mayo de este año por iniciativa de Zelenski, mientras que en Moscú, en el aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi, el presidente Vladimir Putin retrató a Rusia como víctima de una guerra occidental contra su país.

"El deseo de los ucranianos de pertenecer a la UE nos ha demostrado a todos en Europa lo importante que es el proyecto europeo y que Ucrania está defendiendo nuestra libertad y nuestra forma de vida”, dice al respecto Henning Hoff.

(ms/ers)