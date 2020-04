Protestas y crisis políticas agitan América en medio de la pandemia

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro destituyó este jueves (16.04.2020) a su ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, promotor de las cuarentenas frente a la pandemia del coronavirus y la decisión anunciada cuando el país ronda los 2.000 muertos y unos 30.000 casos fue recibida con sonoros cacelorazos contra el gobernante ultraderechista. No fue la la única situación de tensión en la vida política que se vivió en esta jornada por culpa del coronavirus en América

En un continente que registra por lo menos 743.607 contagios y 33.028 fallecimientos, según las cifras más recientes de la OMS, países como El Salvador amanecieron ante una crisis institucional tras el anunció del presidente Nayib Bukele de ignorar una sentencia de la Corte Suprema que ordena frenar las detenciones y confinamientos "forzosos" de quienes violen la cuarentena decretada ante la pandemia.

"No entiendo el deseo mórbido que tienen de que nuestra gente muera, pero juré que cumpliría y haría cumplir la Constitución. Así como no acataría una resolución que me ordene matar salvadoreños, tampoco puedo acatar una resolución que me ordena dejarlos morir", publicó Bukele en sus redes sociales, al tiempo que acusó a los opositores de intentar quitarle facultades ante la pandemia.

Crece tensión social

Mientras, en Colombia, habitantes de las barriadas de las principales ciudades protagonizaron en las últimas horas intentos de saqueos y protestas por falta de ayudas alimentarias y económicas durante la cuarentena que comenzó el pasado 25 de marzo y culminará, en principio, el próximo 27 de abril.

Según el diario La Estrella, de Panamá, "grupos irregulares han aprovechado la situación de emergencia para llamar al caos en varias ciudades colombianas con el pretexto de que habrá desabastecimiento de alimentos”.

En Medellín, ciudadanos han bloqueado carreteras y trataron de saquear camiones con ayudas humanitarias antes de que fueran repartidas, mientras que en Bogotá y Cali, con cacerola en mano, salieron a protestar porque dicen que les han prometido ayudas que aún no han recibido, pese a que la cuarentena comenzó hace 23 días.

Protestas contra la cuarentena

Casos que no son aislados en el continente, como se puede ver en EE.UU., donde las protestas se están multiplicando en distintas partes del país que se convirtió en el epicentro mundial de la pandemia (640.000 contagios y más de 30.000 muertes), para presionar al presidente Donald Trump y a los gobernadores estatales para que levanten las medidas de confinamiento, que están causando estragos en la economía.

Este jueves el turno fue para Richmond, la capital del estado de Virginia, gobernada por el demócrata Ralph Northam, que ayer decretó una extensión por dos semanas, hasta el próximo 8 de mayo, del cese de las actividades económicas no esenciales, mientras que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo este jueves que extenderá hasta el 15 de mayo la paralización de las actividades no esenciales.

