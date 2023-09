"El Gobierno cubano y el ruso son cómplices"

Cuba se opone a que sus ciudadanos sean reclutados para participar en la guerra en Ucrania. Imagen: Leonid Altman/Zoonar/picture alliance

Inusual reacción al reclutamiento de cubanos en Rusia para luchar en Ucrania

La dictadura cubana, desde hace meses, está reclutando a jóvenes y los llevan como mercenarios a Rusia para que luchen en la guerra contra Ucrania. Cubale paga a Rusia con jóvenes mercenarios, estos jóvenes son engañados y terminan en el frente de batalla. Los muchachos que dieron sus testimonios corren peligro y, si no se actúa rápido con una denuncia a través de la comunidad internacional, los jóvenes corren el riesgo de ser encarcelados o asesinados por rusos.

Rosa Torrens, Estados Unidos

Ellos no fueron obligados. Ucrania también está reclutando mercenarios por todo el mundo y tampoco les pagan lo pactado, ni los tratan bien.

Josue Epiayu, Facebook

Muy sospechoso esto. Por favor, hay que lograr la paz urgente. Basta de matar.

Beatriz Soriano, Costa Rica

Estados Unidos y Ucrania lo hacen. Entonces, por qué los rusos no lo pueden hacer. Además la guerra es la guerra.

Alfredo Antonio, Facebook

Ucrania debe defenderse. ¿O alguien no se defendería cuando un agresor invade su casa y agrede a su familia?

Juan Grefa, Ecuador

No me extrañaría en absoluto que también estén contrabandeando con venezolanos para el mismo fin. La emigración venezolana no ha cedido y continúa día a día. Las necesidades de la población son las mismas que las de los cubanos, y la narcodictadura está asociada a cualquier negocio lucrativo, indistintamente de que este sea inhumano. Espero que otros gobiernos le pongan la lupa a esta situación.

Álvaro Domínguez, España

El Gobierno cubano y el ruso son criminales y cómplices. No hay inocentes, ni siquiera los jóvenes cubanos que se están alistando. Ellos pueden ser engañados, pero saben que Rusia está involucrada en una guerra. El Gobierno cubano ha mirado hacia otro lado. El Gobierno cubano siempre ha actuado de manera misteriosa en conflictos internacionales y ha financiado guerrillas en territorio cubano.

Juan José Izquierdo, Facebook

Las autoridades cubanas no identificaron nada. Hace ya casi un año que se viene denunciando en las redes esta situación. Las autoridades cubanas son responsables por este tráfico de jóvenes, que los obligan a participar de una guerra que no les corresponde luchar.

Carlos Milanés Tejeras, Cuba

Una vigilia femenina ante La Moneda pide "Nunca más". Imagen: Esteban Felix/AP/picture alliance

50 años del golpe: en Chile es hora de hablar claro

En la dictadura de Pinochet se asesinaron a miles de personas por ser comunistas o simpatizar con ellos. En Alemania, Hitler exterminó a millones de judios, y así puedo seguir sumando tantas atrocidades de la historia. No existe justificación alguna para tanta crueldad por pensar distinto, tener otra ideología política, raza, o identidad de género. En Chile jamás se debe olvidar lo que pasó. No hay que negar las atrocidades cometidas ni tampoco se debe guardar rencor. Después de 50 años, esta fecha sigue dividiendo a los chilenos. Esto me da mucha pena.

Lorena Licata, Facebook

¿Qué sería de Cuba sin el Gobierno de izquierda de Fidel Castro? ¿Qué sería de Chile con Salvador Allende?

Mauricio Gamboa, Facebook

Quienes recordamos el asesinato de Allende y el golpe de Estado, podemos decir que fue una época en donde militares sostuvieron diferentes golpes de Estado en países de la región. El de Chile, fue uno de los más sangrientos con asesinatos, desapariciones y exiliados. Lo interesante es que Estados Unidos nunca se pronunció en contra del golpe de Estado, ni sancionó a los militares golpistas. Al contrario, mantuvieron una buena relación. Cuando los militares ya no le sirvieron más, los fueron quitando del poder en cada uno de los países de la región. Para Estados Unidos sos su amigo, solo si le servís.

Alcides Alcazar, Chile

Hablan solo de Pinochet, pero no hablan de Allende, que estaba llevando al país al comunismo. Pinochet lo sabía y por eso ocurrió el golpe.

Rolando Marrero, Facebook

No perdamos la humanidad, hubo graves violaciones a los derechos humanos, muertes injustas, desaparecidos, personas que hasta el día de hoy no saben dónde están sus familiares.

Marcela Gómez, Facebook

López Obrador evitará sobrevolar Perú debido a crisis diplomática

En Perú tenemos cosas más importantes que preocuparnos y perder el tiempo con las opiniones y dichos de AMLO.

Felipe Alfonso Núñez, Perú

AMLO tiene razón. Una persona puesta en el Gobierno por un golpe de Estado, no se la puede reconocer como gobernante.

Alexander Leiton, Costa Rica

¿Ahora dará la vuelta al mundo para llegar a Chile? Cualquier línea aérea comercial tiene paso por ahí. Tal vez venga con el avión presidencial y todo su equipo.

Mika Belizario, Perú

Gracias por apoyar al pueblo peruano. La presidenta de Perú es un títere y se está manteniendo en el cargo mediantes balas y la manipulación de la justicia.

J. Espinoza, Facebook

