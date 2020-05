Roger Federer al personal médico: "Ustedes son los héroes"

El tenista suizo Roger Federer aprovechó una entrevista telemática con una enfermera de Nueva York para ensalzar el trabajo de los sanitarios durante la pandemia del coronavirus. En el video se puede ver a Christinne, una auxiliar médica de Nueva York, fanática del jugador suizo, quien fue entrevistada por la cadena ESPN por videoconferencia.

En el video, el reconocido tenista irrumpe en la videoconferencia y sorprende a la enfermera: "Hola Christine ¿Cómo estás?", saludó Federer.

"Oh, Dios mío, estoy temblando", respondió la enfermera al ver el rostro de su ídolo.

"La gente piensa que los deportistas somos superhéroes, pero nosotros pensamos lo mismo de gente como tú, Christinne. Ustedes son realmente los héroes porque salvan vidas de verdad. Esa es la diferencia", dijo el suizo.

Tras ensalzar el trabajo del personal de los hospitales en la lucha diaria contra la COVID-19, se despidió.

"Te quiero agradecer mucho esto, por darme esta oportunidad", respondió la sanitaria. "Sigo temblando. Yo no me veo como una heroína, yo solo me veo al servicio de otros. Solo hago mi trabajo", añadió la auxiliar médica de Nueva York después de conversar con Federer.

El suizo reconoció de forma pública, vía telemática, el esfuerzo de todos los sanitarios en la crisis del coronavirus.

JU (efe)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |