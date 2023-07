Rusia: ¿Qué pasará con las fábricas de troles de Prigozhin?

Tras la fallida rebelión del grupo Wagner, Yevgueny Prigozhin quiere, al parecer, cerrar su grupo mediático. Pero observadores advirtien que eso no significa el fin de la desinformación rusa.

Tras la fallida revuelta de Yevgeny Prigozhin contra el Ministerio de Defensa ruso, el futuro de su grupo Wagner no es la única incógnita. A finales de junio, las publicaciones pertenecientes al grupo mediático de Prigozhin, "Patriot", anunciaron el cese de sus actividades. ¿Significa esto el fin de la fábrica de troles en Rusia, cuyos "mercenarios de Internet" llevan años alabando al Kremlin y agitando contra los opositores en comentarios y artículos?

La fábrica de troles se dio a conocer en 2013, cuando periodistas descubrieron la llamada "Agencia para la Investigación en Internet" en San Petersburgo, donde se pagaba a los empleados por publicar en las redes sociales. La "agencia" pronto fue vinculada a Yevgueny Prigozhin, pero el empresario negó estar implicado. No fue hasta febrero de 2023 que admitió que la había fundado "para proteger el espacio informativo ruso".

Decenas de miles de comentarios de troles

Según Yevgueny Zubarev, director de la "Agencia Federal de Noticias", perteneciente al grupo mediático "Patriot", el trabajo de la fábrica de troles se remonta a 2009. Al principio, Prigozhin sólo contaba con unas pocas docenas de subordinados, cada uno de los cuales tenía que escribir unos 100 comentarios al día. En 2023, la fábrica de troles había crecido hasta tener 400 empleados. Algunos escribían artículos para los medios de Prigozhin, y al menos una cuarta parte de ellos publicaba comentarios en las redes sociales. Según el centro de investigación "Dossier", el imperio de internet de Prigozhin tiene un presupuesto total de hasta 100 millones de rublos (el equivalente a cerca de un millón de euros) al mes.

¿Quién controla el imperio mediático?

Durante el motín del Grupo Wagner, el 24 de junio, las fuerzas de seguridad asaltaron el centro de negocios "Lachta-2", en San Petersburgo, donde trabajan empleados de los medios de comunicación de Prigozhin. Desde entonces, algunas de sus páginas web no han sido actualizadas. Las cuentas de Twitter "RusiaActualmente" y "MundoActualmente", por ejemplo, solo publicaron dos tuits después del 23 de junio, y enmudecieron por completo después del 29 de junio. Solían publicar entre diez y doce tuits al día.

Mientras tanto, "The Bell", un medio online ruso independiente asentado en el extranjero, informó que se estaba buscando un nuevo propietario para la "fábrica de internet" de Prigozhin. Más tarde, fuentes declararon a "The Bell" que Prigozhin había decidido personalmente disolver su imperio mediático. Había dado instrucciones a sus editores para que eliminaran "todo rastro de presencia" en Internet, no sólo los sitios web, sino también las redes sociales vinculadas a ellos. Al mismo tiempo, la autoridad supervisora rusa "Roskomnadzor" restringió el acceso a los medios de comunicación de Prigozhin, incluida la "Agencia Federal de Noticias".

¿El final de los troles?

La UE no ve motivos para celebrar un éxito en la lucha contra la desinformación y los troles de Internet en Rusia. "Todavía es demasiado pronto para emitir un juicio definitivo sobre la evolución del sistema de desinformación ruso tras el supuesto cese de las actividades de desinformación de Prigozhin", explica a DW Peter Stano, portavoz de Política Exterior y de Seguridad de la UE.

Los expertos que llevan mucho tiempo vigilando a los troles también dudan de que hayan llegado a su fin. "Bot Blocker", que dirige la cuenta de Twitter "antibot4navalny", señala que, además de los proyectos mediáticos de Prigozhin, siguen existiendo los comentaristas de redes sociales. "Su trabajo no ha disminuido significativamente tras el levantamiento", afirma "Bot Blocker", quien pide que no se revele su nombre real, en una entrevista con DW. "Los troles afines al Kremlin o bots del Kremlin siguen activos e incluso crean nuevas cuentas de Twitter (...). En los últimos días no hemos visto ninguna interrupción o debilitamiento significativo de su trabajo", subraya el interlocutor.

