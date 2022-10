Lluvia de drones sobre Ucrania amenaza con destruir la infraestructura sensible

La mayoría de los drones iraníes son interceptados por la defensa aérea pero, según el Ministerio de Defensa británico, un buen tercio sigue alcanzando sus objetivos: instalaciones de infraestructuras críticas, así como zonas residenciales.

"Los rusos utilizan entre veinte y treinta drones kamikazes iraníes contra nosotros cada día", dijo el primer ministro del país, Denys Shmyhal, al diario alemán FAZ. Shmyhal advirtió de un "tsunami migratorio" si las tropas rusas siguen atacando y destruyendo infraestructuras civiles. "Quieren quitarle a nuestra población la electricidad, el agua y la calefacción en invierno", dijo el primer ministro. Y agregó que el sistema de defensa alemán IRIS-T ya ha salvado "muchísimas vidas", especialmente en la zona de Kiev.

Tanto Rusia comoIránse oponen con vehemencia a cualquier esfuerzo por aclarar el origen de los drones. En caso de que se lleve a cabo una investigación por parte de Naciones Unidas, Rusiareconsideraría su cooperación con la ONU. Irán expresó opiniones similares.

La insistencia de Irán en negar la entrega y el uso de sus aviones no tripulados se debe probablemente a que no quiere poner en peligro las conversaciones sobre el acuerdo nuclear, afirma Markus Kaim, del Grupo de Investigación sobre Política de Seguridad de la Fundación Ciencia y Política, con sede en Berlín. A su juicio, Irán no quiere enojar a sus interlocutores, sobre todo a los europeos (Gran Bretaña, Francia, Alemania).

No hay dudas de que son drones de diseño iraní

Según Markus Kaim, las pruebas del uso de drones iraníes son sorprendentes. Señala las grabaciones de video de los drones, y los restos recuperados que los ucranianos han presentado al público mundial. "En mi opinión, no puede haber ninguna duda al respecto. Y no conozco a ningún experto serio que dude de que hubo las correspondientes entregas de armas", dijo Kaim en entrevista con DW.

El experto militar Markus Reisner, jefe del departamento de investigación y desarrollo de la Academia Militar Teresiana de Viena, opina lo mismo. Los movimientos masivos de aviones rusos hacia Irán y de vuelta son un claro indicador del transporte de grandes cantidades de material, dijo. "El diseño de los drones encontrados también habla claramente de un modelo iraní". …

Diferentes tipos de drones

Según Reisner, se utilizan dos tipos de drones: el Mohajer-6 y el Shahed-136. El Mohajer-6 puede reconocer y vigilar un objetivo. Al igual que otros drones de este tipo, desempeña un papel importante en el reconocimiento de objetivos para la artillería, dijo. "Pero también puede estar equipado con misiles aire-superficie, por lo que puede atacar objetivos después de haberlos identificado".

El Shahed-136, en cambio, es un clásico dron kamikaze. Está guiado por un sistema de GPS que, con una corrección constante del rumbo, lo conduce exactamente a su objetivo. Lo importante, sin embargo, es que este dron no suele utilizarse de forma aislada. "Más bien, suele volar en un enjambre de otros 10 a 15 drones. Esto sobrecarga los sistemas de defensa ucranianos". Aunque los sistemas derriban algunos de los drones, de un total de 15, algunos consiguen llegar al objetivo.

Los rusos disparan entonces sus misiles de crucero, contra los que las defensas aéreas poco pueden hacer porque no se pueden recargar nuevos misiles tan rápidamente. Esto, a su vez, también se debe a que los sistemas de Ucrania están agotados después de ocho meses, a pesar de todo el apoyo.

Markus Reisner: "Los misiles rusos funcionan con mucha precisión. Cuando se escucha actualmente que el 40% de la infraestructura ucraniana ha sido golpeada, eso habla de una enorme precisión de los ataques rusos. Es cierto que los rusos no tienen soberanía aérea y no pueden sobrevolar Ucrania con aviones. Pero tienen superioridad aérea. Pueden atacar objetivos donde quieran".

