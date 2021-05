Salma Hayek dice que estuvo a punto de morir de COVID-19 al inicio de la pandemia

La estrella de Hollywood Salma Hayek ha hablado públicamente por primera vez de su pasada enfermedad grave de COVID-19 en una entrevista con la revista de cine estadounidense Variety.

"Mi médico me rogó que fuera a un hospital porque estaba muy mal", relata Hayek en la entrevista publicada este miércoles (19.05.2021). "No, gracias. Prefiero morir en casa", respondió.

La mexicana Hayek, que vive en Londres con su marido François-Henri Pinault y su hija Valentina, de 13 años, contrajo el coronavirus el año pasado, al comienzo de la pandemia. Según el informe, pasó siete semanas aislada en una habitación y también tuvo que recibir oxígeno suplementario. Sigue teniendo menos energía que antes, dice Hayek.

Hayek: Harvey Weinstein me amenazó de muerte

Hayek también habló de su ensayo de 2017 en el New York Times sobre el acoso que sufrió por parte de Harvey Weinstein, quien supuestamente le pidió favores sexuales. "Te mataré, no creas que no puedo", recuerda Hayek que le dijo Weinstein cuando ella se negó a una de sus supuestas exigencias. Escribir el ensayo fue "insoportable", dijo a Variety.

"Fue muy duro porque elegí no ser una víctima a pesar de serlo. Tuve que convencerme de que soy una luchadora y, sobre todo, una superviviente. Cuando todo esto sucedió con la historia de Harvey, no sabía que le pasaba a tantas mujeres. Entré en una gran depresión durante meses. Realmente hizo falta un ejército de mujeres para hacerme ver que era una verdadera superviviente, y una verdadera luchadora”.

"Cuando lo escribí, ni siquiera sabía si iba a enseñárselo a alguien", continuó. "Me decía: '¿Quién quiere oír mi historia? ¿Por qué me estoy dando importancia a mí misma? Me lo habían pedido desde el principio, pero lo puse por escrito solo para mí".

Salma Hayek volvió a ponerse ante las cámaras en abril para la película del director Ridley Scott "House of Gucci" en un pequeño papel junto a Lady Gaga y Adam Driver. Su película de 2019 "El guardaespaldas de la mujer del sicario" llegará a los cines en junio. La película de acción también está protagonizada por Ryan Reynolds y Samuel L. Jackson.

FEW (dpa, Variety)