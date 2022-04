Putin se da ha dado cuenta de que "no puede haber una solución militar", dice magnate ruso Mijaíl Jodorkovsky

Más de un mes después de que Moscú lanzara su invasión de Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin ha comprendido que "no puede haber una solución militar aquí", dijo el magnate petrolero ruso exiliado Mijaíl Jodorkovski a DW.

Jodorkovsky, un destacado crítico del líder ruso, pasó anteriormente una década en prisión en Rusia bajo cargos ampliamente considerados como una venganza por desafiar el Gobierno de Putin.

Las tropas rusas comenzaron su invasión de Ucrania el 24 de febrero. Putin anunció que la operación tenía como objetivo "desmilitarizar" y "desnazificar" el antiguo Estado soviético y proteger a los rusoparlantes del país.

Pero al no conseguir Rusia ocupar rápidamente el país, debido a la fuerte resistencia ucraniana y al empantanamiento de sus tropas, Moscú anunció recientemente un cambio en sus objetivos bélicos, diciendo que se centrará en la "liberación" de la región de Donbás, en el este de Ucrania.

Jodorkovski: "Putin tiene dos opciones"

"Putin está atascado en lo que respecta a la operación militar", dijo Jodorkovsky, y añadió: "Putin tiene ahora dos opciones: O bien intensifica las cosas, lo que podría significar la introducción de la movilización o el uso de armas nucleares tácticas, o puede estabilizar la situación y comenzar las conversaciones de paz en serio"

La posición de Occidente debe ser clara

En la entrevista con DW, Jodorkovski también destacó la importancia de una posición occidental unificada. "La posición de Occidente tiene que ser clara, es decir, un apoyo integral a Ucrania si la guerra continúa y en caso de que Putin utilice armas nucleares tácticas u otras armas de destrucción masiva", subrayó.

"Ese tipo de posición clara de Occidente ayudará, digamos, a Putin a tomar la decisión correcta", agregó.

Desde que comenzó la agresión militar de Moscú, Occidente ha impuesto sanciones económicas sin precedentes a Rusia y ha comenzado a proporcionar ayuda militar a Ucrania.

Mientras que Estados Unidos y el Reino Unido prohibieron las importaciones de petróleo y gas ruso, varios bancos rusos han sido expulsados del sistema interbancario SWIFT.

Sin embargo, muchos países europeos, como Alemania, dependen en gran medida de los suministros energéticos rusos para alimentar sus hogares y su industria, por lo que no ha habido sanciones internacionales sobre el comercio de combustibles fósiles con Rusia. Pero varios Gobiernos están intentando ahora reducir su dependencia de la energía rusa.

"Putin está atrapado en Ucrania"

Sobre las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, Jodorkovski dijo: "Para que Putin se tome en serio estas conversaciones, debe darse cuenta de que está atrapado en Ucrania... Después de un mes de guerra, ha comprendido que aquí no puede haber una solución militar y que hay que pasar a un verdadero proceso de negociación".

Funcionarios estadounidenses y europeos dijeron el miércoles que creían que Putin había sido engañado por asesores que estaban demasiado asustados para decirle lo mal que iba el conflicto en Ucrania.

"Tenemos información de que Putin se sintió engañado por los militares rusos, lo que ha dado lugar a una tensión persistente entre Putin y su liderazgo militar", dijo Kate Bedingfield, directora de comunicaciones de la Casa Blanca, a los periodistas durante una rueda de prensa.

"Creemos que Putin está siendo mal informado por sus asesores sobre lo mal que está actuando el ejército ruso y cómo la economía rusa está siendo paralizada por las sanciones, porque sus asesores de alto nivel tienen demasiado miedo de decirle la verdad", añadió.

El Kremlin negó el jueves estas afirmaciones, diciendo que eran una prueba de que el Departamento de Estado y el Pentágono no "tienen información real sobre lo que está sucediendo en el Kremlin."

El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas: "No entienden al presidente Putin, no entienden el mecanismo de toma de decisiones y no entienden el estilo de nuestro trabajo".

Jodorkovsky califica a Putin de "matón"

Cuando se le preguntó si Putin lanzó esta guerra basándose en falsas suposiciones sobre las capacidades militares rusas y la sociedad ucraniana, Jodorkovski dijo: "Estoy completamente convencido de que esta vez a Vladimir Putin se le presentó una cantidad significativa de información falsa tanto sobre la situación en Ucrania como sobre el estado de sus propias fuerzas armadas".

Calificando a Putin de "matón", Jodorkovski dijo: "Cualquier intento de llegar a un compromiso con ese tipo de hombre sin mostrarle primero su fuerza, es un gran error. Solo le provoca dar un paso más hacia un ataque".

(few)