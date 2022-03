Oligarca ruso sancionado Mikhail Fridman se queja de "arresto domiciliario" y lamenta que tiene que comer en casa

El multimillonario Mikhail Fridman, crítico con la guerra en Ucrania, declaró esta semana al diario español El País que vivía "prácticamente en arresto domiciliario" debido a las sanciones impuestas contra él en el Reino Unido y la Unión Europea tras la invasión rusa de Ucrania.

Para el multimillonario ruso Mikhail Fridman, la vida ha cambiado drásticamente a raíz de las sanciones que se le impusieron. El empresario, afincado en Londres, quien además ha dimitido del cargo de director de su empresa de inversiones LetterOne, asegura que no puede acceder a su fortuna, ya que sus cuentas bancarias han sido bloqueadas. Actualmente, no puede viajar a los países de la UE.

Mikhail Fridman: "Ni siquiera puedo llevar a alguien a un restaurante"

"Las autoridades de Gran Bretaña tienen que asignarme una cierta cantidad para que pueda coger taxis y comprar comida, pero será una cantidad muy limitada si se tiene en cuenta el coste de la vida en Londres", dijo a El País.

Fridman había declarado hace unos días a Bloomberg que probablemente podía gastar un máximo de 2.500 libras (unos 3.000 euros) al mes.

"Todavía no sé si es suficiente para llevar una vida normal sin excesos. Ni siquiera puedo llevar a alguien a un restaurante. Tengo que comer en casa y estoy prácticamente en arresto domiciliario", agregó.

Mansión victoriana de 70 millones en Londres

Fridman, que fundó el mayor banco privado de Rusia, es una de las personas más ricas del país, con un patrimonio neto estimado en 10.400 millones de dólares, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. En 2016, compró el Athlone House, una finca de cinco acres de la época victoriana, por 65 millones de libras, 77 millones de euros al cambio actual.

Fridman dijo a El País que no sabía si podría mantener la mansión. "No está claro si podré seguir viviendo en Londres o si me veré obligado a irme, cosa que ahora mismo no puedo hacer y no quiero por muchas razones", dijo.

Fridman procede de una familia judía y nació y creció en Lviv (Ucrania), antes de trasladarse a Moscú para seguir una carrera empresarial. Fridman controla la empresa de capital riesgo LetterOne y fue uno de los fundadores de Alfa Bank, el mayor banco privado de Rusia.

Mikhail Fridman se pronuncian contra la invasión de Ucrania

El multimillonario calificó en una carta el conflicto en Ucrania de tragedia para los pueblos de ambos países y aseguró además que se estaba abriendo una brecha entre los dos pueblos eslavos del este de Rusia y Ucrania, que han sido hermanos durante siglos.

"Nací en Ucrania occidental y viví allí hasta los 17 años. Mis padres son ciudadanos ucranianos y viven en Lviv, mi ciudad favorita", escribió Fridman en una carta.

"Pero también he pasado gran parte de mi vida como ciudadano de Rusia, construyendo y haciendo crecer negocios. Estoy profundamente unido a los pueblos ucraniano y ruso y veo el actual conflicto como una tragedia para ambos", agregó.

"Medidas injustas e ineficaces"

Por otra parte, el magnate también expresó su consternación por el trato recibido desde que comenzó la guerra en Ucrania. "Llevo ocho años en Londres, he invertido miles de millones de dólares en Gran Bretaña y en otros países europeos, y la respuesta a esto es que me embarguen todo y me echen", ha declarado Fridman a El País.

Fridman ha calificado de injustas e ineficaces las sanciones dirigidas a los empresarios. Dijo que "las sanciones contra los empresarios privados no tienen sentido, porque la mayoría de ellos han construido su negocio a base de talento, esfuerzo y cualificación personal".

Ademñas, Fridman aseguró que es una "idiotez" creer que los oligarcas pueden presionar a Putin para que ponga fin a la guerra. Las sanciones contra empresarios individuales solo les obligarían a volver a Rusia por falta de alternativas.

"Las cosas no mejorarán para Occidente si obliga a muchos empresarios brillantes e interesantes a irse a Rusia en lugar de integrarlos más y tratar de que se posicionen, aunque es obvio que el sector privado no tiene influencia sobre Putin".

Editado por Felipe Espinosa Wang.