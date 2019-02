La UE descarta "acuerdo" sobre Brexit en cumbre en Egipto

La cumbre de la Liga Árabe que se realizará en Sharm el Sheikh (Egipto) los días 24 y 25 de febrero no será el lugar donde la Unión Europea logre sellar un acuerdo sobre el "brexit”. Así lo afirmaron este viernes (22.02.2019) fuentes europeas que, en todo caso, confirmaron que el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, se reunirá con la premier británica, Theresa May, en el marco del encuentro.

"No habrá acuerdo en el desierto”, dijeron las fuentes citadas por diversas agencias, que informaron que el encuentro bilateral Tusk-May tendrá lugar el domingo a las 16.30 horas de Egipto, 14.30 horas GMT. Agregaron que solamente 24 de los 28 jefes de Estado y de Gobierno de la UE concurrirán a la cumbre de la Liga Árabe, y que entre los ausentes estarán Emmanuel Macron (Francia) y Pedro Sánchez (España).

Las fuentes subrayaron que la cita en la turística ciudad de Sharm el Sheikh es una cumbre dedicada enteramente a las relaciones entre la Unión Europea y la Liga Árabe, por lo que el conflictivo asunto de la salida del Reino Unido del club comunitario no forma parte del programa, más allá de que efectivamente habrá un encuentro bilateral.

Irlanda se prepara para lo peor

Pese a lo anterior, May aprovechará la ocasión para abordar con algunos colegas europeos el actual bloqueo en el acuerdo del "brexit”, que el Parlamento británico rechazó, cuando falta poco más de un mes para el divorcio previsto el 29 de marzo. Otra fuente europea no excluyó una eventual reunión de May con el titular de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, con quien acordó el miércoles en Bruselas explorar la manera de superar la inmovilidad.

En tanto, Irlanda advirtió que se enfrentará a una "situación de emergencia” si Reino Unido sale de la Unión Europea sin un acuerdo. El titular de Relaciones Exteriores irlandés, Simon Coveney, presentó un proyecto de ley destinado a suavizar el impacto de la salida británica, ocasión en la que aseguró que "un ‘brexit' brutal sería negativo para todos, Reino Unido, la UE e Irlanda. No podemos compensar los daños que causaría, pero hacemos todo lo que está en nuestra mano”.

DZC (EFE, AFP)

Europeos ilustran el rechazo al “brexit” Judith Kerr: ¡Vamos, Europa! Judith Kerr envía a sus conocidas figuras, el tigre y el gato Mog a viajar por Europa. Ambos ondean alegremente su bandera europea. Esta autora de libros infantiles y juveniles, de 95 años de edad, proveniente de una familia inmigrante germano-judía, es una de las ilustradoras más destacadas que el dibujantes Axel Scheffler, el promotor del proyecto, haya podido convencer.

Europeos ilustran el rechazo al “brexit” Polly Dunbar: Madame Europa y sus hijos La ilustradora británica Polly Dunbar dibujó a Europa como una hermosa mujer de cabello suelto que cuida a una horda de niños felices. Solo un niño pequeño con una bandera británica en su camiseta está parado aparte. Los niños no entienden por qué ese niño no quiere jugar con todos.

Europeos ilustran el rechazo al “brexit” Bruce Ingman: ¡Pare, por favor! El autobús europeo está a punto de partir. Pero el músico británico aún puede subirse a tiempo. "Realmente espero que no sea demasiado tarde y que la gente esté entrando en razón", comenta Bruce Ingman, nativo de Liverpool. "Me encanta ser parte de Europa, y a mis hijos también".

Europeos ilustran el rechazo al “brexit” Emily Gravett: Aún hay queso para todos El ratón británico está sentado solo bajo una campana de cristal, mirando el desbordante plato de queso europeo. La inglesa Emily Gravett dibuja esta situación de Gran Bretaña antes de la salida de la UE. "Lo que me entristece", señala la ilustradora, "es que el ‘brexit’ no solo divide a las naciones, sino también a los vecinos y las familias". Título de la foto: aún hay queso para todos.

Europeos ilustran el rechazo al “brexit” Thé Tjong-Khing: ¡Juntos somos grandes! Los Estados de Europa asumen el papel de acróbatas y realizan un acto de equilibrio similar al circo sobre el lomo del toro europeo. "Que todos trabajen juntos", dice el artista holandés de una familia migrante, "es solo un sueño". Sin embargo, Thé Tjong-Khing le dio a su dibujo un título optimista: "¡Juntos somos grandes!".

Europeos ilustran el rechazo al “brexit” Axel Scheffler: El búho europeo El dibujante Axel Scheffler tuvo la idea de pintar un animal heráldico europeo amigable para los niños: el “EU-le” (búho en alemán). Nacido en Hamburgo, ha vivido en Londres durante casi 30 años. Sin embargo, desde el referéndum sobre el “brexit, "ya no se siente en casa en el Reino Unido", dice. Así inició el libro "Dibujo para Europa". Autor: Stefan Dege



