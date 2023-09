¿Qué hacer con la casa natal de Hitler en Braunau?

Está en la calle Salzburger Vorstadt, número 15. Es una casa de estilo Biedermeier, discreta, de piedra y pintada de un agradable color crema. Las ventanas de la planta baja tienen rejas de hierro. Junto a ella, llama la atención una parada de autobús y, delante, una piedra conmemorativa de granito que llega hasta la cintura. "Por la paz, la libertad y la democracia. Nunca más fascismo, advierten millones de muertos", reza la inscripción cincelada. Es la casa donde nació Adolf Hitler.

Solo por eso, es una casa especial, y la localidad en la que se sitúa, Braunau am Inn, también lo es. Incluso 78 años después del suicidio de Hitler en el búnker de la Cancillería del Reich en Berlín, sigue habiendo discusiones sobre el destino que debe darse a la casa natal del dictador. El Estado austriaco, propietario del inquietante edificio, se debate sobre qué hacer con él. Como quieren deshacerse del lugar de peregrinación de neonazis, piensan convertirlo en comisaría de policía. Pero la idea tropieza con cierta resistencia.

"Una señal completamente equivocada"

"Convertirla en comisaría es una señal completamente equivocada", dice el cineasta Günter Schwaiger, "una bofetada a las víctimas". Este cineasta de 58 años ha realizado un aclamado documental sobre la casa natal de Hitler titulado "¿Quién teme a Braunau?".

"Braunau no es una ciudad marrón", dice a DW Schwaiger, aludiendo al color con el que se conoce a los nazis. "¡Todo lo contrario!", prosigue. El hecho de que Hitler naciera aquí obliga a la gente a enfrentarse al pasado más que en ningún otro sitio. "No hay que tener miedo de Braunau y mucho menos de la gente", afirma el cineasta.

Por su parte, la "Iniciativa Ciudadana Discurso Casa de Hitler" se levanta en armas contra los planes del Ministerio del Interior austriaco. "El efecto simbólico sería catastrófico", dice a DW su portavoz, Eveline Doll, ya que "la Policía desempeñó un papel cuestionable en la época nazi”. "Además, hay muchas buenas ideas y sugerencias sobre cómo utilizar esta casa de forma inteligente y responsable en términos de historia contemporánea".

En busca de una "solución históricamente correcta”

La búsqueda de un uso "apropiado" se remonta a mucho tiempo atrás. Tras la anexión de Austria al Reich alemán en 1938, el partido nazi NSDAP adquirió la casa natal de su "Führer" y creó un centro cultural. Después de la guerra, volvió a manos de sus antiguos propietarios. El Estado se convirtió en arrendatario, y desde entonces sirvió unas veces de biblioteca, otras de escuela y, por último, de taller para discapacitados. Desde 2022, la casa natal de Hitler está vacía. En 2016, Austria la expropió para evitar que los neonazis se adueñaran de ella.

Pero, ¿qué hacer con el edificio? El Estado ha nombrado una "Comisión sobre el Tratamiento Históricamente Correcto de la Casa Natal de Adolf Hitler". En su informe final, la Comisión, que incluía historiadores y políticos, declaraba: "El mito del Führer y el culto al Führer formaban y forman parte de la narrativa central sobre Hitler".

Así pues, es importante "romper el simbolismo del lugar", ya sea mediante un "uso social-caritativo u oficial-administrativo". La Comisión desaconsejó los "proyectos educativos y las exposiciones de historia contemporánea".

El debate continúa

"Siempre se ha tratado de que esta casa no se convierta en lugar de peregrinación para los nazis", explica Oskar Deutsch, presidente de la Comunidad Judía de Viena y también miembro de la Comisión. Deutsch destaca en diálogo con DW que "aquí está prevista una comisaría de policía de un Estado democrático de derecho, cuya tarea es, entre otras cosas, actuar contra la recreación nacionalsocialista".

En marzo de 2023, la "Bürgerinitiative Diskurs Hitlerhaus" encuestó a 1.000 austriacos en el Instituto del Mercado de Linz. Más de la mitad (52 por ciento) estaban a favor de crear una "institución que trate temáticamente el nacionalsocialismo, el recuerdo, el antifascismo, la tolerancia y la paz", el 23 por ciento estaba a favor de la demolición, mientras que solo el 6 por ciento estaba a favor de que la Policía se instalara en el lugar.

Imágenes de la exposición "Los justos. El valor es una cuestión de elección". Imagen: Verein der Freunde Yad Vashems

Eveline Doll, portavoz de la iniciativa ciudadana, tiene un as en la manga. Su idea es que la asociación vienesa "Amigos austriacos de Yad Vashem" exhiba de forma permanente en la casa natal de Hitler la exposición "Los Justos. El valor es una cuestión de elección".

La muestra, de 400 metros cuadrados, conmemora a valientes personas no judías que arriesgaron sus vidas para salvar a judíos durante el Holocausto. "Esta idea es una base para el debate", dice con cierta cautela el portavoz de la asociación, Georg Schuster. "Si no cuaja, no pasa nada".

De momento, nada se opone a la reconversión, de 20 millones de euros, en comisaría de policía. También está prevista una sala formativa, donde los policías recibirán formación sobre derechos humanos. Las obras empiezan a principios de octubre, pero es probable que el debate sobre la casa natal de Hitler en Braunau continúe. (ms/ers)