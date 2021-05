Sáhara Occidental: ¿por qué es la manzana de la discordia entre Marruecos y la UE?

El asalto de jóvenes marroquíes al enclave español de Ceuta se basa, al parecer, en las tensiones entre Marruecos y España en el conflicto por el Sáhara Occidental. Aquí respondemos a las preguntas más importantes.

¿En qué consiste la crisis entre España y Marruecos?

El ministro marroquí de Derechos Humanos, Mostafa Ramid, criticó a España por haber ofrecido refugio al jefe de Polisario, el movimiento independentista del Sáhara Occidental, Brahim Ghali. El Gobierno de Madrid aceptó que Ghali, enfermo de COVID, recibiera tratamiento médico en un hospital español. La afluencia de jóvenes marroquíes a Ceuta pretende, al parecer, presionar a España para que deje de tratar a Ghali. Ahora, España ha reabierto una antigua causa judicial contra el líder de Polisario.

¿Qué teme Marruecos?

El gobierno de Rabat teme que su reivindicación de soberanía sobre el Sáhara Occidental pueda ser puesta en duda por el trato que recibe Ghali. Esperaba el reconocimiento internacional de su soberanía después de que el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara en diciembre del año pasado que la reconocería. Con esa promesa, Trump a Marruecos para que reestableciera relaciones diplomáticas plenas con Israel.

¿Cuál es la postura de Alemania frente al conflicto?

Marruecos también está en desacuerdo con Alemania sobre el estatus del Sáhara Occidental. A principios de mayo, Marruecos retiró a su embajador de Berlín. Rabat acusa al Gobierno alemán de tener una "actitud destructiva" en el asunto. Alemania había criticado la decisión de Trump y convocó una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el asunto.

Enclaves españoles de Ceuta y Melilla en Marruecos

¿Cuáles son los orígenes del conflicto?

Las tensiones se remontan a 1884. En la "Conferencia del Congo" se repartieron amplias zonas de África entre las potencias coloniales europeas de la época. En el proceso, la franja conocida hoy como "Sáhara Occidental" cayó bajo la esfera de influencia de España. En 1976, España comenzó a desalojar sus posiciones en el Sáhara Occidental. Marruecos y Mauritania reclamaron entonces el territorio. Mauritania renunció a sus reivindicaciones territoriales en 1979. Marruecos ocupó entonces también el sur del Sáhara Occidental.

¿Qué es el Polisario?

En 1973, se fundó el Polisario (Frente Popular de Liberación de Saguía el-Hamra y Río de Oro). Las dos regiones mencionadas en el nombre forman conjuntamente el Sáhara Occidental. El objetivo de la organización: la independencia estatal del Sáhara Occidental. Después de que a mediados de la década de 1970 se asentaran cada vez más marroquíes en la zona, el Polisario proclamó la "República Árabe Saharaui Democrática" (RASD) en febrero de 1976. Poco después, comenzaron los enfrentamientos armados con el ejército marroquí. El Polisario ha sido apoyado por Argelia. Muchos refugiados del Sáhara Occidental viven allí, especialmente en el campamento de refugiados cerca de Tinduf.

Frontera entre Ceuta, enclave español, y Marruecos

¿Por qué es tan importante el Sáhara Occidental?

El Sáhara Occidental es una zona económicamente muy atractiva por sus recursos minerales. Sus yacimientos de fosfato se consideran los mayores del mundo. Alrededor del 72 por ciento de todas las reservas conocidas hasta la fecha se encuentran en su territorio, así como en el de Marruecos. Antes del alto el fuego de 1991, Marruecos había comenzado a construir un "muro de protección”, dejando las regiones ricas en recursos dentro de su territorio.

¿Cuál es el estatuto jurídico del Sáhara Occidental?

La DARS es actualmente reconocida por unos 50 Estados, así como por la Unión Africana (UA). Además, DARS es miembro de la Unión Africana (UA) desde 1984, circunstancia que llevó a Marruecos a retirarse de la UA ese mismo año. No fue hasta 2017 cuando Marruecos volvió a las filas de la UA. DARS no tiene actualmente un puesto en Naciones Unidas. El pasado otoño, el Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó el mandato de la misión del Sáhara Occidental, la MINURSO. Pero en el texto relacionado, el referéndum anteriormente solicitado por Naciones Unidas ya no aparecía.

(jov/ms)