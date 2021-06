Putin dice que Ucrania está en manos extranjeras

"¿Para qué reunirse con Zelenski, si ha entregado el control total de su país al extranjero?", señaló el presidente ruso Vladimir Putin este miércoles (30.06.2021) en la sesión televisiva anual de preguntas y respuestas con los ciudadanos rusos. "Los asuntos claves, vitales para Ucrania, no se resuelven en Kiev sino en Washington. Y en cierta medida en París y Berlín", prosiguió.

No obstante, precisó que no se niega a reunirse con Zelenski, sino que "habría que saber de qué podemos hablar". Ambos países se han enfrentado duramente desde la ascención de las autoridades pro-occidentales en Kiev, en 2014, seguida de la anexión de la península de Crimea por parte de Moscú, y una guerra en el este de Ucrania entre el ejército del país y separatistas prorrusos, que ha provocado unas 13.000 muertes. Putin reiteró que el pueblo ucraniano no le es "antipático": "no es el caso, somos parte de un todo… pero los dirigentes son hostiles, eso es algo obvio", afirmó.

Precisamente hoy los países de la Unión Europea decidieron volver a prorrogar seis meses más las sanciones económicas impuestas a Rusia en 2014 por la anexión de Crimea, y ya examinan nuevas medidas restrictivas, informaron fuentes diplomáticas. Este acuerdo, sellado por los representantes permanentes de los países ante la UE, deberá ser validado formalmente por los ministros de Relaciones Exteriores el 12 de julio, y requiere el voto unánime.

El relevo de Putin y otras cuestiones

"En cuanto a las personas o la persona que podría encabezar el país (...) mi responsabilidad sería dar recomendaciones a aquellos que pretendan el puesto presidencial", señaló el mandatario ruso. "Llegará el momento y espero poder decir que ésta o aquélla otra persona es digna de encabezar este maravilloso país", dijo el mandatario.

El presidente ruso saluda a la presentadora Nailya Asker-Zade al inicio del programa televisivo anual Línea Directa con Vladimir Putin.

Putin fue preguntado por un ciudadano sobre si traspasará el poder a un sucesor determinado, como hizo el primer presidente de Rusia, Boris Yeltsin, con él. Putin subrayó que Yeltsin "no me pasó este poder", sino que fue primer ministro (desde agosto de 1999) y posteriormente electo en unas elecciones por los rusos. Y recordó que, cuando el primer presidente de Rusia le propuso ir a las elecciones, le dijo "que no estaba preparado".

Putin además se mostró contrario a imponer la obligatoriedad de la vacunación en Rusia, aunque entendía que en algunas regiones había tenido que tomarse esa medida. Y confirmó que se vacunó en febrero con la vacuna rusa Sputnik V.

Rusia no bloqueará las redes sociales extranjeras, pero exigirá a estas el cumplimiento de las leyes y tomará medidas como limitar su velocidad de trabajo en caso de infracciones, dijo al respecto Putin. Rusia ha multado a redes y servicios como Telegram, Google, Facebook, TikTok y Twitter. Rusia ralentizó el servicio de esta última red social debido al "incumplimiento sistemático" de las demandas del regulador ruso de comunicaciones, Roscomnadzor.

