J. D. Vance: vicepresidente y posible heredero de Trump

Cuando fue elegido compañero de fórmula de Donald Trump, en julio pasado, se confirmó el ascenso de J. D. Vance en las filas republicanas. Muchos expertos lo consideran el heredero del movimiento "Make America Great Again” (MAGA) de Trump y el favorito para ser el candidato presidencial republicano en 2028.

Trump se ha presentado públicamente durante más de cuatro décadas como una personalidad fuera de lo común, y muestra un estilo político correspondiente. Vance, de 40 años y padre de tres hijos, representa a un Estados Unidos completamente distinto y ha sido poco convencional para los estándares republicanos.

Vance nació bajo el nombre de James David Bowman y fue criado por sus abuelos maternos -cuyo apellido adoptó más tarde- en la ciudad de la industria siderúrgica de Middletown, estado de Ohio, mientras su madre luchaba contra su adicción a las drogas y alcohol.

Tras graduarse en la escuela secundaria, Vance se alistó en la Marina estadounidense y sirvió allí durante cuatro años, incluyendo el servicio un despliegue de seis meses en Irak como periodista militar, en 2005. Tras dejar la Marina, se licenció en la Universidad Estatal de Ohio y en la Facultad de Derecho de Yale. Más tarde cambió la abogacía por la inversión en tecnología en California, donde fundó su propia empresa.

En Yale también conoció a su esposa, Usha Chilukuri. La pareja se casó en 2014 y tiene dos hijos y una hija.

De 'Never Trumper' a senador MAGA

Fue en mayo de 2016 cuando Vance pasó al foco de la atención pública con la publicación de su aclamado libro "Hillibilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis" ("Hillbilly, una elegía rural - Memorias de una familia y una cultura en crisis") . El bestseller refleja la crianza de Vance en los Apalaches y es considerado una ventana hacia la vida de los habitantes de la región manufacturera conocida como el Cinturón del Óxido (Rust Belt), cuya industria siderúrgica estaba en declive. En noviembre del mismo año, las escasas mayorías en la región, más precisamente en los estados de Wisconsin, Michigan y Pensilvania, ayudaron a Donald Trump a ganar las elecciones que llevaron a Trump al poder..

En una entrevista de 2016 en NPR, Vance dijo que no podía "soportar a Trump” y que consideraría votar a Hillary Clinton. Pero también, en cierto modo proféticamente, sugirió que el fenómeno Trump se vio impulsado por el apoyo de los votantes blancos de la clase trabajadora, que "no son necesariamente indigentes económicos, pero, de alguna manera, se sienten muy aislados culturalmente y muy pesimistas sobre el futuro. Ese es uno de los principales factores para predecir si alguien apoyará a Donald Trump".

Entre los que elogiaron el libro se encontraba el cofundador de PayPal, Peter Thiel. The New York Times informó en julio que Thiel, mentor de Vance desde hace tiempo y una de las primeras figuras de alto nivel de Silicon Valley en apoyar a Trump en 2016, medió en una reunión inicial entre el expresidente y quien sería su futuro vicepresidente en 2021.

Vance se retractaría de su postura como "nunca seguidor de Trump" cuando se presentó con éxito a las primarias republicanas de 2022 para representar a Ohio en el Senado de Estados Unidos.

Polémicas en la campaña y buenas actuaciones

Poco después de su elección como compañero de fórmula presidencial, resurgió una entrevista de 2021 en la que Vance describía a Estados Unidos como un país dirigido por "señoras con gatos y sin hijos”, un comentario que fue condenado por los demócratas, así como por la cantante Taylor Swift y otras celebridades.

Más tarde, Vance provocó la ira de las minorías de su estado natal, Ohio, después de que compartiera afirmaciones falsas hechas en las redes sociales sobre que inmigrantes haitianos estaban comiendo perros en la ciudad de Springfield, en su estado natal.

El propio Vance se impuso en el debate a Tim Walz por un estrecho margen a los ojos de los críticos. Su disciplinado esfuerzo fue resumido por la prensa como "pulido, nítido y dominante” (The New York Times), además de "hábil” (CNN). Pero el elefante en la habitación fue su incapacidad para reconocer que Trump había perdido las elecciones de 2020 en favor de Joe Biden, algo que su oponente se aseguró de aprovechar.

¿Es Vance una ventana al futuro de los republicanos?

Aunque Trump dominará los titulares como presidente, habrá que seguir de cerca el enfoque de Vance sobre cuestiones políticas clave como el aborto, la inmigración y la política exterior, y cómo sus posturas podrían dar forma a la era pos Trump del Partido Republicano.

Aunque el puesto de vicepresidente rara vez está en el punto de mira, con la reincorporación de Trump a los 78 años, hay más posibilidades de lo habitual de que Vance acabe sentándose en el Despacho Oval en algún momento de los próximos cuatro años.

