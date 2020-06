Reino Unido se vuelve a negar a extender transición del “brexit”

El vicepresidente para Relaciones Interinstitucionales de la Comisión Europea, el eslovaco Maros Sefcovic, aseguró este viernes (12.06.2020) que el ministro británico de Gabinete, Michael Gove, reiteró que Reino Unido se niega a prolongar la transición tras el "brexit”, en la que se negocia cómo será la nueva relación entre Londres y Bruselas.

Sefcovic afirmó que la Unión Europea (UE) considera el rechazo dado a conocer esta jornada como "el definitivo", a poco más de dos semanas de que el 30 de junio concluya el plazo en el que Londres puede pedir la prórroga de uno o dos años, hasta final de 2021 o 2022. El período transicional se extiende hasta el 31 de diciembre de 2020, en el cual se sigue aplicando la legislación comunitaria en territorio británico.

"El canciller Gove fue muy claro, inequívoco, sobre el hecho de que Reino Unido no va a solicitar la extensión (de la transición)", declaró Sefcovic durante una rueda de prensa tras la segunda reunión del comité conjunto del club comunitario y el Reino Unido, instancia encargada de supervisar la implementación del acuerdo de retirada. "He confirmado formalmente que Reino Unido no ampliará el período de transición y ha pasado el tiempo de pedir prórrogas", escribió Gove en Twitter.

Oídos sordos

Con esta decisión, Londres dio un carpetazo a la postura de Escocia y Gales. La ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, y el jefe del Ejecutivo galés, Mark Drakeford, habían solicitado formalmente al primer ministro, Boris Johnson, que se aviniera a considerar una prolongación del período transitorio, aduciendo que sería "extraordinariamente imprudente" abandonar el mercado único en un momento tan complicado para la economía, debido a la crisis del COVID-19.

Si no hay acuerdo entre la UE y Reino Unido antes de que acabe el período de transición, las relaciones comerciales entre los dos exsocios pasarían a regirse por las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que impone aranceles a las importaciones. La reavivada amenaza de una ruptura brutal a finales de año agrava los temores sobre la economía británica, cuyo PIB se desplomó un 20,4 por ciento en abril, el primer mes completo del confinamiento impuesto el 23 de marzo contra la propagación del coronavirus.

DZC (EFE, AFP)

Cronología del "brexit": el turbulento camino para dejar la UE Junio de 2016: "La voluntad del pueblo" Tras una estridente campaña, cerca del 52 por ciento de los británicos aprobó la opción de abandonar la Unión Europea en el referéndum por el "brexit". Las encuestas habían adelantado que la lucha sería estrecha, pero daban una ligera ventaja a quienes apoyaban la permanencia. El premier conservador David Cameron, que rechazaba el "brexit", reconoció la "voluntad del pueblo" y renunció.

Cronología del "brexit": el turbulento camino para dejar la UE Julio de 2016: "'Brexit' significa 'brexit'" Theresa May, exsecretaria de Interior, reemplazó a David Cameron como premier el 11 de julio y prometió al país que "'brexit' significa 'brexit'". May había apoyado en las sombras la campaña para permanecer en la UE, y al comienzo no dijo cuándo su gobierno activaría el Artículo 50 del Tratado de la UE para dar inicio a las conversaciones que llevarían a la salida formal.

Cronología del "brexit": el turbulento camino para dejar la UE Marzo de 2017: "Ya los extrañamos" El 29 de marzo de 2017, May finalmente firmó una carta diplomática para activar el Artículo 50. Horas después, el embajador británico ante la UE, Tim Barrow, le entregó la nota al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. El "brexit" quedó oficialmente establecido para el 29 de marzo de 2019. Tusk terminó su breve declaración diciendo "ya los extrañamos; gracias y adiós".

Cronología del "brexit": el turbulento camino para dejar la UE Junio de 2017: "¡Y se van!" El secretario británico para el Brexit, David Davis, y el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, iniciaron las conversaciones el 19 de junio. La primera ronda terminó con Reino Unido aceptando, a regañadientes, el cronograma para las negociaciones. En éste las conversaciones se dividían en dos fases: la primera resolvería los términos de la salida y, la segunda, la relación entre ambas partes.

Cronología del "brexit": el turbulento camino para dejar la UE Diciembre de 2017: Fase 2 Los líderes de los 27 países que siguen en la UE decidieron que ya había "progresos suficientes" en las negociaciones y que era momento de pasar a la fase 2: el período de transición posbrexit y el futuro de las relaciones comerciales. Theresa May se declaró satisfecha con la decisión, pero Donald Tusk advirtió que las negociaciones serían "dramáticamente difíciles".

Cronología del "brexit": el turbulento camino para dejar la UE Julio de 2018: renuncian Johnson y Davis Los ministros británicos respaldan el plan del "brexit" de Theresa May presentado en Chequers el 6 de julio. La propuesta mantenía a Reino Unido en un territorio aduanero con la UE y sellaba un libro de normas en común para todos los bienes. Pero eso fue demasiado para el ministro de Exteriores, Boris Johnson, y el secretario para el Brexit, David Davis, que renunciaron.

Cronología del "brexit": el turbulento camino para dejar la UE Noviembre de 2018: avances en Bruselas Los líderes de la UE aprobaron un borrador del acuerdo de divorcio de 585 páginas a fines de noviembre. El documento había sido criticado apenas semanas antes por parlamentarios británicos de todos los sectores. El secretario para el Brexit, Dominic Raab, renunció junto a otros ministros y docenas de miembros del Partido Conservador, intentando desencadenar un voto de rechazo a Theresa May.

Cronología del "brexit": el turbulento camino para dejar la UE Diciembre de 2018: May sobrevive a la rebelión Frente a una oposición implacable, May pospuso la votación parlamentaria del acuerdo. Al día siguiente, se reunió con la canciller Angela Merkel para buscar garantías que convencieran a los legisladores rebeldes para que respaldaran el acuerdo. Pero en su ausencia, los conservadores más duros dieron pie a un voto de rechazo. May salió airosa 24 horas más tarde.

Cronología del "brexit": el turbulento camino para dejar la UE Enero de 2019: Acuerdo rechazado El 16 de enero, el Parlamento británico se pronunció, por 432 contra 202 votos, por rechazar el acuerdo alcanzado por May con la UE. Como respuesta a ello, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, sugirió que la única solución era que Reino Unido permaneciera en la UE. Mientras, el Partido Laborista pidió un voto de confianza, el segundo desafío al liderazgo de May en pocas semanas.

Cronología del "brexit": el turbulento camino para dejar la UE Marzo de 2019: May sufre una segunda derrota May obtuvo mejoras, en especial en el "backstop", la idea de no imponer una frontera "dura" entre ambas Irlandas. De hecho, logró garantías de que Londres podría suspender esta salvaguarda bajo ciertas condiciones. Pero el 12 de marzo, el Parlamento nuevamente votó en contra. La UE advirtió: crecía el riesgo de un "brexit" sin acuerdo. Dos días después, el Parlamento volvió a retrasar la salida.

Cronología del "brexit": el turbulento camino para dejar la UE Marzo de 2019: tercer rechazo El 29 de marzo, día en que Reino Unido supuestamente abandonaría la UE, los parlamentarios volvieron a rechazar el acuerdo de Theresa May, esta vez por 344 a 286. En un intento por superar el bloqueo, May negoció con el líder opositor Jeremy Corbyn, lo que enfureció a los conservadores más duros.

Cronología del "brexit": el turbulento camino para dejar la UE Abril de 2019: "Brexit" retrasado hasta Halloween Con la fecha límite del 12 de abril acercándose tras la tercera derrota de May, los líderes de la UE se reunieron nuevamente en Bruselas para discutir una segunda prórroga. La única duda era cuán larga debía ser. Al final, Londres y la UE acordaron una extensión "flexible" hasta el 31 de octubre. Reino Unido tuvo que participar en las elecciones de la UE en mayo por no haber salido a tiempo.

Cronología del "brexit": el turbulento camino para dejar la UE Mayo de 2019: May renuncia Semanas de conversaciones entre la premier y el Partido Laborista no condujeron a un acuerdo y terminaron erosionando el capital político de May. Ésta, de hecho, generó un terremoto en su propio partido al intentar poner sobre la mesa la opción de un nuevo referéndum. Esta serie de errores derivó en la renuncia de la primera ministra, que se hizo efectiva el 7 de junio.

Cronología del "brexit": el turbulento camino para dejar la UE Julio de 2019: Boris Johnson es primer ministro A fines de julio de 2019, Boris Johnson fue oficialmente nombrado primer ministro, como sucesor de la renunciada Theresa May. "Vamos a dinamizar el país, vamos a concretar el 'brexit' el 31 de octubre", dijo tras ser elegido líder del Partido Conservador.

Cronología del "brexit": el turbulento camino para dejar la UE Septiembre de 2019: la amenaza electoral de Johnson La oposición y algunos conservadores rebeldes apoyaron postergar el "brexit", temerosos de que se produjera una salida sin acuerdo. Como respuesta, Johnson pidió elecciones generales, diciendo que no podía gobernar tras expulsar de su partido a 21 parlamentarios. El Partido Laborista dijo que no apoyaría nuevas elecciones hasta que no entrara en vigor una ley que impidiera un "brexit" sin acuerdo.

Cronología del "brexit": el turbulento camino para dejar la UE Octubre de 2019: un nuevo pacto Johnson logró un acuerdo con los negociadores europeos para permitir que Reino Unido abandonara la UE de manera ordenada. El pacto recibió el respaldo unánime de los líderes de los otros 27 estados miembro. Pero el premier fracasó al intentar obtener el apoyo del Parlamento. En cambio, los legisladores presionaron para extender la fecha de salida hasta fines de enero de 2020.

Cronología del "brexit": el turbulento camino para dejar la UE Diciembre de 2019: los legisladores apoyan a Johnson El 22 de diciembre, tras unas elecciones legislativas que ganó con comodidad, Johnson finalmente consiguió que el Parlamento aprobara el proyecto para salir de la UE, que deja la fecha del 31 de enero de 2020 consagrada por ley. Ahora, por fin, terminó la teleserie del "brexit". Aunque empieza otra: la del período de transición.

Cronología del "brexit": el turbulento camino para dejar la UE Fiesta de despedida Partidarios del "brexit" celebran en Londres, en la noche del 31 de enero de 2020. El Reino Unido dejó la Unión Europea 188 semanas después del referéndum en que se impuso la opción euroescéptica, celebrado en junio de 2016.



