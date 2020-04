Reino Unido y Francia también revelan dudas sobre cómo China manejó la crisis de coronavirus

La pandemia de la COVID-19 ha causado ya más de 142.000 muertos en el mundo, en momentos en que los países occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, manejan la hipótesis de que el virus procede de un laboratorio de China, y no de un mercado local de animales.

En una medida que puede aumentar las fricciones con China, el jefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo dijo este miércoles a la cadena Fox News que lleva a cabo "una investigación exhaustiva" sobre cómo el virus "se propagó, contaminó el mundo y provoco tal tragedia".

Reino Unido: China deberá responder "preguntas difíciles"

Este jueves, Reino Unido advirtió a China que deberá responder "preguntas difíciles" sobre la aparición del virus y el "porqué no pudo ser detenido antes" declaró el ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab. "No hay duda de que todo no puede continuar como antes después de esta crisis", agregó.

Trump, que suspendió la contribución de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud (OMS) por "mala gestión" de la pandemia y sesgo a favor de China, fue el anfitrión este jueves de una videoconferencia con los otros líderes del G7 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Reino Unido), en la que se acordó, según la presidencia estadounidense, una "exhaustiva revisión y reforma" de esa organización.

Macron: "No seamos tan ingenuos"

"No seamos tan ingenuos como para decir que (China) ha sido mucho mejor manejando esto (el brote de coronavirus)”, afirmó, por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron en una entrevista con el diario Financial Times.

"No lo sabemos. Claramente pasaron cosas que desconocemos", sentenció el mandatario.

Pero el portavoz del ministerio de Exteriores chino Zhao Lijian aseguró que la hipótesis de que el virus surgió de un laboratorio "no tiene base científica".

