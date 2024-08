Qué puede hacer por Venezuela un EE.UU. en campaña electoral

Un mes después de las elecciones presidenciales en Venezuela, pocas piezas se mueven en el tablero político del país. La comunidad internacional observa las señales de Nicolás Maduro que indican un férreo atrincheramiento en el poder, con el reciente nombramiento de un nuevo gabinete con Diosdado Cabello en la cartera de Interior, "un ministro muy radical", dice a Deutsche Welle Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinomericanos (WOLA por sus siglas en inglés).

Estos movimientos en la cúpula, junto con la represión, el acoso al círculo de Corina Machado y Edmundo González y la demonización de las redes sociales buscan "reforzar el poder" de Maduro, senala a DW Jason Mrczak, director del Centro Adrienne Arsht para Latinoamérica del think tank estadounidense Atlantic Council. Con ello, se alejan las esperanzas de una transición en el corto plazo.

Apuesta por la negociación regional

¿Qué puede hacer Estados Unidos ante esta situación? "Mantener la presión, pero jugando coordinadamente con Brasil y Colombia. Históricamente, el régimen de Maduro no ha hecho concesiones por gusto, solo lo hace ante la necesidad. El éxito de la negociación es que exista coordinación entre los distintos actores y que cada uno acepte su rol. Y hoy el papel de Estados Unidos es elevar el costo de que el régimen de Maduro se mantenga en la ruta represiva", comenta a DW Tamara Taraciuk, directora del programa de Estado de Derecho Peter D. Bell en el think tank Diálogo Interamericano, con sede en Washington.

La mediación de Brasil y Colombia por la que Estados Unidos apostó parece estar encallada, al menos de momento. "Ninguna de las propuestas- muy improvisadas- que presentaron Brasil y Colombia fueron aceptadas por las partes”, dice Carolina Jiménez Sandoval.

Sin embargo, hay signos de que pretenden seguir liderando el diálogo regional con Maduro, ya que, durante la celebración de la sesión de la OEA del miércoles (28.8.2024), donde se discutió sobre un informe de la CIDH sobre Venezuela, ninguno de los dos países tomó la palabra: "Eso hace pensar que continúa la idea de querer seguir mediando", apunta la experta del WOLA.

Venezuela en la campaña electoral de EE. UU.

Ante el estancamiento de la situación y la creciente impaciencia de la comunidad internacional, Jiménez Sandoval cree que Estados Unidos pronto impondrá sanciones individuales. "EE. UU. está en su propio período electoral. Y eso limita y determina las medidas que va a adoptar. EE. UU. está siendo bastante cauteloso a la hora de dar pasos más punitivos contra Venezuela. De momento, no hay signos de que el Gobierno vaya a quitar las licencias petroleras que ha aprobado, porque eso garantiza mayor producción y exportación de Venezuela a EE. UU. Pero sí puede haber sanciones más dirigidas a ciertos individuos", explica.

Por otro lado, tanto demócratas como republicanos envían el mensaje en campaña de que Venezuela es una preocupación de ambos partidos. "De hecho, hay iniciativas legislativas y declaraciones que son bipartidarias. En contexto electoral, es fundamental que el mensaje sea claro: la preocupación sobre Venezuela es de ambos bandos", subraya Tamara Taraciuk.

"Los dos candidatos tienen el objetivo de restaurar la democracia en Venezuela. Lo hemos visto en la administración actual y lo vimos durante la administración de Trump", coincide, por su parte, Jason Mrczak, del Atlantic Council.

Durante la campaña, Kamala Harris envió una carta de apoyo a Corina Machado y Edmundo González Urrutia, en la que además pedía a las fuerzas armadas que respetaran los derechos humanos y protegieran a los venezolanos. Trump, por su parte, apenas ha mencionado Venezuela en campaña, al margen de una breve alusión jocosa durante su entrevista con Elon Musk, donde dijo que, si perdía las elecciones, ambos se encontrarían en el país sudamericano.

Política exterior y migración

Aunque el foco de la política exterior estadounidense se centra principalmente en Ucrania y Oriente Próximo, no lograr avances hacia la democracia en Venezuela puede ser "leído como un fracaso y tiene un impacto en cómo se mira la capacidad de un Gobierno", estima Carolina Jiménez Sandoval.

Pero si hay algo que juega un papel fundamental en la campaña electoral estadounidense es la migración. "Ambos candidatos tienen que abordarlo, porque es tema de interés público nacional. Es un tema que se ha vuelto tóxico y polarizante", dice la experta del WOLA.

Durante los últimos años, se ha incrementado el número de venezolanos que han llegado a Estados Unidos, siendo la nacionalidad sudamericana más numerosa entre los migrantes sin estatus legal en el país, según datos del Migration Policy Institute.

"Que no haya una resolución del conflicto en Venezuela impacta en los Estados Unidos”, destaca Tamara Taraciuk, del think tank The Dialogue. "Según una encuesta, un cuarto de la población venezolana tiene planes de irse del país si no se respetan los resultados electorales que la mayoría cree que dieron la victoria a la oposición. Eso significa que millones de venezolanos tienen la idea de salir del país si no hay una transición”, advierte.

(ers)