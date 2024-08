¿Quién es Muhammad Yunus, líder interino de Bangladés?

Después de semanas de violentos disturbios políticos que obligaron a la primera ministra Sheikh Hasina a dimitir y huir del país, lo que marcó un final brusco a su gobierno de 15 años, el premio nobel de la paz Muhammad Yunus fue designado para dirigir un gobierno interino en Bangladés.

Muhammad Yunus, de 84 años, es un empresario social, banquero, economista y líder de la sociedad civil de Bangladés. Nacido en 1940 en Chittagong, sureste del país, realizó su doctorado en economía en la Universidad de Vanderbilt, en Estados Unidos.

Yunus regresó a su ciudad natal en 1972 y se convirtió en director del programa de economía rural de la Universidad de Chittagong.

Después de presenciar la devastación causada por la hambruna de 1974 en las zonas rurales de Bangladés, que mató a miles de personas, comenzó a prestar pequeñas cantidades de crédito a las comunidades pobres.

El Banco Grameen que fundó en 1983 fue pionero en el uso del microcrédito para ayudar a las personas empobrecidas, especialmente a las mujeres. El éxito del banco a la hora de sacar a la gente de la pobreza dio lugar a iniciativas similares de microfinanciación en otros países.

Por sus esfuerzos para erradicar la pobreza, Yunus y el Banco Grameen recibieron el Premio Nobel de la Paz en 2006.

"La pobreza estaba a mi alrededor y no podía darle la espalda", dijo durante su discurso de aceptación del Nobel sobre la situación que enfrentaba Bangladés en 1974. "Me resultó difícil enseñar teorías elegantes de economía en el aula universitaria... Quería hacer algo inmediato para ayudar a la gente que me rodea", agregó.

En 1987 recibió el máximo galardón civil de Bangladés, el Premio del Día de la Independencia, y en 2009 la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos.

Ambiciones políticas y problemas legales

A principios de 2007, Yunus anunció la formación de un partido político llamado Nagarik Shakti (Poder Ciudadano), diciendo que no había manera de mantenerse al margen de la política. Pero unas semanas después del anuncio, abandonó la idea.

Cuando Sheikh Hasina llegó al poder en 2009, se convirtió en crítica de Yunus, aunque anteriormente había sido partidaria suya. Su administración inició una serie de investigaciones contra él y el Grameen Bank.

Hasina llamó a Yunus "chupasangre", acusándolo de utilizar la fuerza y ​​otros medios para recuperar préstamos de mujeres rurales pobres.

El gobierno de Hasina comenzó a revisar las actividades del Grameen Bank en 2011 y Yunus fue despedido como director gerente por violar presuntamente la normativa gubernamental sobre jubilación.

"Una campaña de desprestigio”

Yunus fue juzgado en 2013, acusado de recibir dinero sin permiso del gobierno, incluido el procedente de su premio Nobel de la Paz y de los derechos de autor de un libro.

Posteriormente se enfrentó a cargos relacionados con otras empresas que creó, entre ellas Grameen Telecom, parte de la mayor empresa de telefonía móvil de Bangladés, Grameen Phone, y una filial del gigante noruego de las telecomunicaciones Telenor.

A principios de este año, un tribunal de Bangladés acusó a Yunus y a otras 13 personas de cargos relacionados con un caso de malversación de 2 millones de dólares (1,83 millones de euros).

Yunus se declaró inocente y por ahora está en libertad bajo fianza. Sus partidarios dicen que ha sido atacado debido a sus ambiciones políticas anteriores y sus frías relaciones con Hasina.

Durante los últimos 12 años, Yunus se ha enfrentado a "una campaña de desprestigio y un intento de difamación por parte de la cúpula del partido gobernante, que, además, ejerce un férreo control sobre el poder judicial", declaró a DW Asif Nazrul, profesor de Derecho de la Universidad de Daca.

