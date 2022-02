++ Rusia ataca: Ucrania reporta 57 muertos y 169 heridos ++

Todas las informaciones en Hora Central Europea (CET).

22.34 | Rusia invadió Ucrania para "prevenir guerra a gran escala", dice Volodin

El presidente de la Duma Estatal (cámara baja del parlamento) de Rusia, Vyacheslav Volodin, dijo este jueves en Managua que la invasión rusa a Ucrania tiene la intención de "prevenir una guerra a gran escala", y minimizó las sanciones impuestas por los Estados Unidos tras el operativo militar. "La decisión de nuestro presidente Vladimir Putin de llevar a cabo la operación pacificadora tiene la intención de prevenir la catástrofe humanitaria y también prevenir la guerra a gran escala", señaló Volodin a través de un traductor desde la sede de la Asamblea Nacional (parlamento) de Nicaragua, que celebró una sesión especial en su honor. "La población de Ucrania no tiene que temer a la operación pacificadora, porque está dirigida para la desmilitarización, solamente", agregó. (EFE)

22.05 | Macron exige en una llamada a Putin que cese las operaciones militares

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, exigió este jueves por teléfono en una llamada a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que cese "de inmediato" las operaciones militares en Ucrania. Macron lo llamó tras haber hablado con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, y le transmitió ese mensaje en concertación con este último. Según indicó el Elíseo, el jefe de Estado francés le recordó a Putin que su país se expone "a sanciones masivas" por la ofensiva militar en Ucrania, lanzada a gran escala en la madrugada de este jueves. La Presidencia gala apuntó que Macron llamó al presidente ruso a su llegada al Consejo Europeo en Bruselas, antes de que comenzara la reunión de los líderes de la Unión Europea (UE). (EFE)

21.58 | EE.UU. expulsa al ministro consejero de la embajada de Rusia en Washington

Estados Unidos expulsó al ministro consejero de la embajada de Rusia en Washington, Serguei Trepelkov, informó el Departamento de Estado, en medio de las crecientes tensiones tras la invasión militar rusa de Ucrania. Así lo indicó a EFE un portavoz del Departamento de Estado, que pidió el anonimato, al señalar que la expulsión del diplomático ruso es una "respuesta directa" a la salida la pasada semana del "número dos" de la embajada estadounidense en Moscú, Bart Gorman. Trepelkov era actualmente el segundo funcionario de más rango en la legación diplomática rusa, y Washington ya había avisado que tomaría una medida recíproca tras la expulsión de Gorman por parte de Moscú. "Hemos sido muy claros con los rusos sobre dónde estamos: igualdad y justicia", remarcó el portavoz estadounidense. (EFE)

En todos los frentes hay manifestaciones contra la guerra. En la imagen, fotografía previa al partido entre Nápoles y Barcelona.

21.46 | ONU desbloquea 20 millones de dólares para ayuda de emergencia a Ucrania

La ONU desbloqueó 20 millones de dólares para ayuda de emergencia humanitaria para Ucrania y los países vecinos, anunció el secretario general de la organización, Antonio Guterres, al tiempo que exhortó al presidente ruso Vladimir Putin a que ponga fin a su ofensiva militar. "Naciones Unidas intensifica su operación humanitaria en y en torno a Ucrania y anuncio que vamos a consagrar inmediatamente 20 millones de dólares de nuestro fondo de respuesta para responder a las necesidades urgentes", declaró el jefe de la ONU a la prensa. Esta ayuda será distribuida "de manera neutra e imparcial". "Ayudamos a la gente que lo necesita, independientemente de donde estén", precisó. La invasión de Ucrania "es un error, contra la Carta" de Naciones Unidas, y "es inadmisible pero no es irreversible", repitió antes de agregar: "Reitero mi llamado al presidente Putin: pare la operación militar, lleve de vuelta las tropas a Rusia". (AFP)

21.39 | 57 ucranianos muertos y 169 heridos deja hasta ahora ataque ruso

Al menos 57 ucranianos murieron y otros 169 resultaron heridos hoy durante el primer día del ataque ruso contra Ucrania, informó el Ministerio de Salud del país. "Según datos operativos, 57 ucranianos fallecieron como resultado del ataque ruso. Otros 169 fueron heridos", señaló la ofician por medio de un comunicado. El Gobierno ucraniano ha instado a la población a donar sangre y a buscar atención médica fuera de los hospitales si su estado de salud se lo permite. Rusia por su parte no ha informado aún de las bajas sufridas. (EFE)

21.07 | Trudeau anuncia sanciones de Canadá contra 58 individuos y entidades de Rusia

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció el jueves sanciones contra 58 individuos y entidades rusas en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Moscú, que describió como "una amenaza enorme para la seguridad y la paz en todo el mundo". "Hoy, a la luz del ataque militar imprudente y peligroso de Rusia, estamos imponiendo más sanciones severas", dijo Trudeau en una conferencia de prensa. Las sanciones apuntan a miembros de la élite rusa y sus familias, el grupo Wagner -una empresa militar privada- y a los bancos rusos, dijo, y agregó que Canadá estaba además cancelando los permisos de exportación para Rusia. (AFP)

21.06 | EE.UU. envía 7.000 militares a Alemania tras la invasión rusa de Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó este jueves (24.02.2022) el envío de 7.000 militares estadounidenses a Alemania para reforzar a la OTAN en Europa tras la invasión rusa de Ucrania. "He autorizado el despliegue de fuerzas adicionales de Estados Unidos en Alemania como parte de la respuesta de la OTAN", expresó Biden durante una rueda de prensa en la Casa Blanca sobre la guerra en Ucrania. Posteriormente, el Pentágono especificó que se trata de unos 7.000 miembros de brigada de combate de Estados Unidos que serán desplegados en los próximos días en Alemania "para tranquilizar a los aliados de la Alianza Atlántica y disuadir la agresión rusa". Durante su discurso en la Casa Blanca, Biden subrayó que las fuerzas estadounidenses en Europa no pisarán Ucrania, país que no forma parte de la Alianza Atlántica, y que su objetivo es "defender" a los aliados de la OTAN. "Estados Unidos defenderá cada centímetro del territorio de la OTAN con todas sus fuerzas", expresó el mandatario. (EFE)

Soldados estadounidenses en Alemania, en una imagen del año 2020.

20.54 | Moldavia declara el estado de emergencia tras la invasión rusa de Ucrania

El Parlamento de la república exsoviética de Moldavia declaró este jueves el estado de emergencia por un período de 60 días, en respuesta a la invasión militar de la vecina Ucrania por parte de Rusia, informa el portal de noticias moldavo Unimedia. El estado de emergencia da poderes excepcionales al Gobierno para controlar el espacio aéreo y expulsar del país a quienes representen una amenaza para la seguridad nacional, así como evacuar por la fuerza lugares en situación de peligro y "prohibir manifestaciones públicas y otras acciones de masas". Moldavia se constituyó como Estado independiente a principios de la década de 1990, tras una guerra contra los separatistas apoyados por Moscú en el enclave rebelde conocido como "Transnistria", una república 'de facto' en territorio moldavo donde Rusia tiene desplegados permanentemente unos 2.000 soldados. Pese a que el país eligió en las últimas elecciones a un Gobierno y a una presidenta, Maia Sandu, prooccidentales, Moldavia está obligada a mantener una posición de neutralidad por su propia Constitución. (EFE)

20.44 | OIEA exige la "máxima moderación" para evitar riesgos nucleares en Ucrania

El director general del OIEA, la agencia nuclear de la ONU, Rafael Grossi, hizo este jueves un llamado "a la máxima moderación" para evitar cualquier acción que pueda poner en peligro las instalaciones nucleares en Ucrania, incluyendo la antigua planta de Chernóbil. En un comunicado, el OIEA confirmó que, según informaciones recibidas del regulador nuclear ucraniano, "fuerzas armadas no identificadas" tomaron control de las instalaciones de la empresa estatal Chernóbil NPP, situada dentro de la zona de exclusión de esta planta que en 1986 sufrió un gran accidente atómico. Según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el regulador ucraniano añadió que no ha habido víctimas ni destrucción en ese lugar. Grossi destacó que es de "vital importancia" que las operaciones seguras de las instalaciones nucleares en esa zona no se vean afectadas o interrumpidas de ninguna manera. (EFE)

Helicópteros, aparentemente rusos, sobrevuelan las afueras de Kiev.

20.27 | ACNUR cifra en al menos 100.000 los desplazados en Ucrania tras invasión rusa

Al menos 100.000 personas han tenido que dejar sus hogares en Ucrania a raíz de la invasión iniciada hoy por Rusia, y varios miles más han cruzado las fronteras a países vecinos, según apuntó una portavoz de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La portavoz Shabia Mantoo afirmó que tras la primera jornada de intervención militar rusa es todavía difícil hacer un seguimiento de los movimientos de población, "que en este momento se producen de forma esporádica e impredecible". La fuente oficial añadió que la agencia de la ONU ha reforzado sus operaciones en Ucrania y países vecinos, y podría aumentar su personal en la zona si el conflicto continúa su escalada. (EFE)

20.17 | La FIFA está "preocupada" por situación "trágica e inquietante" en Ucrania

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, dijo este jueves estar "preocupado" ante la situación "trágica e inquietante" tras el ataque y la intervención militar rusa en Ucrania, sin abordar en concreto la cuestión de los próximos partidos programados en territorio ruso. "Me he quedado impactado por lo que he visto. Estoy preocupado por esta situación. La FIFA condena la utilización de la fuerza por parte de Rusia. La violencia nunca es una solución. Pedimos a todos los actores que se restaure la paz a través de un diálogo constructivo", afirmó el dirigente italosuizo en una conferencia de prensa. Rusia debe recibir a Polonia el 24 de marzo en la semifinal del repechaje para el Mundial de fútbol de este año y, en caso de ganar, jugaría de nuevo como anfitrión el 29 del mismo mes ante Suecia o República Checa, en la final de esa repesca, decisiva para otorgar una plaza a Qatar 2022. (AFP)

20.04 | Draghi pide al G7 prepararse porque la crisis en Ucrania "puede durar"

El primer ministro italiano, Mario Draghi, pidió al grupo de las siete grandes potencias -el G7- que se prepare porque la crisis en Ucrania "puede durar mucho tiempo" y que se muestre unido y firme en su "pleno apoyo a Ucrania". "Todos estamos muy afectados por lo ocurrido esta noche. Esta crisis puede durar mucho tiempo, tenemos que estar preparados", dijo Draghi, en la cumbre virtual del G7 convocada por Alemania, que ejerce la presidencia de turno, al margen de la de líderes que será en junio. "En cuanto a las sanciones, estamos completamente alineados con Francia, con Alemania y con la Unión Europea. Debemos estar unidos, ser firmes y decisivos, y reafirmar en todo momento nuestro pleno apoyo a Ucrania", añadió el primer ministro. Alemania, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Reino Unido e Italia condenaron hoy la invasión de Ucrania por Rusia como una "amenaza al orden internacional" y prometieron una respuesta contundente y cohesionada ante una crisis cuyos efectos repercutirán "más allá de Europa". (EFE)

20.00 | Miles de personas claman contra Putin bajo Puerta de Brandeburgo "ucraniana"

Miles de personas se concentraron hoy ante la emblemática Puerta de Brandeburgo de Berlín, iluminada con los colores de la bandera ucraniania, en protesta contra la invasión de ese país lanzada por el presidente ruso, Vladimir Putin. El céntrico monumento berlinés quedó rodeado por ciudadanos de origen ucraniano y también berlineses, que portaban pancartas contra el líder ruso, pero también reclamando de Alemania y del conjunto de Occidente apoyo efectivo para hacer frente al ataque. Según datos policiales, la concentración, que había empezado hacia el mediodía y se prolongó durante toda la tarde, llegó a concentrar a unas 2.500 personas. Los colores de la bandera ucraniana había iluminado ya la noche anterior el monumento berlinés, por decisión de las autoridades del gobierno regional de Berlín. Ya entonces se produjo una concentración en apoyo de Ucrania con varios centenares de personas. (EFE)

Protesta en la Puerta de Brandeburgo.

19.56 | Canciller alemán teme que Putin trate de "borrar del mapa" a Ucrania

El jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, condenó el jueves la invasión de Ucrania ordenada por el presidente ruso Vladimir Putin, que podría incluso "borrar un país entero del mapa". "Somos testigos del inicio de una guerra de una magnitud que no hemos visto en Europa en más de 75 años", desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, dijo el canciller alemán en un discurso al país. "Este es un intento de cambiar con el uso de la fuerza las fronteras en Europa, quizás incluso de borrar un país entero del mapa", agregó. (AFP)

19.33 | El Reino Unido dispuesto a apoyar a un gobierno ucraniano en el exilio

El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo este jueves que el Reino Unido ofrecería "apoyo" a un gobierno ucraniano en el exilio si se constituyera y reveló que esta mañana advirtió al presidente Volodímir Zelenski de que quizás él y su gabinete tendrán que buscar "un lugar seguro". Johnson hizo este planteamiento en la Cámara de los Comunes tras una intervención del diputado conservador Julian Lewis, que recordó que, en los años 50 del siglo pasado, este país "dio refugio a los gobiernos en el exilio de los estados bálticos ocupados". "Si, como parece probable, Ucrania se ve abrumada, ¿ofreceremos refugio a un gobierno en el exilio (hasta que el país fuera liberado)"?, preguntó Lewis. "Por supuesto que daremos todo el apoyo que podamos, sea logístico o de otro tipo, como el Reino Unido siempre ha hecho con los gobiernos en el exilio", afirmó el primer ministro. (EFE)

19.27 | El Ejército ruso ocupa la antigua central nuclear de Chernóbil en Ucrania

El Ejército de Rusia, que inició una operación militar contra Ucrania, ocupó la antigua central nuclear de Chernóbil después de fuertes combates contra las Fuerzas Armadas ucranianas. "Tras un cruento combate perdimos el control de Chernóbil", afirmó el asesor de la Presidencia ucraniana, Mijaíl Podoliak, citado por la agencia UNIAN. Según el funcionario, las autoridades no tienen información sobre "el estado de las instalaciones de la antigua central nuclear de Chernóbil, el sarcófago y el almacén de los residuos nucleares". "Tras este ataque absolutamente irracional de los rusos en esta dirección no podemos asegurar que la central nuclear de Chernóbil esté segura", indicó, al afirmar que esto "es una de las amenazas más grandes que enfrenta ahora Europa". Podoliak afirmó que, "conociendo las costumbres de los rusos, seguramente ya están preparando alguna provocación en la central. O aprovecharán los daños ocasionados a las instalaciones durante el ataque para acusar de esto a Ucrania". (EFE)

19.23 | Trece civiles y 9 soldados muertos en el sur de Ucrania, según autoridades locales

Al menos 13 civiles y nueve militares ucranianos murieron el jueves en la región de Jerson (sur de Ucrania), que se halla actualmente bajo control parcial de las tropas rusas que invadieron el país, informaron las autoridades regionales. "Trece civiles, incluyendo dos niños, murieron y nueve soldados fueron abatidos en el ataque contra la región de Jerson", precisó el gobierno local en Facebook. La ciudad de Guenichesk fue tomada por los rusos, agregó. (AFP)

19.11 | Londres congelará activos de bancos rusos y vetará a la aerolínea Aeroflot

Reino Unido congelará los activos de los principales bancos rusos, incluido el estatal VTB; legislará para impedir a las empresas rusas acceder a financiación, y vetará a la aerolínea Aeroflot como parte del "mayor y más severo paquete de sanciones que Rusia haya visto jamás", afirmó el primer ministro, Boris Johnson. En una declaración hecha este jueves en la Cámara de los Comunes, el líder conservador anunció que también se limitarán los depósitos de ciudadanos rusos en bancos británicos y se restringirán las exportaciones, al tiempo que no se descarta en un futuro excluir a Moscú del sistema de pago Swift. (EFE)

19.10 | Biden promete que el G7 impondrá sanciones "devastadoras" a Rusia

El presidente estadounidense, Joe Biden, aseguró este jueves que ha acordado con sus aliados en el G7, el grupo de las siete grandes potencias mundiales, imponer paquetes de sanciones que serán "devastadoras" para Rusia tras su invasión de Ucrania. "Esta mañana me reuní con mis homólogos del G7 para conversar sobre el ataque injustificado del presidente (ruso, Vladímir) Putin a Ucrania", escribió Biden en su cuenta oficial de Twitter. "Acordamos imponer paquetes de sanciones y otras medidas económicas devastadoras para conseguir que Rusia rinda cuentas. Estamos del lado del valiente pueblo de Ucrania", agregó. Después de la reunión virtual con el G7, en la que Biden participó desde la sala de crisis ("Situation Room") de la Casa Blanca, el grupo emitió un comunicado que suscriben los líderes de Canadá, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, además de Estados Unidos. (EFE)

18.58 | La OCDE revisa su colaboración con Rusia tras la agresión a Ucrania

La OCDE condenó este jueves "con firmeza" la agresión de Rusia a Ucrania y apuntó que su Consejo está revisando de forma urgente toda colaboración con ese país, que lanzó esta madrugada una operación militar a gran escala. El Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) apuntó en un comunicado que está reconsiderando "toda cooperación con Rusia y evaluando las repercusiones económicas y sociales". El organismo señaló que esa agresión rusa "constituye una violación flagrante del derecho internacional y una seria amenaza al orden internacional, basado en el respeto de las reglas". "Somos solidarios con el pueblo ucraniano", concluyó el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, integrada por 38 países, entre los que no están ni Rusia ni Ucrania, y que coopera con cerca de un centenar. (EFE)

18.55 | Comité Internacional de la Cruz Roja teme "número masivo de víctimas" en Ucrania

El Comité Internacional Cruz Roja (CICR) alertó el jueves del riesgo de una escalada del conflicto en Ucrania, que podría provocar "muertos y destrucción a una escala aterradora de contemplar". "Temo que aumente el sufrimiento, con la posibilidad de que haya un número masivo de víctimas y una amplia destrucción de objetivos civiles, como plantas de agua y electricidad", dijo Peter Maurer, presidente del CICR, en un comunicado. También se refirió a "desplazamientos masivos, traumatismos, separaciones de familias y desaparecidos". "Esta nueva fase de los combates en Ucrania me pone los pelos de punta. Es probable que la intensificación y la expansión del conflicto causen muerte y destrucción a una escala aterradora de contemplar, dadas las inmensas capacidades militares implicadas", añadió. (AFP)

18.46 | Con más de 1.500 nacionales en zona de conflicto, Ecuador pide ayuda a la UE

Ecuador informó este jueves que tiene a 702 nacionales localizados en Ucrania, en su mayoría estudiantes, y más de 700 del lado ruso de la frontera, al tiempo que ha pedido a la Unión Europea (UE) gestos humanitarios para poder traerlos de retorno al país. Así lo reveló en una rueda de prensa el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Juan Carlos Holguín, en la que explicó la situación "sui géneris" que atraviesa el país con una importante colonia de ecuatorianos dentro de la zona de conflicto en relación al tamaño de Ecuador. El canciller ecuatoriano manifestó que este jueves habló con el Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, Josep Borrell, a quien trasladó "su preocupación por la situación" que se vive en Ucrania y "este caso 'sui géneris' por el número de ciudadanos (ecuatorianos) que se encuentran allá". (EFE)

18.35 | Suiza se alinea con sanciones de la Unión Europea contra Rusia

El Gobierno de Suiza anunció que tomó medidas para evitar que este país -que juega un rol importante en el sistema financiero internacional- pueda ser utilizado para evadir las sanciones adoptadas por la Unión Europea contra Rusia por la invasión de Ucrania. En un discurso transmitido en directo al país, el presidente suizo, Ignazio Cassis, indicó que frente a la situación incierta se ha cerrado la embajada de Suiza en Kiev, pero que su personal no será evacuado por el momento y seguirá atendiendo por teléfono. El presidente suizo sostuvo que la jornada de hoy es "un día triste que nunca quisimos ver, en el que un conflicto armado ha comenzado en suelo europeo", pese a los esfuerzos diplomáticos por evitarlo. (EFE)

Olaf Scholz.

18.35 | Scholz insta a Putin a "no subestimar" la determinación defensiva de OTAN

El canciller alemán, Olaf Scholz, advirtió al presidente ruso, Vladimir Putin, que no debe "subestimar" la determinación de la OTAN de defender a todos sus miembros, al tiempo que le instó a retirar a sus tropas de Ucrania y revocar el reconocimiento de la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, en la región oriental ucraniana del Donbás. Tanto Europa "como nuestros aliados americanos" están determinados a "impedir" que el conflicto se extienda a otras partes del continente, afirmó el canciller alemán en aparente alusión a los países bálticos, Polonia, Eslovaquia o Rumania. "Esta es la guerra de Putin, no la guerra de toda Rusia", afirmó Scholz en un mensaje televisado a sus conciudadanos, en que responsabilizaba al presidente ruso de la invasión de Ucrania. Scholz advirtió que Putin se topará con la cohesión de toda la comunidad internacional y recordó que la Unión Europea (UE) y el G7 están determinados a adoptar sanciones conjuntas. (EFE)

18.35 | Decenas de detenidos en Moscú en protestas contra la guerra en Ucrania

Decenas de personas han sido detenidas este jueves en Moscú en distintas protestas contra la guerra de Rusia en Ucrania, según medios. De acuerdo con el portal independiente Meduza, las protestas fueron organizadas también en otras ciudades rusas, donde también hubo detenciones. Solo en la capital rusa en el acto contra la operación rusa en Ucrania participan cerca de 700 personas, informa el medio, que opera con el estatus de "agente extranjero" en este país. Los manifestantes marchan por los bulevares céntricos de la capital al grito de "No a la guerra". (EFE)

18.32 | Directora del FMI alerta de "riesgo económico significativo" por guerra en Ucrania

La directora del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió que la guerra en Ucrania tendrá repercusiones en la recuperación económica mundial. Tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, Georgieva dijo en Twitter que estaba "profundamente preocupada" y advirtió que esto "agrega un riesgo económico significativo para la región y el mundo". "Estamos evaluando las implicaciones y estamos preparados para apoyar a nuestros miembros según se necesite", agregó. (AFP)

18.09 | EE.UU. cree que Rusia planea tomar Kiev y "decapitar" al Gobierno de Ucrania

Los ataques a Ucrania son "la fase inicial de una invasión a gran escala" que tiene como objetivo tomar Kiev y "decapitar" al Gobierno del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aseguró este jueves un alto funcionario de Defensa estadounidense. Esa fuente del Pentágono, que pidió el anonimato, detalló en una rueda de prensa cómo analiza Washington la invasión rusa de Ucrania, que comenzó esta madrugada y ha supuesto ya la muerte de varias decenas de personas. "Creemos que tienen toda la intención de básicamente decapitar al Gobierno (de Zelenski) e instalar su propia forma de gobierno, lo cual explicaría estos avances tempranos hacia Kiev", dijo el funcionario, según la cadena CNN. "Van a ir a por Kiev", subrayó la fuente. (EFE)

18.06 | Putin dice que no había otra opción que invadir Ucrania

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que "no tenía otra opción" que atacar Ucrania para defender a Rusia de las amenazas de seguridad. "Debe quedar claro: las cosas que están ocurriendo son una medida forzada", señaló en una reunión con empresarios en el Kremlin. "Ellos simplemente no nos dejaron otra opción", añadió tras permanecer durante todo el día en silencio tras ordenar una "operación militar especial" en Ucrania. "Los riesgos en la esfera de la seguridad son tales que era imposible responder con otros medios", sostuvo en referencia al rechazo de EE.UU. y de la OTAN de conceder a Rusia garantías de seguridad vinculantes en las que se comprometerían a no ampliar la Alianza Atlántica más al este; es decir, a no incluir a Ucrania y a no emplazar armamento ofensivo cerca de las fronteras rusas. "Para ser sincero, estoy incluso sorprendido de que no hayamos avanzado ni un milímetro en ningún asunto" de los que preocupan a Rusia, dijo Putin. "Repito: es una medida que nos hemos visto obligados a tomar, porque ellos (en Occidente) podían crear tales riesgos para nosotros que no está claro cómo nuestro país podría seguir existiendo", recalcó. (EFE)

17.58 | Macron y Erdogan piden sanciones a Rusia "a la altura" de su agresión

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el turco, Recep Tayyip Erdogan, mantuvieron este jueves una conversación telefónica en la que ambos condenaron la invasión rusa de Ucrania y pidieron sanciones a la altura de lo sucedido. "Los dos presidentes han constatado su postura común sobre el masivo ataque militar de Rusia contra Ucrania. Condenan la invasión, instan a que las sanciones estén a la altura de la agresión y reforzarán su apoyo a Ucrania", dijo el Elíseo. Su conversación tuvo lugar la víspera de la cumbre de la OTAN de este viernes en Bruselas. Macron y Erdogan "seguirán en contacto para seguir la evolución de la situación", concluyó la presidencia gala. (EFE)

17.41 | Presidencia polaca de OSCE califica invasión rusa de "crimen contra la humanidad"

La presidencia de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) calificó el jueves la invasión rusa de Ucrania de "crimen contra la humanidad". "Condenamos en los términos más fuertes este acto de agresión", dijo en una reunión el ministro polaco de Asuntos Exteriores Zbigniew Rau, quien ocupa la presidencia rotatoria de esta organización. En una reunión con parlamentarios de la OSCE, Rau sostuvo que las justificaciones de Rusia "de este crimen contra la humanidad eran deplorables y vergonzosas". Acto seguido, la organización realizó una reunión de su Consejo Permanente a puerta cerrada para tratar la situación de la seguridad en Ucrania. (AFP)

17.35 | Rusia promete una respuesta severa a las sanciones de la UE

Rusia prometió el jueves responder de manera severa a las sanciones que aplique la Unión Europea, afirmando que estas medidas "no van a impedir" que Moscú ayude a los separatistas prorrusos de Ucrania. "Conforme al principio de reciprocidad, que es la base del derecho internacional, vamos a tomar severas medidas de retaliación", indicó el ministerio ruso de Relaciones Exteriores en un comunicado. "Estas medidas poco amistosas de la UE frente a Rusia (...) no van a impedir el desarrollo progresivo" de vínculos entre Moscú y los separatistas ucranianos y "la entrega de ayuda" para estos grupos prorrusos. Los países occidentales preparan este jueves una batería de amplias sanciones económicas contra Rusia, que buscan bloquear el acceso a los mercados de Europa y Estados Unidos. (AFP)

17.27 | George W. Bush: "No podemos tolerar el acoso autoritario de Putin"

El expresidente de Estados Unidos George W. Bush (2001-2009) condenó el ataque "injustificado" de Rusia contra Ucrania y consideró que no se puede tolerar "el acoso autoritario" y el "peligro" que supone el presidente ruso, Vladimir Putin. En un comunicado, Bush afirmó que el Gobierno y el pueblo estadounidense deben mostrar su solidaridad con Ucrania en la "búsqueda de su libertad" y "el derecho a elegir su propio futuro". "Ucrania es nuestro amigo y aliado democrático y merece todo nuestro apoyo durante este momento tan difícil", aseveró. Bush se unió a las voces de otros líderes mundiales que han considerado que el ataque ruso "constituye la crisis de seguridad más grave en el continente europeo desde la Segunda Guerra Mundial". (EFE)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

17.15 | G7 condena la invasión rusa y promete "solidaridad inquebrantable" a Ucrania

El grupo de las siete grandes potencias, G7, condenó, tras una cumbre virtual entre sus líderes, la invasión rusa de Ucrania, país al que prometen "apoyo y solidaridad inquebrantables". En un comunicado conjunto difundido por la presidencia de turno alemana del G7, los líderes expresan su compromiso con la "democracia y sus valores universales comunes", con el desarrollo sostenible y con las necesidad de la comunidad internacional. "Estamos unidos en la determinación de dar respuestas comunes tanto a los desafíos de naturaleza sistémica como a las crisis inmediatas de nuestro tiempo", afirma el comunicado, tras la reunión virtual mantenida entre los líderes de Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Reino Unido e Italia, además de Alemania. (EFE)

17.11 | Zelenski: si la UE no ayuda a Ucrania mañana tendrá la guerra en su puerta

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo a los líderes europeos que si no ayudan hoy a Ucrania ante el ataque ruso, "mañana la guerra tocará a sus puertas". "Si ustedes, estimados líderes europeos, líderes mundiales, líderes del mundo libre, no nos ayudan, y no nos ayudan bien, mañana la guerra tocará a sus puertas", alertó Zelenski en un discurso emitido en Facebook. Zelenski subrayó que "no fue Ucrania la que tomó la senda de la guerra" y "propone volver al camino de la paz". En un mensaje publicado en Twitter, el líder ucraniano detalló que en la conversación con su homólogo francés, Emmanuel Macron, había pedido nuevas sanciones contra Rusia, incluida su desconexión de sistema de transacciones SWIFT, el establecimiento de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania y otras medidas efectivas "para parar al agresor". (EFE)

16.58 | Bachelet exige a Rusia detener un ataque que "viola el derecho internacional"

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, afirmó que el ataque militar de Rusia contra Ucrania "viola claramente el derecho internacional y pone en riesgo incontables vidas civiles", por lo que "debe detenerse inmediatamente". La alta comisionada pidió en un comunicado que la protección de los civiles en el actual conflicto sea una prioridad, "evitando a cualquier coste el uso de explosivos en zonas pobladas" y respetando las Convenciones de Ginebra. Bachelet también advirtió que el conflicto está al mismo tiempo acompañado de "una guerra informativa" por lo que "es muy importante vigilar de cerca y verificar informaciones sobre violaciones de derechos humanos, incluyendo víctimas civiles y ataques a objetivos no militares que incluyan infraestructuras críticas". (EFE)

16.56 | La OEA califica el ataque a Ucrania de "crimen contra la paz internacional

El "repudiable" ataque de Rusia a Ucrania es "un crimen contra la paz internacional", afirmó este jueves la secretaría general de la Organización de los Estados Americanos (OEA). "La agresión rusa constituye un crimen contra la paz internacional", dijo la organización en un comunicado, en el que llama a un cese inmediato de las hostilidades que "irresponsablemente ha iniciado" Moscú. "El ataque armado perpetrado contra la soberanía e integridad territorial de Ucrania es repudiable y constituye un acto gravísimo de violación del derecho internacional", condena la OEA. Esta agresión es el "crimen internacional supremo y constituye indudablemente un ataque contra la paz y la seguridad de la humanidad", añadió. (AFP)

16.32 | Declaran el toque de queda en la capital de Ucrania por guerra con Rusia

Las autoridades de Kiev declararon el toque de queda en la ciudad ante la situación causada por la ofensiva rusa en el país anunció el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko. "Este es una medida obligada, pero necesaria en las condiciones actuales de agresión militar y ley marcial", escribió el regidor de la ciudad en Telegram, donde explicó que el toque de queda estará vigente entre las 22.00 y las 07.00 hora local. Agregó que durante el toque de queda el transporte público no funcionará, pero el metro permanecerá abierto en calidad de refugio las 24 horas del día. "Pido a todo los kievitas que vuelvan a tiempo a sus casas", escribió Klitschko. (EFE)

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.

16.30 | Ejército ucraniano informa de combates por control de una base militar cerca de Kiev

El ejército ucraniano anunció que había combates con las tropas rusas cerca de Kiev, por el control del aeropuerto militar de Gostomel. "Hay combates en curso por el control del aeropuerto de Gostomel", situado a algunos kilómetros al noroeste de Kiev, anunció Valery Zalujnyi, hablando en nombre de las fuerzas armadas ucranianas, en un mensaje en Facebook. El aeropuerto de Gostomel, cerca del aeropuerto Antonov, se sitúa al norte de Kiev y es por ahora el lugar más cercano a la capital al que han llegado las fuerzas rusas desde el inicio de la invasión, este jueves. (AFP)

16.27 | El vicepresidente brasileño pide usar "la fuerza" para apoyar a Ucrania

El vicepresidente brasileño, Hamilton Mourao, afirmó este jueves que "tiene que haber un uso de la fuerza, un apoyo a Ucrania", pues de otro modo Rusia podría avanzar como lo hizo la Alemania de Adolf Hitler en la década de 1930. "Tiene que haber uso de la fuerza realmente en apoyo a Ucrania", porque "si el mundo occidental simplemente deja que caiga por tierra, la próxima será Bulgaria, después los Estados bálticos y así sucesivamente, como la Alemania 'hitlerista' hizo en los años 30", dijo Mourao al comentar el ataque ruso a territorio ucraniano. Mourao, general de la reserva del Ejército y quien desde hace meses está distanciado del presidente Jair Bolsonaro, aclaró que era apenas "su opinión" y que no hablaba en nombre del Gobierno, que hasta ahora solo se ha pronunciado sobre el conflicto en una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores. (EFE)

16.21 | Rusia invadió la zona de exclusión nuclear de Chernóbil, según Ucrania

Tropas rusas invadieron territorio ucraniano en la zona de exclusión de la central nuclear de Chernóbil, según informó Anton Gueraschenko, asesor del Ministerio del Interior. "La Guardia Nacional, que se ocupa de garantizar la seguridad de los depósitos de vertidos radiactivos, está combatiendo con todas sus fuerzas", escribió en un comunicado. El funcionario advirtió que si los depósitos con restos radiactivos resultan dañados, "el polvo nuclear puede propagarse por todo el territorio de Ucrania, Bielorrusia y los países de la Unión Europea". (EFE)

16.21 | UE convocó al embajador de Rusia para condenar ofensiva en Ucrania

El servicio diplomático de la Unión Europea (UE) convocó este jueves al embajador de Rusia ante el bloque, Vladimir Chizhov, para expresarle la "enérgica condena" a la ofensiva militar en Ucrania, informó la oficina del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. De acuerdo con una nota, el secretario general del servicio diplomático, Stefano Sannino, también adelantó al representante ruso que los líderes europeos deberán aprobar en la jornada un nuevo paquete de medidas restrictivas. En ese encuentro Sannino presentó a Chizhov el pedido de la UE sobre "el cese inmediato de las operaciones militares y la retirada incondicional de todas las fuerzas y equipos militares de todo el territorio de Ucrania". (AFP)

16.05 | Autoridades rusas amenazan con sanciones a quienes participen de manifestaciones contra la guerra

Las autoridades rusas amenazaron este jueves con reprimir cualquier manifestación "no autorizada" contra la guerra en Ucrania, donde lanzó una amplia operación militar hace unas horas. En un comunicado, el Comité de Investigación ruso avisó a su población de las repercusiones legales a las que se enfrenta cualquier persona que participe en protestas no autorizadas relacionadas con "la tensa situación en materia de política extranjera". El Comité afirmó que reaccionaba ante los llamados por las redes sociales para protestar contra la decisión de Vladimir Putin de atacar Ucrania. "Deben ser conscientes de las negativas consecuencias legales de estas acciones, en forma de acusaciones que podrían llevar consigo responsabilidades penales", explicó. (AFP)

15.56 | Líder opositora bielorrusa acusa a Lukashenko de "alta traición" por apoyo a Rusia

La líder opositora en el exilio Svetlana Tijanovskaya acusó este jueves al presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, de "alta traición" por "ayudar" a su par ruso, Vladimir Putin, en su ofensiva contra Ucrania. "Las fuerzas militares rusas, con la ayuda del régimen de Lukashenko, lanzaron ataques contra ciudades ucranianas", "también desde territorio bielorruso", afirmó Tijanovskaya durante una rueda de prensa. "Esto convierte a Bielorrusia en un Estado agresor" y "una de las partes del conflicto armado", agregó desde la embajada de Lituania en París. "Esto es alta traición y un acto de traición contra los intereses de nuestro pueblo y de la república de Bielorrusia", subrayó la líder opositora, para quien Lukashenko "perdió el derecho a hablar en nombre del pueblo bielorruso". (AFP)

15.56 | Combates continúan en todo el frente del Donbás, según mando ucraniano

El mando militar ucraniano informó que los combates continúan en toda la línea del frente en las regiones de Donetstk y Lugansk, y que las Fuerzas Armadas del país rechazaron un avance de 16 tanques enemigos destruyendo 3 de ellos. "Para las 15.00 (13.00 GMT) los combates proseguían a lo largo de toda la línea del frente. No se ha permitido su ruptura", señaló en Facebook el mando de las fuerzas conjuntas ucranianas desplegadas en el este del país. Según el parte, junto a localidad de Pischevik se libran intensos combates. "Las fuerzas de ocupación rusas intentaron romper las defensas, empleando 16 tanques. Los militares de las fuerzas conjuntas respondieron con misiles antitanque NLAW. Tres tanques del enemigo fueron destruidos", subrayó el mando ucraniano. (EFE)

15.50 | El Schalke alemán retira el nombre de Gazprom de sus camisetas tras invasión rusa a Ucrania

El club de fútbol Schalke (de la segunda división alemana) decidió retirar de sus camisetas el nombre y el logo de la empresa rusa de gas Gazprom, su patrocinador principal, después del ataque de Rusia contra Ucrania. "En vista de los acontecimientos, desarrollo y deterioro de los últimos días, el FC Schalke 04 decidió retirar la palabra 'Gazprom' de sus camisetas", indicó el club en un comunicado. Las camisetas lucirán solamente el nombre 'Schalke 04' a partir del próximo partido, el sábado en Karlsruhe. El Schalke es un club histórico del fútbol alemán, varias veces campeón en el siglo XX, pero actualmente lucha por ascender a la Bundesliga. (AFP)

15.29 | El COI acusa a Moscú de haber violado la tregua olímpica

El Comité Olímpico Internacional (COI) acusó a Moscú de haber violado la tregua olímpica al invadir Ucrania, y anunció su voluntad de ofrecer una asistencia humanitaria a los deportistas ucranianos. En un comunicado, el COI "condena firmemente la violación de la tregua olímpica por el gobierno ruso". Al mismo tiempo indicó que los 193 estados que conforman la ONU adoptaron el 2 de diciembre de 2021 una resolución que apela al respeto de la tregua olímpica por los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Pekín 2022 desde siete días del inicio de los Juegos Olímpicos, el 4 de febrero, hasta siete días después de la clausura de los Juegos Paralímpicos, que tienen lugar del 4 al 13 de marzo. "El presidente del COI Thomas Bach reitera hoy su llamado a la paz lanzado en los discursos que pronunció en la ceremonia de apertura y en la de clausura de los Juegos Olímpicos", declaró el COI en su comunicado. (AFP)

