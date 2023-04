Contraofensiva de Ucrania: objetivos, oportunidades y riesgos

El Ejército ucraniano acaba de terminar los preparativos para llevar una contraofensiva muy esperada. El objetivo es expulsar a Rusia de los territorios ocupados. Podría ser una batalla decisiva. Una liberación.

Lucha por Bajmut para ganar tiempo

En estos días, en Kiev se respira literalmente la calma antes de la tormenta. Ataques con misiles rusos, como el de este viernes, 28 de abril, ya no son tan frecuentes. Los árboles y las flores llenan las cuidadas calles de la capital. Los cafés están llenos y la guerra parece lejana. Y, sin embargo, en cada esquina hay carteles que piden a la gente que se ofrezca como voluntaria o haga una donación al Ejército. En Maidán, la Plaza de la Independencia, se colocan ataúdes con destacados combatientes caídos casi todos los días.

Muchos fallecen cerca de Bajmut, ciudad en la región de Donetsk y ferozmente disputada durante meses y ahora casi bajo control ruso. Pero Kiev no solo quiere inmovilizar a las fuerzas rusas en Bajmut, sino también quiere ganar tiempo para prepararse para la contraofensiva.

Andrij y Maxim (nombres cambiados por la redacción) también lucharon en Bajmut. Ahora están de vuelta en Kiev. Para ellos es hora de descansar. "Espero mucho que haya valido la pena", dice Andrij sobre la decisión de retener Bajmut cueste lo que cueste. No parece estar bien seguro. Maxim habla sobre la superioridad en número de las fuerzas rusas, la mala preparación y el débil armamento de su unidad. ¿Qué esperan los dos de la contraofensiva? "Liberar, por fin, territorio de nuevo", dice Maxim.

¿A qué espera Kiev?

La contraofensiva es un tema constante en los medios ucranianos, pero los representantes del Ejército guardan silencio. "Esperar " es la respuesta. Primero, porque aún no han llegado todas las armas occidentales. Desde principios de año, Ucrania ha recibido una gran cantidad de "metal pesado" -como se le llama coloquialmente al equipamiento de guerra- de los socios de la OTAN: decenas de tanques de batalla y vehículos de combate de infantería modernos, fabricados en Alemania y Gran Bretaña, así como sistemas de defensa aérea Patriot estadounidenses y aviones de combate soviéticos.

Según estimaciones del periódico en línea Ukrajinska Pravda, el Ejército y la Guardia Nacional han establecido al menos 16 nuevas brigadas para la ofensiva, con un total de hasta 50.000 hombres. Estas nuevas unidades necesitan tiempo para prepararse, incluso para familiarizarse con las nuevas armas. Además, Ucrania tiene poca experiencia con una contraofensiva a gran escala.

Otro problema es que las condiciones climáticas han empeorado, y los soldados ucranianos esperan a que crezcan las hojas de árboles y arbustos para camuflarse mejor.

Ataque sobre la ciudad ucraniana de Umán este 28 de abril.

Crimea como dirección estratégica

Dónde, cuándo y cómo atacará Ucrania es uno de los secretos mejor guardados.

En septiembre de 2022, el comandante en jefe del Ejército ucraniano, Valerii Zaluzhnyi, esbozó cómo podría ser una contraofensiva ucraniana: "Algunos contraataques consistentes, idealmente simultáneos".

Zaluzhnyi mencionó la Península de Crimea, anexada por Rusia en 2014, como un objetivo estratégicamente importante. Esa es la dirección principal en la que es probable que Ucrania intente moverse, dicen todos en Kiev. Sin embargo, muchos dudan de que Ucrania pueda conquistar la península, ya que, por el momento, le faltan fuerzas y tecnología.

La región de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, ha sido considerada durante mucho tiempo como el eje principal. Desde allí, las fuerzas armadas ucranianas podrían ir a Crimea para cortar el suministro a las tropas rusas por tierra.

La contraofensiva no acabará la guerra

El estado de ánimo en Kiev es cautelosamente optimista. "Esta ofensiva no puede fallar en absoluto, se liberarán más territorios", dice un experto militar. "La única pregunta es cuántos y a qué precio". El soldado Andriy constata cuán alto es ese precio cada vez que mira la lista de contactos en su celular: "Muchos compañeros han muerto. No he podido borrar sus números".

También está la cuestión de qué pasará después de la contraofensiva. Algunos temen que, si no cumple con las expectativas, Occidente podría presionar a Ucrania para que llegue a un acuerdo y haga concesiones dolorosas. La cúpula militar se ha pronunciado claramente en contra. Andriy, y muchos en Kiev, asumen que será una larga guerra, que probablemente no terminará después de la contraofensiva. Por lo tanto, esperan más convoyes con armamento militar pesado de Occidente.

(rmr/cp)