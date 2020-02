“Responsabilidad empresarial“: empresas en la picota por participar en la dictadura argentina

La dictadura militar argentina (1976-1983) recibió un activo respaldo de un grupo de empresas que ayudaron a reprimir y desaparecer personas con un objetivo: promover la instalación de un nuevo modelo económico.

El documental del cineasta argentino Jonathan Perel se basa en la publicación de dos tomos titulados "Responsabilidad empresaria en delitos de lesa humanidad", realizada en 2015 por el Ministerio de Justicia y de DDHH argentino, poco antes de concluir el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

El cineasta, nacido en Buenos Aires en 1976 y autor de El Predio (2010) y Toponimia (2015), ha dedicado su filmografía al genocidio orquestado desde el Estado, y no por ser hijo de desaparecidos, sino porque la dictadura, según él, atravesó a la sociedad argentina y en particular a su generación.

La cinta de 68 minutos muestra imágenes de consorcios y fábricas, la mayoria filmadas a primera luz del día, y vistas desde el interior de un automóvil. La voz de Perel es el hilo conductor de la cinta, que narra la colusión de esos consorcios en la dictadura militar que dejó un saldo de más de 30.000 desaparecidos.

Fotograma del documental que fue estrenado en la sección Forum de la Berlinale.

DW: ¿Por qué se interesó en hacer un documental sobre este informe que ya había sido publicado?

Jonathan Perel: En este momento en Argentina, discutir la responsabilidad civil, la responsabilidad empresarial es el paso que nos falta dar. Los libros son dos tomos muy grandes de 600 páginas publicados en forma digital en 2015. Están disponibles online pero no tienen una presencia física. Se imprimieron muy pocos volúmenes porque fue el momento previo al cambio de gobierno. El gobierno de Macri fue bastante negacionista de la dictadura, por eso se apuraron para presentar el libro. Lo que yo busco con la película es darle visibilidad. El cine tiene esa capacidad de llegar a un público más amplio. Después, si uno quiere leer los dos tomos, ahí están. Son 25 empresas, pero son 32 fábricas las que retrata la película.

¿Por qué el formato donde se muestran únicamente las fachadas de las empresas?

Para mi era muy importante poder filmarlas a todas. No me servía filmar algunas y a otras no. Porque no soy yo, sino el Estado argentino el que determina que fueron 25 las empresas que colaboraron con la dictadura. Ese fue el formato que encontré para incluírlas a todas. Ninguna de estas empresas ha hecho un trabajo de investigación para dar cuenta de su participación.

Fotograma de "Responsabilidad empresarial", la colusión del poder económico con la dictadura.

¿Pero sí han recibido demandas de familiares de las víctimas?

La mayoría de estas empresas tienen juicios abiertos, pero solamente Ford tiene una condena firme, que es ejemplar a nivel mundial. Hay gerentes de Ford condenados por crímenes de lesa humanidad. Fiat era muy grande porque el complejo industrial en Córdoba era muy grande. Algunos de esos casos son muy conocidos en Argentina. El caso de Ledesma es muy conocido, igual el de Mercedes Benz y el de Ford, y otros, no tanto.

La cinta tematiza el golpe asestado a la lucha sindical en Argentina, que permitió a esos grupos empresariales reducir drásticamente sus costos laborales, y trasladar al Estado su deuda.

Es el plan económico que triunfa y que se impone hasta el día de hoy: reducir costos laborales, tomar deuda privada y transformarla en deuda pública. La familia de los Macri es quien compra Fiat en los 80, y son quienes estatizan esa deuda en 1982, 1983. Es un plan económico que triunfó. Antes de la dictadura se discutía en Argentina sobre el porcentaje de participación en las ganancias empresariales que correspondían a los trabajadores. Eso quedó enterrado. Ya no hay ninguna posibilidad de que haya una participación en las ganancias para los trabajadores.

Fotograma de "Responsabilidad empresarial", de Jonathan Perel,

En el documental se ven algunos edificios abandonados...

Me interesaba demostrar que la mayoría de las empresas sigue echando humo y produciendo. Hay algunas abandonadas pero son la minoría. De las 32 fábricas, unas 4 o 5 están abandonadas. En general, son plantas que han cerrado porque se han relocalizado, como es el caso de Grafa: la planta de Buenos Aires se relocaliza a Tucumán para bajar los costos laborales. En el caso de la Fiat, también cierra una de las plantas, pero están las otras cuatro activas. En cuanto a Alpargatas, hay una abandonada, pero hay otras dos funcionando. Algunas de las empresas han cambiado de manos, pero la gran mayoría siguen siendo las mismas, sobre todo las más grandes, las automotrices, los grandes grupos económicos, los ingenios azucareros. Con excepción de uno, que cambió de manos.

