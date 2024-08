La lápida de Ana también está en Bergen-Belsen. La niña judía de Fráncfort del Meno había imaginado su vida de otra manera. "No quiero haber vivido en vano como la mayoría de la gente. Quiero aportar alegría y beneficio a la gente que vive a mi alrededor y que sin embargo no me conoce. Quiero seguir viviendo, incluso después de mi muerte", dice su diario del 5 de abril de 1944.