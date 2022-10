Rusia acusa a Ucrania de ataque con dron a central térmica en Crimea

Mijaíl Razvozhaev, gobernador de Sebastopol, la capital de la península ucraniana de Crimea, ha asegurado el jueves (27.10.2022) en su canal de Telegram que Ucrania había atacado con un dron la planta electrotérmica de Balaklava, en Sebastopol:

"Hoy por la noche hubo un ataque con un VANT (vehículo aéreo no tripulado) en la central térmica de Balaklava", dijo Razvozhayev en Telegram. "El transformador quedó mínimamente dañado. No hay víctimas", añadió.

Contraofensiva ucraniana en el sur del país

Además, el gobernador dijo que no existía "amenaza para el suministro de energía" y que "el incidente no afecta el aprovisionamiento de Sebastopol ni de la península". Razvozhayev explicó que el transformador que se incendió durante el supuesto ataque "estaba en mantenimiento y no funcionaba". "Los trabajadores de la planta lidiaron con el fuego", añadió.

Este supuesto ataque ocurre en medio de una contraofensiva de las tropas ucranianas en el sur del país, a la que Rusia ha respondido en semanas recientes lanzando ataques contra la infraestructura eléctrica de Ucrania.

MS (afp/efe)