++ Rusia ataca a Ucrania: Putin advierte que ofensiva "recrudecerá" ++

Todas las informaciones en Hora Central Europea (CET).

15.49 | Rusia no reconocerá como prisioneros a mercenarios extranjeros en Ucrania

El Ministerio de Defensa de Rusia alertó que no reconocerá como prisioneros de guerra a los mercenarios extranjeros que luchen en Ucrania contra el Ejercito ruso, que lleva a cabo la llamada "operación militar especial" ordenada por el presidente ruso, Vladimir Putin, contra el país vecino. "Quiero subrayar de modo oficial: todos los mercenarios enviados por Occidente a ayudar al régimen nacionalista de Kiev, no son combatientes según las leyes humanitarias internacionales. No tienen derecho al estatus de prisionero de guerra", advirtió el portavoz de la entidad castrense, Igor Konashenkov. Según el militar, "lo menos malo que espera a los mercenarios extranjeros de ser detenidos, es una causa penal". "Llamamos a los ciudadanos extranjeros que tienen previsto viajar para combatir a favor del régimen nacionalista de Kiev, pensárselo siete veces antes del viaje", añadió. (EFE)

15.34 | Argentina estudia acoger refugiados de Ucrania

El Gobierno argentino expresó este jueves que está "contemplando la posibilidad" de ofrecer el país como refugio para ucranianos que huyen de la guerra. "Argentina siempre ha sido tierra abierta para abrazar a aquellos que tengan que refugiarse por razones políticas, en este caso por razones de una guerra, así que estamos trabajando también en ese tema", señaló la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, en su conferencia de prensa semanal. Consultada acerca del conflicto que azota a Ucrania, la alta funcionaria subrayó que la postura argentina ha sido "clara y terminante", en cuanto "rechaza la invasión militar" de Rusia; un rechazo que ratifica en los foros internacionales en los que participa. (EFE)

15.18 | Muere en combate Alexander Kulyk, técnico y padre del campeón Andrii Kulyk

La invasión rusa de Ucrania terminó con la vida de un hombre del ciclismo, Alexander Kulyk, entrenador ucraniano y padre del corredor Andriy Kulyk, campeón nacional en 2019, fallecido el pasado martes en combate mientras ayudaba a evacuar ciudadanos de Kiev. El exprofesional de World Tour y ahora presidente de la Federación de Ciclismo de Ucrania, Andriy Grivko, confirmó a Cycling Weekly la noticia del fallecimiento de Alexander Kulyk. "Ayer fue un día trágico para nosotros en Kiev. Uno de nuestros entrenadores, Alexander Kulyk, murió en un ataque". Grivko añadió que "Kulyk “estuvo involucrado en una operación militar para ayudar a la gente a salir de lugares peligrosos" y recordó que había sido entrenador durante mucho tiempo de la federación y tenía casi 65 años. "Antes, añadió, " había sido entrenador con la Unión Soviética y había trabajado con el sistema ruso. (EFE)

15.16 | Putin dice a Macron que su ofensiva va según lo previsto y se recrudecerá

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, le dijo este jueves a su homólogo francés, Emmanuel Macron, que su ofensiva sobre Ucrania va "según lo previsto" y se va a recrudecer a menos que ese país acepte sus condiciones, entre ellas su desmilitarización, indicaron fuentes del Elíseo. La conversación telefónica tuvo lugar a petición de Putin y en ella el líder ruso advirtió que si los ucranianos no aceptan sus términos por la vía político-diplomática, Rusia los conseguirá por la militar. Macron, según las fuentes, le dijo que estaba cometiendo "un error grave", que se estaba buscando "pretextos" y que su actuación no era conforme a la realidad ni podía justificar su violencia y el precio lo va a pagar su país, que acabará "aislado, debilitado y bajo sanciones" durante un largo periodo de tiempo, añadieron las fuentes. (EFE)

Noventa minutos duró la conversación.

15.04 | Residentes en Suiza se presentan voluntarios para luchar en Ucrania

Un total de 35 ciudadanos residentes en Suiza, entre ellos tres nacionales suizos, se presentaron voluntarios para formar parte de la "Legión Internacional" que se busca formar en Ucrania frente a la invasión rusa, respondiendo al llamamiento del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Muchos de estos voluntarios pertenecen a la importante comunidad kosovar en Suiza, indicó el canal de televisión nacional RTS. El medio recuerda, sin embargo, que en Suiza, un país tradicionalmente neutral, el Código Penal prohíbe expresamente a los ciudadanos helvéticos formar parte de tropas en el extranjero, bajo penas de al menos tres años de prisión. (EFE)

14.55 | Kasparov llama a Putin "dictador demente" y anhela el fin de su régimen

El excampeón del mundo de ajedrez Gary Kasparov calificó al presidente ruso Vladimir Putin de "dictador demente" y dijo que anhelaba el fin de su régimen, en declaraciones al diario alemán "Frankfurter Allgemeine". "Espero que esto lleve al colapso de su régimen. Ni en mis sueños más extremos me hubiera imaginado una ola de solidaridad tal en uno o dos días", dijo Kasparov. Kasparov, campeón del mundo entre 1985 y 2000, ha sido siempre uno de los más duros críticos de Putin dentro de Rusia. "Me preguntan constantemente que debe ocurrir. ¿Deben reunirse millones de personas a protestar en la Plaza Roja? ¿Habrá un golpe? ¿Reaccionarán los oligarcas?", dijo Kasparov. "Es una mezcla de todo. Cuando las dictaduras terminan nadie puede predecir quien hará el fin de la jugada", agregó. Kasparov sostiene que tras 22 años en poder y sin nadie que lo cuestione en su círculo cercano Putin ha perdido el sentido de la realidad y vive en una burbuja. "Sabemos que confía en poca gente, que no consulta el internet. ¿Puede alguien así tener una noción de la realidad?". se pregunta. El riesgo es que Putin, según Kasparov, tiene los recursos para acabar con la vida en el planeta. "La dictadura de un hombre en Rusia es la amenaza más grande para la humanidad", señaló. (EFE)

14.41 | Alemania espera gran impacto en su economía por las sanciones a Rusia

Alemania espera que las sanciones adoptadas por los occidentales contra Rusia, en represalia por la invasión de Ucrania, tengan "importantes repercusiones" en su propia economía, indicó el jueves su ministro de Economía Robert Habeck. "El impacto de las sanciones y de la guerra es tal que podemos temer que incluso pequeñas perturbaciones tengan importantes repercusiones" aseguró el ministro alemán. (EFE)

14.31 | Embajador de Ucrania en Alemania pide corredor aéreo para abastecer a su país

El embajador de Ucrania en Alemania, Andrij Melnyk, hizo un llamado al Gobierno alemán y a los estados federados a organizar un corredor aéreo para abastecer a su país. "Estimado Gobierno federal, estimados gobiernos regionales. Les apelamos a crear un corredor de abastecimiento para suministrar constantemente carburante, alimentos, medicinas, etc. a la gente en Ucrania. Necesitamos un puente aéreo de Berlín 2.0", escribió en su cuenta de Twitter. Melnyk hizo así alusión al puente aéreo que abasteció Berlín oeste entre 1948 y 1949 durante los once meses del bloque soviético de los sectores occidentales de la ciudad. (EFE)

14.16 | Equipos bielorrusos jugarán en sede neutral como locales y a puerta cerrada

La UEFA informó que, tras la reunión de este jueves de su Comité ejecutivo, ha decidido "que todos los clubes y selecciones nacionales" de Bielorrusia deberán "jugar sus partidos como locales en sedes neutrales y a puerta cerrada". La medida "de efecto inmediato" permitirá a los equipos y selecciones bielorrusas, que participen competiciones de la UEFA, "jugar sus partidos como local en sedes neutrales", en las que "ningún espectador podrá asistir", en respuesta al apoyo de este país a la invasión rusa de Ucrania. El Comité Ejecutivo de la UEFA "convocará nuevas reuniones extraordinarias, de forma regular y continua cuando sea necesario, para reevaluar la situación legal y de acontecimientos a medida que éstos evolucionen y para adoptar nuevas decisiones según sea necesario". (EFE)

14.00 | Ucrania dice a ONU que no puede resistir sola ante "criminales de guerra" rusos

Ucrania está "demasiado débil" para resistir el avance de Rusia, dirigido por "un grupo de criminales de guerra con acceso al botón nuclear", aseguró la viceministra de Exteriores ucraniana, Emina Zaparova, al inicio del debate para votar una posible comisión de la ONU para investigar la agresión rusa. "Las tropas rusas que han irrumpido en Ucrania están participando en actos que son crímenes de guerra y contra la humanidad", aseguró ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la viceministra, quien destacó que "miles de ucranianos están intentando resistir contra los tanques en Kiev, o se han colocado como escudos humanos en Lugansk". Ante el cerco ruso, Zaparova celebró que "una coalición internacional esté ganando fuerza", como se demostró este miércoles con el apoyo masivo de la Asamblea General de la ONU a una resolución condenatoria de la invasión, o con el inicio de procedimientos en la Corte Penal Internacional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La "número dos" de la diplomacia ucraniana afirmó que son objetivo de los ataques rusos infraestructuras civiles tales como escuelas, orfanatos, iglesias u hospitales. (EFE)

13.56 | Fiscalía rusa tipifica de "extremista" la protesta contra invasión de Ucrania

La Fiscalía General de Rusia alertó que la participación en las protestas convocadas por la oposición rusa contra la invasión de Ucrania ordenada por el presidente ruso, Vladimir Putin, en Ucrania, serán calificadas como "extremistas" y penadas en consecuencia. "Muchos de estos llamados (a protestar) parten de organizaciones prohibidas por sus actividades extremistas. Al seguir estas convocatorias, los ciudadanos no solo se convierten en potenciales víctimas de provocaciones, sino que se implican en actividades de organizaciones radicales", señaló la entidad en un comunicado. La Fiscalía General señaló que la participación en este tipo de manifestaciones es penada por la ley por "participación en una organización extremista". (EFE)

13.42 | Ucrania insta a la OMC a suspender a Rusia

Ucrania instó este jueves a suspender a Rusia de la Organización Mundial del Comercio (OMC), una semana después de haber sido invadida por tropas rusas. En la OMC, así como en otras organizaciones internacionales con sede en Ginebra y otras ciudades, las autoridades ucranianas intensifican sus acciones para aislar a Rusia. En un tuit, la Representación de Ucrania ante las organizaciones internacionales en Ginebra anunció este jueves que había "informado a los Estados miembros de la OMC sobre su decisión de imponerle un embargo económico total y, por lo tanto, dejar de aplicar los acuerdos de la OMC en sus relaciones con Rusia". En este mensaje también hace un llamado a los otros países integrantes de la OMC a "optar por el bando de Ucrania y adoptar medidas similares que restrinjan el comercio" con Rusia. (AFP)

13.35 | Bachelet denuncia destrucción casi total de un pueblo en el este de Ucrania

La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, denunció que el pueblo de Volnovaja ha sido prácticamente destruido en su totalidad por bombardeos y que todavía quedan algunos residentes escondidos en sótanos. "Las operaciones militares se intensifican conforme aquí hablamos, con bombardeos sobre o cerca de grandes ciudades", dijo Bachelet, para luego enumerar varias urbes ucranianas, como Kiev, Járkov, Mariúpol o Jersón, una ciudad del sur del país que ha sido la primera en caer en manos de las fuerzas rusas. La alta comisionada se presentó hoy en el Consejo de Derechos Humanos, donde ofreció la información más reciente recogida por su oficina sobre el impacto del conflicto, en el marco de un debate urgente dedicado a la guerra en Ucrania y que fue solicitado por el Gobierno de Kiev. En su intervención, Bachelet dijo que Rusia "ha abierto un nuevo y peligroso capítulo en la historia mundial" al atacar el país vecino, donde se está observando "un impacto masivo en los derechos humanos de millones de personas". (EFE)

13.30 | Nobel Paz ruso pide "alto el fuego" y habla de “amenaza real” guerra nuclear

El periodista ruso Dmitri Muratov, Premio Nobel de la Paz 2021, pidió este jueves "un alto el fuego incondicional y una tregua" y afirmó que “existe la amenaza real de una guerra nuclear” a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. “Existe la amenaza real de una guerra nuclear”, indicó Muratov durante una comparecencia por videoconferencia en la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. El director del periódico independiente Nóvaya Gazeta recordó que el ministro ruso de Exteriores, Serguei Lavrov, dijo el miércoles que “la tercera guerra mundial sería una guerra nuclear, y me imagino que aludía a lo que está pasando en Europa central”. (EFE)

Dmitri Muratov.

13.29 | Lego suspende envío de productos a Rusia por sanciones comerciales

El fabricante danés de juguetes Lego anunció este jueves la suspensión temporal del envío de productos a Rusia por las sanciones comerciales impuestas por varios países occidentales a raíz del conflicto bélico en Ucrania. "Hemos suspendido el transporte de nuestros productos a Rusia debido al efecto de las sanciones y al ambiente impredecible para operar", señaló la compañía en un breve comunicado enviado hoy a varios medios daneses. Lego se suma así a otras grandes firmas danesas como la naviera Maersk o la eólica Vestas, que han decidido suspender estos días de forma parcial o total sus actividades comerciales en Rusia. (EFE)

13.24 | Llegan a Polonia leones y tigres evacuados de Ucrania

Seis leones y seis tigres de un refugio para animales maltratados cercano a Kiev pudieron ser evacuados la mañana del jueves a Polonia, informó a AFP la portavoz del zoológico de Poznan (oeste) que los recibió. Fueron transportados en un camión que recorrió cerca de mil kilómetros desde Kiev para evitar la región de Jitomir, bombardeada por las fuerzas rusas, indicó la portavoz Malgorzata Chodyla a AFP por teléfono. En un momento del recorrido, el camión, que emprendió viaje el martes, tuvo que detenerse toda la noche al encontrarse de frente con tanques rusos. En la frontera, los animales fueron transferidos a un camión polaco y el conductor ucraniano regresó a su ciudad natal para encontrarse con su familia. (AFP)

13.16 | La amenaza nuclear por guerra en Ucrania pesa sobre "toda la humanidad"

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos criticó el jueves el ataque de Rusia contra Ucrania, advirtiendo sobre el "masivo impacto" en millones de ucranianos y la amenaza nuclear que hace pesar sobre el "conjunto de la humanidad". "La elevación del nivel de alerta de armas nucleares subraya la gravedad de los riesgos que pesan para el conjunto de la humanidad" declaró Michelle Bachelet, ante el Consejo de derechos humanos. (AFP)

13.10 | Von der Leyen reafirmó el potencial ingreso de Ucrania en UE por su valentía

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reafirmó este jueves su apoyo al potencial ingreso de Ucrania en la UE, y adelantó que el país, víctima de una invasión militar rusa, será conectado a la red eléctrica europea "en cuestión de semanas". "No hay dudas de que estos pueblos valientes que defienden nuestros valores con sus vidas pertenecen a la familia europea", dijo Von der Leyen en Bucarest en una rueda de prensa con el presidente rumano, Klaus Iohannis, en referencia a las aspiraciones de Ucrania, Georgia y Moldavia. "El presidente Zelenski ha enviado una carta con la solicitud de Ucrania, lo que ha puesto en marcha el proceso", agregó la presidenta de la Comisión. Explicó que la petición debe ahora ser debatida por los Estados miembros de la Unión Europea (UE). (EFE)

12.55 | VW interrumpe producción y exportación en Rusia por la guerra contra Ucrania

El grupo automovilístico alemán Volkswagen va a interrumpir la producción automovilística y las exportaciones en Rusia debido a la guerra contra Ucrania. Volkswagen ha informado este jueves de que "debido al ataque ruso, la dirección del consorcio ha decidido interrumpir la producción de automóviles en Rusia hasta nuevo aviso". Las exportaciones del mayor fabricante automovilístico de Europa a la Federación Rusa también se han parado con efectos inmediatos. (EFE)

Fábrica de VW en Kaluga, Rusia.

12.49 | Macron habló hoy con Putin durante una hora y media

El presidente francés, Emmanuel Macron, mantuvo este jueves entrevistas con sus homólogos de Rusia, Vladimir Putin, y Ucrania, Volodimir Zelenski, en el marco de contactos diplomáticos, indicaron fuentes del Elíseo. En el caso de Putin la conversación duró hora y media y es la tercera que mantiene Macron con el líder ruso desde el inicio de la invasión a Ucrania hace una semana. En un discurso televisado anoche a la nación, Macron criticó duramente la acción armada de Rusia en Ucrania, pero agregó que mantendrá el contacto con Putin en busca de una salida de la misma. (EFE)

12.38 | La Fórmula Uno no correrá más en Rusia

La Fórmula Uno ha cancelado el contrato que le unía a Rusia hasta 2025 y no celebrará ningún Gran Premio más en el país. La competición ya anunció la cancelación del Gran Premio de Rusia este año, que tenía que correrse en Sochi en septiembre, tras la invasión rusa de Ucrania, y ahora ha anunciado que no se volverá a correr en el país. De este modo, San Petersburgo, que ya perdió la final de la Champions League esta temporada, no tendrá su primer Gran Premio en 2023. El contrato de la Fórmula Uno con Rusia se extendía hasta 2025. "La Fórmula Uno puede confirmar que ha cancelado su contrato con el Gran Premio de Rusia, lo que quiere decir que Rusia no tendrá una carrera en el futuro", dijo la competición en un comunicado. (EFE)

12.18 | Presidente finlandés pide serenidad en debate sobre OTAN

El presidente finlandés exhortó el jueves a mantener la calma en momentos que se intensifica el debate sobre la decisión de solicitar o no la adhesión a la OTAN, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. "En medio de una crisis aguda, es especialmente importante mantener la cabeza fría y evaluar cuidadosamente el impacto de la crisis ucraniana sobre nuestra seguridad", advirtió el presidente Sauli Niinisto en un comunicado tras reunirse con diputados y responsables de la defensa. La invasión rusa suscitó un intenso debate en Finlandia sobre la oportunidad de que el país militarmente no alineado adhiera a la OTAN. Una encuesta reciente mostró que, por primera vez, una mayoría de finlandeses apoyan tal adhesión. (EFE)

12.17 | El Kremlin condena como "monstruosa" la exclusión de sus atletas paralímpicos

El Kremlin condenó la decisión del Comité Paralímpico Internacional (IPC), de excluir a los deportistas rusos y bielorrusos los Juegos Paralímpicos de invierno de Pekín y señaló que se trata de una "situación monstruosa". "Desde luego, es una situación monstruosa. Es una vergüenza para el Comité Paralímpico Internacional. No puedo decir otra cosa", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. La decisión del IPC se produjo hoy, al día siguiente de que en otra reunión en Pekín se decidiese que rusos y bielorrusos participasen como neutrales en los Juegos. "Ayer tomaron una decisión y hoy adoptan otra", dijo Peskov al condenar las acciones del IPC contra los atletas paralímpicos rusos y bielorrusos. (EFE)

12.14 | Ikea suspende sus actividades en Rusia y Bielorrusia, 15.000 empleados afectados

El gigante sueco de la venta de muebles Ikea anunció este jueves la suspensión de sus actividades en Rusia y Bielorrusia, lo que afecta a unos 15.000 empleados, 17 tiendas y tres fábricas de producción, debido a la invasión rusa de Ucrania. "La guerra tiene un impacto humano enorme y se traduce también en graves perturbaciones de la cadena de producción y comercio, razones por las cuales las compañías del grupo decidieron suspender de manera temporal las actividades de Ikea en Rusia", indicó el grupo en un comunicado enviado a la AFP. (AFP)



12.10 | Irlanda pide ayuda a sus ciudadanos para acoger a más de 20.000 refugiados

El Gobierno irlandés comienza este jueves a diseñar un "plan de acogida" para recibir a más de 20.000 refugiados que huyen de la guerra en Ucrania, que contempla la participación de miles de hogares de todo el país. Un subcomité del Ejecutivo analiza desde hoy las necesidades que plantea la llegada de "decenas de miles" de refugiados, a los que Dublín quiere conceder el derecho al trabajo, vivienda, educación y sanidad, en línea con las propuestas de la Unión Europea (UE), según ha declarado el primer ministro, Micheál Martin. Las primeras previsiones del Gobierno situaron en 20.000 el número de refugiados que podría llegar al país, pero Martin ha indicado que "es muy posible" que Irlanda acabe aceptando "múltiplos de esa cifra". (EFE)

11.37 | El Kremlin desmiente planes de implantar la ley marcial en Rusia

El Kremlin declaró que no tiene planes de implantar la ley marcial en algunas regiones de Rusia y calificó de "bulo" las informaciones en ese sentido que circulan en la redes sociales. "No, son bulos (...) que se pasan las personas unas a otras. Hay que ser muy cuidadosos con las informaciones para no convertirse en víctima de rumores y mentiras", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, sobre ese extremo en rueda de prensa. Sobre la reacción del presidente ruso, Vladimir Putin, a la bajas mortales de las fuerzas rusas en Ucrania, que este miércoles el Ministerio de Defensa cifró en 498, respondió: "Como todos nosotros. Es una gran desgracia". "Desde luego, es una gran tragedia para todos nosotros. Al mismo tiempo, todos juntos expresamos nuestra admiración por el heroísmo de nuestros militares y, sin duda, su hazaña entrará en la historia, la hazaña en la lucha contra los nazis, se puede decir, en el cumplimiento de esta importante misión", dijo Peskov. (EFE)

11.36 | Rusia dejará de suministrar motores para cohetes a Estados Unidos

La agencia espacial rusa dejará de suministrar motores para cohetes a Estados Unidos, en respuesta a las sanciones occidentales, dijo el jefe de Roscosmos, Dmitri Rogozin, en una entrevista con la televisión pública. "Hoy hemos tomado la decisión de cesar las entregas de motores para cohetes producidos por Energomash a los Estados Unidos. Permítanme recordarles que este suministro ha sido bastante intenso desde mediados de la década de 1990”, dijo Rogozin. También señaló que Rusia dejará de colaborar con Estados Unidos en experimentos en la Estación Espacial Internacional (EEI). (EFE)

11.35 | Cruz Roja logra llevar ayuda humanitaria a la ciudad cercada de Mariúpol

Equipos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de la Cruz Roja ucraniana lograron enviar ayuda humanitaria en forma de alimentos y equipos sanitarios a más de 4.000 personas desplazadas y acogidas en refugios en la ciudad oriental de Mariúpol, actualmente cercada por tropas rusas y prorrusas. La situación en la zona es "increíblemente tensa, peligrosa y angustiante para la gente", destaca en un comunicado CICR, cuyos equipos han sido testigos de intensos enfrentamientos armados en las calles, donde la mayoría de las tiendas están cerradas, dificultando aún más la vida de los ciudadanos. "Las necesidades humanitarias crecen a cada minuto que pasa y los equipos de Cruz Roja están haciendo todo lo posible por mitigar el impacto del conflicto en la población civil", añadió la organización. (EFE)

11.33 | Las negociaciones entre Rusia y Ucrania serán a las 12.00 GMT

Las nuevas negociaciones entre Rusia y Ucrania en la región bielorrusa de Brest, comenzarán en torno a las 12.00 GMT, señaló el jefe de la delegación rusa, Vladímir Medinski. "Desde el principio, debido a la complejidad de la logística de la parte ucraniana, que se reúne en Polonia y luego viene hasta aquí, hacia la región de Brest en Bielorrusia, la hora (del comienzo) se anunció para las 15.00 (12.00 GMT)", señaló, según la agencia oficial bielorrusa BELTA. La segunda ronda de las negociaciones tendrá lugar en principio en Belovézhskaya Puscha, cerca de la frontera polaca, país por cuyo territorio llegará al lugar la delegación ucraniana. La Oficina del Presidente de Ucrania confirmó ayer por la tarde que la delegación ucraniana viajará a Belovézhskaya Puscha, para conversar con Rusia en el octavo día de la guerra que lanzó Rusia contra el país. "Estamos preparados para negociaciones, estamos abiertos para la diplomacia, pero de ninguna manera estamos preparados para aceptar los ultimátums rusos", dijo el ministro de Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba. (EFE)

11.28 | Operador de satélites británico OneWeb suspende lanzamientos desde cosmódromo ruso

El operador de satélites británico OneWeb anunció este jueves que suspende todos sus lanzamientos desde el cosmódromo ruso de Baikonur, en Kazajistán, en un contexto de creciente tensión entre Rusia y los países occidentales por la invasión de Ucrania. "El consejo de administración de OneWeb ha votado suspender todos los lanzamientos desde Baikonur", afirmó en un comunicado. El miércoles Rusia amenazó con dejar de enviar sus satélites y exigió que el gobierno británico se retire del proyecto, pidiendo garantías de que este no se está utilizando con fines militares. (AFP)

11.27 | Francia incauta superyate vinculado al presidente de grupo petrolero ruso (gobierno)

El gobierno francés anunció este jueves que incautó un yate, propiedad de una empresa vinculada con Igor Sechin, presidente del grupo petrolero ruso Rosneft, en un astillero en La Ciotat, en el sur de Francia. "La aduana francesa procedió a la incautación del yate 'Amore Vero' en La Ciotat,en el marco de la aplicación de las sanciones de la Unión Europea contra Rusia", indicó el ministerio francés de Finanzas en un comunicado. Este yate "es propiedad de una empresa de la cual Igor Sechin, dirigente de la compañía, fue identificado como el principal accionista", agrega el ministerio. (AFP)

11.24 | Zelenski promete que reconstruirá Ucrania tras la guerra y Rusia pagará por ello

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, prometió este jueves que "reconstruirá cada edificio" de su país destruido por las fuerzas rusas y aseguró que será Rusia quien pagará por ello. "Vamos a reconstruir cada edificio, cada calle, cada ciudad, y le decimos a Rusia: aprendan la palabra 'reparación'", declaró Zelenski en un mensaje video. "Nos van a reembolsar por completo todo lo que han hecho contra nuestro Estado, contra cada ucraniano", agregó. (AFP)

10.58 | La agencia nuclear de la ONU aprueba una resolución critica contra Rusia

La Junta de Gobernadores del OIEA, el órgano ejecutivo de la agencia nuclear de la ONU, aprobó este jueves una resolución crítica con Rusia por su invasión de Ucrania y por los potenciales peligros para las instalaciones nucleares en ese país. Según fuentes diplomáticas consultadas por EFE en Viena, 26 de los 35 países de la Junta votaron a favor de la resolución presentada por Polonia y Canadá, mientras que solo Rusia y China votaron en contra. La resolución aprobada "deplora" las acciones de Rusia en Ucrania, incluyendo "la toma de control por la fuerza de instalaciones nucleares". (EFE)

10.56 | El jefe de la diplomacia rusa acusa a Occidente de pensar en la "guerra nuclear"

El jefe de la diplomacia rusa, Serguei Lavrov, estimó este jueves que los dirigentes occidentales pensaban en una guerra nuclear en su conflicto con Rusia a raíz de la invasión de Ucrania. "Todos el mundo sabe que una Tercera Guerra Mundial solo puede ser nuclear, pero les llamo la atención sobre el hecho de que eso está en la mente de los políticos occidentales, no en la de los rusos", dijo Lavrov en una conferencia de prensa en línea. Lavrov aludió a recientes declaraciones de sus homólogos francés y británica, Jean-Yves Le Drian y Elizabeth Truss respectivamente, que hablaron de disuasión nuclear y del riesgo de guerra con Rusia. "Si algunos elaboran un plan de guerra real contra nosotros, y pienso que lo elaboran, deben reflexionar bien" dijo, y añadió que "no dejaremos que nadie nos desestabilice". (AFP)

10.38 | Inmovilizados tres yates en el puerto de Hamburgo por sanciones contra Rusia

Tres yates que, según los medios, son propiedad de oligarcas rusos, han sido inmovilizados por las autoridades alemanas en un astillero de Hamburgo (norte), mientras se estudia la posibilidad de incautarlos como parte de las sanciones contra Rusia. Las embarcaciones se encuentran en el astillero de Blohm + Voss (B+V) y entre ellos se cuenta el "Dilbar", uno de los mayores yates privados del mundo con 156 metros de eslora y propiedad presuntamente del magnate Alisher Burjanovich Usmanov. De acuerdo con el Índice de Multimillonarios de la agencia Bloomberg, el yate, que estaba siendo sometido a reparaciones, tiene un valor estimado de 536 millones de euros. Usmanov, un magnate cercano al presidente ruso, Vladimir Putin, con intereses en la industria de la minería, la metalurgia y las telecomunicaciones, posee además varias villas en la localidad alemana de Rottach (sur). (EFE)

10.24 | Más de un millón de refugiados ucranianos por la invasión de Rusia

Más de un millón de personas huyeron de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero, según las últimas cifras de la ONU publicadas este jueves. Ucrania tiene frontera con siete países, Rusia al norte y el este, Bielorrusia en el norte, Polonia y Eslovaquia al oeste y Rumania, Hungría y Moldavia en el suroeste. Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), las últimas cifras disponibles el jueves mostraban que 1.038.583 personas huyeron de Ucrania a los países vecinos desde el inicio de la ofensiva rusa. "En solo siete días, hemos asistido al éxodo de un millón de refugiados desde Ucrania hacia los países vecinos", tuiteó el titular del ACNUR, Filippo Grandi. "Para millones de otros, en el interior de Ucrania, es hora de que las armas callen para que la asistencia humanitaria pueda llegar y salvar vidas", añadió.

10.23 | Radio independiente rusa Ekho Moskvy cierra asechada por su cobertura de Ucrania

La radio independiente rusa Ekho Moskvy (Ecos de Moscú) -una figura histórica de panorama mediático ruso- anunció su disolución por el asecho debido a su cobertura de la invasión lanzada por Moscú contra Ucrania. "La mayoría del Consejo de Administración de Ekho Moskvy tomó la decisión de disolver la radio y su portal de internet Ekho Moskvy", escribió en su cuenta de Telegram son redactor jefe, Alexei Venediktov. Las autoridades ya había bloqueado el acceso a la radio Ekho Moskvy y la cadena independiente Dojd, reprochando su forma de cubrir la invasión contra Ucrania lanzada por Rusia. Los medios rusos tienen prohibido utilizar cualquier información que no sea la entregada por el gobierno de Moscú, que califica la invasión contra Ucrania como "una operación especial". (AFP)

09.50 | La Bolsa de Moscú continúa cerrada por cuarto día consecutivo

La Bolsa de Moscú continúa cerrada por cuarto día consecutivo tras la decisión tomada la víspera por el Banco Central de Rusia de no reanudar las operaciones financieras en este espacio debido a las sanciones impuestas por occidente a Rusia tras su invasión a Ucrania. "El Banco de Rusia tomó la decisión de no reanudar el 3 de marzo de 2022 las ventas en la Bolsa de Moscú", informó en un comunicado el regulador ruso, que teme un desplome de los principales valores a consecuencia de las sanciones. Las excepciones se refieren a las órdenes directas con liquidaciones en rublos, a los derivados -salvo los instrumentos del mercado de derivados en la sección de pares de divisas-, a los metales preciosos y a algunos contratos para futuros en las posiciones de cierre, entre otras. El regulador se reservó el derecho a informar el mismo viernes su decisión sobre una posible reapertura de la Bolsa de Moscú. (EFE)

Cuatro días sin abrir lleva la Bolsa de Moscú.

09.45 | Oligarca ruso advierte que demorar las negociaciones es "una locura"

El oligarca ruso Oleg Derispaska, cercano al Kremlin y uno de los hombres más ricos de Rusia, advirtió que es "una locura" demorar las conversaciones ruso-ucranianas para alcanzar la paz. "¡La paz es muy importante! ¡Demorar la negociaciones es una locura!", escribió en su canal de Telegram Deripaska, conocido como el "rey del aluminio" por su activos en el sector. Advirtió de que Ucrania es hace mucho una potencia nuclear, ya que además de la averiada central nuclear de Chernóbil, actualmente sellada, cuenta con otros 15 reactores nucleares y tres depósitos de combustible nuclear utilizado. "Para los cortos de entendederas: si se produce cualquier incidente en esas instalaciones, nuestros descendientes en el territorio de la parte europea de Rusia, de Ucrania y Europa nos lo van a recordar maldiciéndonos durante 200 años", subrayó Derispaska. (EFE)

09.35 | Francia recomienda a ciudadanos "cuya presencia no sea esencial" salir de Rusia

Francia recomendó este jueves "encarecidamente" a sus ciudadanos "cuya presencia o la de sus familias no sea esencial" que salgan de Rusia después de que el país invadió Ucrania, desatando una ola de sanciones que incluyen el cierre del espacio aéreo entre Rusia y la Unión Europea. "En el contexto creado por la invasión de Ucrania por Rusia y la aplicación de las sanciones internacionales decretadas contra este país, es conveniente mostrar una vigilancia reforzada", explicó el ministerio de Relaciones Exteriores de Francia en su portal de internet, después de que el domingo recomendó a los ciudadanos que estaban de paso por Rusia a que salieran del país. (AFP)

09.14 | Macedonia del Norte se suma a suspensión de UE de Sputnik y Russia Today

Macedonia del Norte se sumó este jueves a la suspensión de la difusión de los medios pro-Kremlin Sputnik y Russia Today debido al ataque militar contra Ucrania. Desde el inicio del conflicto, Macedonia del Norte, miembro de la OTAN y candidato de adhesión a la Unión Europea, expresó su apoyo a Kiev y a los aliados occidentales al condenar el ataque ruso y apoyó la integridad territorial de Ucrania. Skopie ha ofrecido apoyo militar al ejército de Ucrania, ha cerrado su espacio aéreo a las aeronaves rusas, y se ha sumado a las sanciones económicas y financieras a Rusia. En este país balcánico de dos millones de habitantes no hay bancos de propiedad rusa, pero en los últimos años hubo inversiones rusas privadas en el sector de la energía y la minería. Macedonia del Norte depende al 100 por ciento del gas natural ruso que ingresa a través de un gasoducto desde la vecina Bulgaria. (EFE)

09.10 | Casi 26.000 refugiados ucranianos entraron el miércoles a Rumania

Un total de 25.924 refugiados ucranianos ingresaron el miércoles en Rumania directamente desde su país o tras pasar por la República de Moldavia, según datos publicados por la Policía de Frontera rumana. La cifra supone un aumento del 8 por ciento respecto de la jornada anterior en el número de desplazados que llegan a Rumania huyendo de la guerra de Rusia contra Ucrania. También el miércoles, un total de 19.575 ciudadanos ucranianos que habían llegado huyendo de la guerra salieron de Rumania en dirección a otros países. "Desde el principio de esta crisis han entrado en Rumania 139.000 ciudadanos ucranianos y han salido 87.676", se lee en el comunicado de la Policía de Frontera rumana. (EFE)

Refugiados llegando a Rumania tras lograr salir de Ucrania.

09.05 | En Ucrania "lo peor está por llegar", dice ministro francés de Exteriores

Es posible que lo peor esté por llegar" en la guerra que Rusia lleva adelante en Ucrania, declaró este jueves el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Yves Le Drian, refiriéndose al asedio y bombardeo de varias ciudades ucranianas. "Hay que temer una lógica de asedio", a la que "los rusos están acostumbrados", advirtió Le Drian en la televisión pública France 2. "Recuerde Alepo, Grozny", dijo el ministro francés refiriéndose a la ciudad de Siria y a la capital de Chechenia, devastadas por bombardeos rusos en 2016 y 1999 respectivamente. (AFP)

08.42 | Mando ucraniano asegura que mantiene la ciudad de Mariúpol

El mando militar ucraniano informó que las tropas rusas continúan su ofensiva en el sureste de Ucrania, pero no han conseguido su principal objetivo en esa región: la captura de Mariúpol, ciudad de casi medio millón de habitantes a orillas del mar de Azov. "Las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan defendiendo estoicamente determinados frentes y contraatacando y bloqueando las fuerzas de los ocupantes en distintos sectores", señaló el Estado Mayor General ucraniano en un comunicado publicado en Facebook. Según el parte castrense, las tropas rusas llevan a cabo ofensivas junto a las localidades de Novye Aidar (región de Lugansk), Volnovaja y la ciudad de Mariúpol (región de Donetsk). "No obstante, no han conseguido su objetivo principal: capturar Mariúpol y alcanzar las fronteras administrativa de Donetsk y Lugansk", subrayó el mando ucraniano. (EFE)

08.40 | Atletas rusos y bielorrusos excluidos de los Juegos Paralímpicos de Invierno (IPC)

Los atletas rusos y bielorrusos quedaron excluidos de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pekín, debido a la invasión de Ucrania, anunció este jueves el Comité Paralímpico Internacional. "Para preservar la integridad de estos Juegos y la seguridad de todos los participantes, hemos decididos rechazar la participación de atletas de Rusia y Bielorrusia", anunció en un comunicado el Comité Paralímpico Internacional (IPC, por sus siglas en inglés). Esta decisión del IPC se produce apenas un día después de que en otra reunión en Pekín se decidiese que rusos y bielorrusos participasen como neutrales en los Juegos. "El cambio en la posición del IPC se debe a que en las últimas doce horas un número elevado de países se ha puesto en contacto con nosotros y nos pidieron que si no reconsideramos nuestra decisión sería probable que hubiera graves consecuencias para los Juegos Paralímpicos de invierno de Pekín, amenazando con no competir", dijo el presidente del IPC, el brasileño Andrew Parsons, en conferencia de prensa. (EFE, AFP)

08.33 | Alemania suministrará 2.700 misiles antiaéreos adicionales a Ucrania

Alemania aumentará el suministro de armas a Ucrania tras la invasión rusa con el envío de 2.700 misiles antiaéreos adicionales, dijo el jueves a la AFP una fuente gubernamental. El gobierno alemán "aprobó un nuevo apoyo para Ucrania", con el suministro de misiles antiaéreos de tipo STRELA, de fabricación soviética, que provienen de las existencias del ejército de la antigua Alemania Oriental, antes de la reunificación en 1990, agregó la fuente. El pasado sábado, el Gobierno alemán dio un giro al anunciar que enviará "cuanto antes" a las tropas ucranianas mil lanzagranadas antitanque y 500 misiles de defensa antiaérea Stinger pertenecientes a las fuerzas armadas alemanas para apoyar a las tropas ucranianas. (EFE, AFP)

08.25 | Calificadoras Fitch y Moody's rebajan drásticamente la nota de la deuda de Rusia

Las agencias calificadores financieras Fitch y Moody's rebajaron a Rusia a la categoría de país en riesgo de no poder pagar su deuda, en el contexto de la invasión a Ucrania. Moody's rebajó su nota de deuda rusa de largo plazo de Baa3 a B3 y dijo que observa las sanciones impuestas por los países occidentales a Rusia. Por su lado, Fitch la bajó de BBB a B, con una perspectiva negativa. Tales calificaciones colocan la deuda de Rusia en la categoría de inversión especulativa. (AFP)

08.08 | Aviones de combate rusos violaron el espacio aéreo sueco

Cuatro aviones de combate rusos violaron el espacio aéreo sueco en una acción que fue captada y fotografiada por la Fuerza Aérea del país nórdico, según informó su ministerio de Defensa en un comunicado. El incidente se produjo a las 19.40 hora local del miércoles (18.40 GMT) cuando los militares suecos avistaron a las cuatro aeronaves rusas sobrevolando la zona de la isla de Gotland, en el espacio aéreo de este país. Se trataba de dos aviones "SU 27" y otros dos "SU 24", todos ellos de bandera rusa y fueron localizados de forma inmediata por los militares suecos. "Esto demuestra que nuestra preparación (para actuar en este tipo de incidentes) es buena. Estábamos en el lugar para garantizar la integridad territorial y las fronteras de Suecia. Tenemos el control total de la situación", dijo en el comunicado el jefe de la Fuerza Aérea sueca, Carl-Johan Edström. (EFE)

07.54 | EE.UU. envía cientos de misiles antiaéreos "Stinger" a Ucrania

Estados Unidos entregó cientos de misiles antiaéreos "Stinger" a Ucrania por primera vez en los últimos días, que incluyen 200 enviados el pasado lunes, informó la CNN. La cadena, que cita como fuentes a un funcionario estadounidense y un miembro del Congreso conocedor del asunto, señala que a comienzos este año Washington autorizó a los países bálticos, incluidas Lituania, Letonia y Estonia, el envío de armamento de fabricación estadounidense a Ucrania, incluidos los "Stingers". Pero hasta ahora, la administración que preside el demócrata Joe Biden se había abstenido de enviar este tipo de misiles tierra aire guiados con sensores de rayos infrarrojos de forma directa a Ucrania, país que desde el pasado 24 de febrero sufre la invasión de Rusia. Algunos miembros del Congreso estadounidense han estado presionando para que se envíen misiles "Stinger" adicionales a Ucrania durante meses. Y los ucranianos han pedido repetidamente más armamento a EE,UU., incluidas armas antiaéreas y antitanques, recuerda la cadena. (EFE)

Selección de noticias: DZC