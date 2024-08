Reino Unido: la misoginia como forma de extremismo

Según la Policía del Reino Unido, existe una "situación de emergencia nacional": cada día, solo en Inglaterra y Gales, se reportan 3.000 casos de violencia contra mujeres y niñas. Eso incluye, por ejemplo, violencia sexualizada, violencia doméstica, acoso o abuso de menores. Así se desprende de un informe de finales de julio de la Asociación de jefes de Policía, el National Police Chiefs' Council (NPCC). Antes de la pandemia del coronavirus, las cifras eran aproximadamente un tercio más bajas.

Ahora, la nueva ministra del Interior del Reino Unido, Yvette Cooper, quiere aplicar medidas más estrictas contra la violencia machista, y también para combatir la misoginia desde la raíz. Hasta octubre, el Ministerio del Interior británico deberá presentar un informe sobre la manera en que quiere luchar eficazmente contra esa forma de extremismo. Las directrices anteriores de ese ministerio no son lo suficientemente amplias, a pesar de que la misoginia está aumentando, según la declaración del Gobierno.

Se entiende por misoginia la desvalorización radical de la mujer, que se extiende hasta la violencia y el feminicidio, es decir, el asesinato perpetrado contra una mujer solo por el hecho de ser mujer.

La ministra británica del Interior, Yvette Cooper, quiere reexaminar la estrategia contra el extremismo. Imagen: Lucy North/PA Wire/dpa/picture alliance

Misóginos se radicalizan en las redes sociales

La Policía nacional británica advierte desde hace tiempo acerca de un dramático empeoramiento de la situación de las niñas y las mujeres en el Reino Unido. Eso está también relacionado con el aumento de la radicalización de hombres jóvenes que siguen como ejemplo al influencer Andrew Tate, explicó la vicejefa de la Policía del Reino Unido, Maggie Blyth.

Con sus afirmaciones, Tate, que se autoproclama "misógino", es conocido desde hace años en las redes sociales por promover el odio contra las mujeres. Según Tate y sus seguidores, las mujeres deben ser vistas como posesión de los hombres y deben estar sexualmente a su servicio. En Rumanía, ahora se le acusa de tráfico de personas y violación.

Según un estudio del centro alemán de redes contra el odio en internet Das Nettz, en los últimos años la misoginia en internet se ha vuelto cada vez más visible, por ejemplo, "a través de un lenguaje desinhibido que dice que las mujeres quieren violencia y violación". El estudio "Tracing Online Misogyny" fue creado en colaboración entre Das Nettz y la empresa tecnológica Textgain, de Bélgica.

"Tenemos que educar a una generación que tenga una actitud sana hacia las niñas y las mujeres, si no, más tarde nos enfrentaremos a toda una generación de misóginos", dijo la ministra británica de Educación, Bridget Philippson. La radicalización ya puede verse en la escuela, añadió.

Una nueva estrategia contra el extremismo también podría apuntar contra la llamada cultura "incel". Los incel se describen a sí mismos como "célibes involuntarios", es decir, sexualmente abstinentes, y culpan de ello a las mujeres y a los llamados "hombres alfa". Comparten su visión misógina del mundo en foros o redes sociales. En algunos casos, también incitan al odio y la violencia, o atacan a personas que ellos piensan que deben ser denunciadas con carteles o fotografías de búsqueda, como se describe, por ejemplo, en una publicación de la Fundación Heinrich Böll sobre el "Movimiento antifeminista por los derechos de los hombres".

El "influencer" Andrew Tate (izqda.), quien se autoproclama "misógino" y promueve la violencia contra mujeres y niñas en las redes sociales. Imagen: Andreea Alexandru/AP/picture alliance

Desradicalizar a los jóvenes

La secretaria de Estado británica Jess Phillips dijo a la emisora LBC que no se trata de criminalizar a las personas que dan señales de tener una determinada ideología, sino de evitar que surja esa ideología. Según el diario alemán Die Zeit, en este caso podría ser eficaz la estrategia antiterrorista "Prevent" (Prevenir) , que fue introducida por el entonces Gobierno laborista en 2007, y que se ocupa principalmente del extremismo de derecha y el islamismo.

Tanto los asistentes sociales o trabajadores sanitarios en lugares de acogida para jóvenes deben, de acuerdo con "Prevent", informar sobre las personas que empiezan a mostrar signos de radicalización. Las autoridades, entre otras instancias, deciden entonces si el joven necesita participar en un programa de desradicalización. El sitio web Prevent, del Gobierno del Reino Unido, describe indicadores que podrían señalizar actitudes extremas: justificar la violencia, negarse a cooperar con ciertos grupos de personas o usar símbolos o vestimentas relevantes asociados con organizaciones terroristas.

A partir de este otoño boreal, "Prevenir" también podría usarse con estudiantes sospechosos de hacer comentarios extremadamente misóginos. "Prevent" no está exento de polémica y fue calificado por los críticos hace años como un "programa de espionaje". Desde el anuncio de los nuevos planes del Gobierno, no solo ha habido expresiones de aprobación en las redes sociales. Los usuarios preguntan, por ejemplo, por qué el odio contra los hombres no puede clasificarse como extremista, o quién determina cómo es la misoginia extrema.

Otros actores, como la plataforma educativa británica Bold Voices , quieren sensibilizar a los jóvenes sobre las declaraciones misóginas antes de que sean denunciados como extremistas. Las niñas suelen estar expuestas a altos niveles de acoso y violencia sexual, y los niños suelen tener problemas para hablar de la presión que sufren, según el sitio web de la plataforma. Esto debería mitigarse con la ayuda de talleres sobre esos temas.

(cp/rml)