¿Qué hay detrás del gasoducto Nord Stream 2?

¿Qué es Nord Stream 2?

Es un gasoducto que aún está en construcción y que transportará gas natural desde Rusia al norte de Alemania. El gasoducto no deberá extenderse sobre tierra, sino que a través del Mar Báltico, en parte, transcurrirá paralelo al gasoducto ya existente Nord Stream 1. Hasta este momento, aproximadamente una cuarta parte de los 1.200 kilómetros de las tuberías han sido colocadas. A partir de 2019, Nord Stream 2 debe transportar hasta 55 mil millones de metros cúbicos de gas por año. Según el gobierno alemán, el gasoducto ayuda a "mejorar la seguridad del suministro en Europa”. Desde Alemania, parte de los gases serán distruibuidos a otros países europeos.

¿Qué empresa está a cargo?

La empresa Nord Stream 2 AG es una filial del monopolista de gas ruso Gazprom. Para financiar la inversión de 9,5 mil millones de euros cinco empresas de gas europeas (ENGIE, OMV, Shell, Uniper y Wintershall). El presidente de la junta directiva de Nord Stream 2 es el excanciller alemán Gerhard Schröder, un buen amigo del presidente ruso Vladimir Putin.

¿Es Nordstream 2 indispensable para la seguridad energética de Alemania?

No. No es indispensable, pero apoya en gran medida la seguridad energética alemana. Los planeados 55 mil millones de metros cúbicos de gas por año corresponden a la producción anual total de Holanda, el tercer mayor proveedor de gas de Alemania. Sin embargo, pronto los holandeses ya no serán proveedores. El gobierno de La Haya decidió reducir la extracción de gas a partir de 2022 y detenerla completamente hasta el año 2030. También el segundo país con las mayores exportaciones de gas, Noruega, exportará menos gas en el futuro.

¿Aumenta el proyecto la dependencia con Rusia?

Sin lugar a dudas. Ya hoy en día Rusia suministra el 40% del gas natural requerido por Alemania, tendencia al alza. Sobre todo Estados Unidos observa esta creciente dependencia con recelo, para ellos "dependencia energética llega a dependencia política”.

¿Quién más tiene objeciones contra Nord Stream 2?

La lista de oponentes al proyecto alemán-ruso aumenta. Sobre todo en Ucrania, Polonia y los países bálticos, no gusta la idea de un gasoducto en el Mar Báltico. Según ellos, apoyar financieramente a Rusia es revalorizar al "agresor moscovita” y su "política de cañoneros”.

Ucrania y Polonia también se molestan, debido a que pierden millonarias tarifas de tránsito por el paso. También la Unión Europea ve el proyecto con ojo crítico. Ya en 2015, después de la anexión de Crimea, Bruselas se comprometió a reducir la dependencia de gas ruso. El gobierno alemán puede seguir repitiendo que incluir a Moscú en las relaciones energéticas es un "elemento político estabilizador”. En este punto, Alemania está cada vez más aislada en Europa.

(bag/jov)

