Europa

Putin aplaza el desfile del 75 aniversario de la victoria sobre los nazis

"Los riesgos vinculados con la epidemia, cuyo pico no habremos alcanzado, son aún extremadamente elevados y eso no me permite autorizar los preparativos del desfile y del resto de los eventos masivos", declaró.

El presidente ruso Vladimir Putin decidió este jueves (16.04.2020) aplazar el desfile militar para conmemorar la victoria sobre el nazismo del 9 de mayo de 1945, de la que este año se cumplen 75 años, a causa de la pandemia del coronavirus. "Los riesgos vinculados con la epidemia, cuyo pico no habremos alcanzado (el 9 de mayo), son aún extremadamente elevados y eso no me permite autorizar los preparativos del desfile y del resto de los eventos masivos", declaró Putin durante un encuentro con su Consejo de Seguridad. "Nos encontramos ante una elección difícil. La fecha del 9 de mayo es sagrada para nosotros, pero la vida de cada persona no tiene precio", prosiguió el presidente ruso. Añadió que todas las celebraciones se organizarán cuando la amenaza se haya descartado. Suscríbete a nuestro boletín especial sobre el coronavirus y pulsa aquí La decisión se produce tres semanas después de la postergación de una consulta sobre la reforma constitucional que reforzaba prerrogativas presidenciales y daría al hombre fuerte del Kremlin la posibilidad de presentarse a las elecciones en 2024. Será la primera vez desde 1995, cuando se reanudó esa tradición, la cual Putin ha convertido en los últimos años en una demostración anual de fuerza militar, que el desfile no se celebrará un 9 de mayo. Moscú es, además, el epicentro del coronavirus en el país, con 16.146 casos y 113 fallecidos. rrr (afp/efe) Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube | Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Daca, Bangladesh Un hombre es detenido por la policía en Bangladesh, acusado de violar la prohibición de salir a las calles. Parte del procedimiento es que el sospechoso se hinque frente a la autoridad.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Katmandú, Nepal Un agente de la policía de Nepal logra mantener la distancia con un hombre que desafío la cuarentena impuesta por el Gobierno gracias a una curiosa herramienta. En realidad, todas las medidas de protección son bienvenidas. La foto es del 29 de marzo.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Chennai, India Policías obligan a un grupo de detenidos a hacer sentadillas como castigo por no haber respetado las normas impuestas por las autoridades para frenar el avance de la COVID-19. Seguramente no será el único castigo que reciban... En muchos países se aplican también multas a los infractores. La foto es del 1 de abril.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Bangkok, Tailandia En la capital tailandesa se han instalado distintos puntos de control para evitar que la gente se mueva de un punto a otro de la ciudad. La policía, en sus inspecciones, usa mascarillas para evitar cualquier posibilidad de contagio. La imagen es del 3 de abril.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Ahmedabad, India Una patrulla de la Fuerza de Acción Rápida recorre las calles de un vecindario invitando a los vecinos a permanecer dentro de sus casas. Si bien India no registra un alto número de casos, las condiciones de hacinamiento y la enorme cantidad de gente que vive en sus ciudades hace temer que un brote gigantesco sea inminente.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Mogadiscio, Somalia Si hace calor, la gente quiere ir a la playa. Es lo normal. Bueno, era lo normal. En la capital somalí, la policía, fuertemente armada, intenta convencer a los bañistas de lo peligroso que es reunirse en multitudes. La playa Lido, en el océano Índico, estará ahí todavía cuando se acabe la epidemia. Ya habrá tiempo para un nuevo chapuzón.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Brighton, Reino Unido Un miembro de la policía comunitaria intenta convencer a un bañista de la necesidad de no estar en la playa si es que las autoridades dicen que no hay que estar en la playa, sobre todo en un país donde el número de casos se ha incrementado notoriamente.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Jerusalén, Israel Las autoridades de Israel debieron tomar medidas más extremas luego de que los ultraortodoxos no respetaran las normas y los casos empezaran a aumentar rápidamente en sus barrios. En la foto, del 30 de marzo, la policía detiene a un judío ultraortodoxo que no respetó la prohibición de salir.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Ciudad de Guatemala, Guatemala Miembros de la Policía Nacional Civil de Guatemala escoltan a un grupo de detenidos por haber violado el toque de queda, que rige entre las 16 y las 4 horas al menos hasta el 12 de abril de 2020.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Los Ángeles, California, Estados Unidos El 19 de marzo se impuso una cuarentena total e indefinida en toda California, en un esfuerzo por frenar el avance de la pandemia también en ese estado. Las razones para salir de casa son contadas. Estos oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles revisan que estos viajeros cuenten con la debida autorización.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Moscú, Rusia Durante una nevada en la Plaza Roja de la capital rusa, un oficial de la policía da instrucciones a dos peatones, poco después de que las autoridades rusas anunciaran el cierre parcial de distintas actividades. Los casos de coronavirus han aumentado notoriamente desde fines de marzo en Rusia.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Río de Janeiro, Brasil Al igual que en Somalia, aguantar la tentación en Río de Janeiro es muy difícil. Pero para eso están los agentes policiales, para recordarles a los bañistas que el deber ciudadano está por sobre los placeres mundanos, muy especialmente cuando hay una epidemia y la playa está cerrada.

Así se hace respetar la cuarentena en el mundo Ciudad del Cabo, Sudáfrica Soldados y policías patrullan entre chozas en el municipio de Khayelitsha, en las afueras de Ciudad del Cabo, en un intento más de las autoridades por hacer respetar la cuarentena nacional. Sudáfrica es uno de los países más afectados por el coronavirus en África. Autor: Diego Zúñiga



