Reino Unido: ministros amenazan con dimitir si May no descartar un "brexit" sin acuerdo

Los secretarios de Estado de Industria, Richard Harrington, Digital, Margot James, y Energía, Claire Perry, "imploran" a la jefa de gobierno que se compometa a prorrogar el artículo 50 del Tratado de la UE que define la salida del bloque de uno de sus miembros, si no se alcanza un acuerdo a tiempo en el Parlamento, y así evitar una salida sin acuerdo de la UE.

"Este compromiso sería recibido con alivio por una gran mayoría de los diputados, empresas y sus empleados", escriben los ministros favorables a permanecer en la UE, en una columna publicada en el Daily Mail. Si May no se los promete esta semana, los tres miembros del gobierno amenazan con dimitir "para impedir un desastre". Según el diario otros 15 miembros del gobierno estarían dispuestos a dimitir para impedir un "no deal". "Cuando se acerca el día D, pensamos que es nuestro deber hacer algo para ayudar a impedir una catástrofe", explicó Margot James a la BBC.

Mayoría del gabinete por prórroga de la decisión

Otros tres ministros habían pedido el fin de semana prorrogar la fecha del "brexit" si los diputados no alcanzan a tiempo un acuerdo. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, precisó el lunes que habló con May "del contexto jurídico" de una posible prórroga de la fecha del "brexit" prevista para el 29 de marzo. "Pienso que, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, un plazo suplementario sería una solución razonable", dijo Tusk en una rueda de prensa en Sharm el Sheij (Egipto).

Pero "la primera ministra May aún cree que puede evitar este escenario", añadió. May, quien postergó el domingo a antes del 12 de marzo una votación de los parlamentarios británicos sobre el acuerdo del "brexit" prevista inicialmente para esta semana, quiere contar con más tiempo para intentar renegociar el texto con Bruselas antes de la fecha límite para la salida del 29 de marzo.

El Partido Laborista, principal partido de oposición, dijo estar dispuesto a apoyar una enmienda que proponga la organización de un segundo referendo sobre la salida de la UE para evitar el Brexit "destructor" de los conservadores, lo que añade presión a May. May, que reunión sus ministros por la mañana, debe hablar el martes en la Cámara de los Comunes.

jov (afp, express.co.uk)