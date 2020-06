Es solo cuestión de tiempo hasta que la ciudad de Liverpool le dedique al entrenador alemán Jürgen Klopp un monumento. Ahora incluso más, ya que el exitoso entrenador del Liverpool ganó la Premier League, terminando así con una mala racha de 30 años para "The Reds". Después del triunfo de la Liga de Campeones en 2019, Klopp ha encontrado finalmente y para la eternidad su lugar en los corazones de los seguidores del Liverpool.

El apego emocional a las bases de los clubes ha acompañado a este hombre de 53 años en su carrera como entrenador en todos aquellos en los que ha estado. Primero, en FSV Mainz 05, pero, sobre todo, en el Borussia Dortmund. Su aura es todavía allí visible, incluso años después de haber abandonado los equipos. En todas partes, Klopp logró transmitir pasión en los estadios, en las tribunas, y también en las ciudades donde trabajó.

Carismático y auténtico

Jonathan Harding, de la redacción de Deportes de DW.

Klopp es carismático y auténtico. Vive su pasión por el fútbol a la vista de todos. Por eso, a la gente le parece simpático y casi irresistible si a eso se añade el factor del éxito deportivo. ¿Quién no quiere ser como Jürgen Klopp?

En Maguncia aprendió a ser entrenador porque el club simplemente le dio mucha libertad. Cuando se despidió de los seguidores llorando en 2008, Klopp dijo: "Todo lo que soy, todo lo que puedo hacer, me han permitido hacerlo. ¡Todo!" También se mantuvo fiel a sí mismo en Dortmund. Cerraba el puño, lo levantaba hacia el cielo y buscaba el contacto con el "Muro Amarillo", la hinchada más fiel del BVB en la tribuna sur.

Klopp aporta identidad

También en esta ciudad, Klopp fue capaz de transmitir un entusiasmo mucho más allá del club.Aunque los grandes éxitos ya se habían desvanecido un poco cuando dejó el BVB, en 2015 la conexión de Klopp con el club y sus seguidores se mantuvo. Él plasmó una identidad moderna al Borussia Dortmund como lo ha hecho ahora también con el FC Liverpool.

Incluso cinco años después de haber cambiado el Dortmund por el Liverpool, su cariñoso recuerdo flota como un fantasma sobre el club. El BVB ha hecho mucho para liberarse de él, sin éxito. El club alemán volvió a ganar la Copa de Alemania en 2017 con Thomas Tuchel, pero faltaron las emociones. Su sucesor, Peter Bosz fue el hombre equivocado en el momento equivocado, y Peter Stöger solo estuvo allí para barrer los platos rotos. Con Lucien Favre, el BVB es de nuevo competitivo, pero la sobriedad y la timidez del suizo no parece encajar en el club.

Despedida de Klopp del BVB.

Cercano a la gente

Borussia Dortmund no ha logrado progresar tras la marcha de Klopp. No es un error confiar en entrenadores que son completamente diferentes al exitoso entrenador de antaño, siempre y cuando no se los compare constantemente con Klopp, y el presidente del club no se lo recuerde al nuevo entrenador en cualquier oportunidad.

El BVB haría bien en aceptar que el club seguirá siendo, en gran parte, lo que heredó de Klopp. Con un equipo que, bajo Tuchel y Favre, tuvo el potencial de inspirar a las masas, pero careció de las palabras para hacerlo.

Esto es lo que exactamente hace Klopp: crea relaciones como un verdadero líder que no solo es capaz de esbozar un plan para un partido, sino que también de comprender a las personas. Klopp no solo busca contacto con su equipo, sino también con todo el entorno, para conocerlo y tenerlo de su lado, también para beneficio de su equipo. Eso le brinda la oportunidad de desarrollar más su labor y evolucionar. Y eso es lo que precisamente se echa en falta cuando se marcha de un club.

El fútbol alemán ya no es el mismo desde que se fue Jürgen Klopp. Borussia Dortmund todavía está luchando para admitirlo. Y el Liverpool algún día se hallará ante la misma situación que el BVB. La situación actual para Klopp es ideal, quizá está incluso más conectado al Liverpool por el título conquistado, y porque los hinchas no pueden celebrarlo, debido a la pandemia de coronavirus. Pero una cosa está clara: cuando Klopp se vaya del Liverpool, eso dolerá.

(rmr/cp)

