Resolución de Srebrenica: un importante acto simbólico

"‘Usted y el bebé pasan, pero el pequeño va por este otro lado'", le dijo un soldado a mi madre. Mamá se quedó helada de la impresión. Pero, entonces, otro soldado dijo: 'Deja ir al niño, ya hay suficientes'. Quien me guiaba, me empujó hacia mi madre, que me llevó al autobús que supuso la salvación", recuerda Adem Mehmedovic, que sobrevivió al genocidio de julio de 1995, cuando tenía ocho años.

Hace diez regresó a Srebrenica, donde ahora vive y trabaja en la administración de la ciudad. Sobre lo que se decidió en las Naciones Unidas, dice: "Es sólo un gesto simbólico y de satisfacción para las víctimas. Y las Naciones Unidas, ciertamente, tienen parte de la responsabilidad por el genocidio de Srebrenica".

Mehmedovic está convencido de que la resolución no cambiará muchas cosas en la ciudad. "Es bueno que se acepte, pero no hay que tener expectativas demasiado altas", dice a DW. Por eso, considera, no hay razón para las reacciones violentas de los políticos de la República Srpska y Serbia.

Ataque a la zona de protección de la ONU en Srebrenica

Cuando comenzó la guerra en la antigua república yugoslava de Bosnia y Herzegovina, en abril de 1992, la mayoría de los musulmanes bosnios vivía en la ciudad de Srebrenica, en el este del país y no lejos de la frontera con Serbia.

En 1993, el Consejo de Seguridad de la ONU declaró el enclave de Srebrenica zona protegida. Allí había alrededor de 170 soldados casi sin armamento, primero canadienses y luego holandeses.

Cuando unidades del Ejército de los serbios de Bosnia, bajo el liderazgo de su comandante en jefe Ratko Mladic , avanzaron hacia la zona de protección el 11 de julio de 1995, los cascos azules holandeses de la ONU se rindieron sin luchar. Después de la ocupación del enclave, el Ejército y la Policía de la República Srpska, la parte serbia de Bosnia y Herzegovina, y la unidad militar especial serbia "Los Escorpiones” asesinaron a más de 8.300 hombres y menores bosnios.

Posteriormente, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) definió el crimen como 'genocidio'. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) lo confirmó en 2007. Sin embargo, también concluyó que Serbia no estuvo directamente involucrada en el genocidio, sino que, en realidad, las autoridades de Belgrado no hicieron nada en ese momento para evitarlo.

Hasta el momento, 6.751 víctimas han sido enterradas en el Memorial de Srebrenica, en la ciudad de Potocari, al sur de Srebrenica. Todavía se siguen buscando restos de las víctimas. En varios juicios del TPIY, unas 50 personas fueron condenadas a más de 700 años de prisión por genocidio y crímenes en Srebrenica, entre ellas, Ratko Mladic y Radovan Karadzic, el entonces líder político de los serbios de Bosnia.

Serbia: Srebrenica: una masacre, no un genocidio

En la República Srpska y Serbia se niega que los crímenes de Srebrenica sean un genocidio. El Parlamento serbio condenó la masacre de Srebrenica en 2010 sin utilizar el término genocidio. La actual resolución de la ONU se interpreta como un ataque a Serbia y a los serbios como nación, aunque no se los menciona en absoluto en el texto.

Incluso antes de la votación en la Asamblea General de la ONU, Aleksandar Vulin, exjefe del Servicio de Inteligencia de Serbia y ahora viceprimer ministro, dijo en una entrevista con los medios serbios: "Lo que está a punto de suceder es la culminación de la conspiración contra la República Srpska y la República de Serbia." Alemania y Ruanda, que impulsaron la resolución, querían "declarar a los serbios como una nación genocida".

Es difícil encontrar interlocutores sobre la resolución entre los serbios de Srebrenica. La mayoría de la gente me rechaza y dice: "No me pregunte". Uno finalmente acepta, pero con la condición de permanecer en el anonimato. Dice que era un soldado serbio. En entrevista con DW destaca que en Srebrenica no hubo genocidio porque "si el genocidio es la intención de exterminar y destruir a todo un pueblo, entonces eso no ocurrió aquí".

Al comienzo de la guerra, dice, los bosnios arrasaron las aldeas serbias y mataron a todos: niños, mujeres y ancianos. "Yo fui testigo. Tenemos que lidiar con todo esto honestamente. No siempre puede haber un solo lado culpable. Los que mataron tienen nombres, en ambos lados. Y todos deberían decir qué pasó exactamente y quién fue el responsible, para exigir responsabilidades individuales ", explica a DW.

De hecho, los bosnios también cometieron crímenes durante la guerra, aunque no son comparables a las masacres contra los bosnios. Sobre todo, el Ejército bosnio no llevó a cabo una "limpieza étnica".

Ciudad fantasma de Srebrenica: en la ciudad apenas quedan ruinas de casas. Imagen: Marinko Sekulic/DW

"La resolución de la ONU es un '¡Nunca más!' a tales actos"

"La resolución sobre Srebrenica es un paso muy importante", afirma el antropólogo social Ger Duijzings, de la Universidad de Ratisbona. "La fecha conmemorativa es lo mínimo que podemos hacer como señal de verdadera humanidad y un acto de solidaridad con las familias y los sobrevivientes que conviven cada día con pérdidas, dolor y traumas insuperables".

Duijzings fue miembro del grupo de investigación del Instituto Holandés de Documentación de Guerra (NIOD) en Ámsterdam, que elaboró un informe sobre el papel de los soldados holandeses en Srebrenica en 2002.

Es absolutamente necesario resistir la continua negación del genocidio por parte de políticos y figuras públicas del lado serbio. "El objetivo de la resolución no es demonizar a los serbios, sino decir: '¡Nunca más!' actos tan terribles que, desgraciadamente, cada colectivo es potencialmente capaz de cometer", afirma Duijzings.

Después de la guerra, Srebrenica quedó bajo la jurisdicción de la República Srpska. Sin embargo, en comparación con el período anterior a la guerra, la población se ha reducido en dos tercios: en la ciudad y en los pueblos de los alrededores viven unas 13.000 personas, y una ligera mayoría se describe a sí misma como bosnia.

Hoy Srebrenica parece una ciudad fantasma. Apenas hay tiendas y ni siquiera una parada de autobús. La vida cotidiana se limita a dos cafés y algunas casas de apuestas, y después de las cinco de la tarde sólo hay perros callejeros y patrullas policiales ocasionales en las calles desiertas y vacías. En Srebrenica ni siquiera se puede comprar el periódico. Los jóvenes abandonan la ciudad porque no ven allí perspectivas para ellos.

"Signo de verdadera humanidad"

"Serbia debería haber tomado la iniciativa de esta resolución para dar alivio al pueblo serbio. Deberían haber condenado a estos individuos, en lugar de convertirse en un refugio para los criminales de guerra", dice Suljo Canovic, que fue médico en Srebrenica durante la guerra. Y añade: "La resolución no obliga a nadie, pero los bosnios la esperan con impaciencia, porque recomienda que los Estados miembros de la ONU conmemoren el genocidio de Srebrenica y lo incluyan en el sistema educativo".

La resolución sobre el genocidio de Srebrenica, que la Asamblea General de las Naciones Unidas votó el jueves (23 de mayo de 2024), fue propuesta por Alemania y Ruanda. Declara el 11 de julio Día Internacional en Recuerdo del Genocidio de Srebrenica y pide la inclusión de hechos judicialmente establecidos sobre el genocidio en los programas educativos.

(rmr/ms)