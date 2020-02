Presidente de Ecuador se disculpa por "minimizar" violencia contra mujeres

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ofreció disculpas el sábado (01.02.2020) a través de su cuenta en la red social Twitter por sus dichos sobre la violencia contra la mujer y negó que haya pretendido "minimizar" esos abusos.

"En mi comentario sobre el acoso, no pretendí minimizar un asunto tan grave como la violencia o los abusos. Me disculpo si se entendió así. ¡Rechazo la violencia contra la mujer en todas sus formas!", expresó el mandatario.

Moreno salió al paso a una oleada de críticas en las redes sociales luego de que dijera públicamente que las mujeres solo denuncian abuso sexual cuando el hombre es "feo", porque cuando es "persona bien presentada" no piensan en que sea un abuso.

"Los hombres estamos sometidos permanentemente al peligro de que nos acusen de acoso", dijo el presidente durante un acto en Guayaquil con inversionistas y financieros el viernes.

Mujeres denuncian violencia

"Es decir que el acoso es cuando viene de una persona fea. Pero si la persona es bien presentada de acuerdo a los cánones, suelen no pensar necesariamente en que es un acoso", manifestó.

El video con sus declaraciones se hizo viral en redes y generó todo tipo de reacciones, sobre todo aquellas que increpaban al mandatario por su opinión.

La activista de derechos humanos Lolo Miño rechazó las expresiones de Moreno y puso en duda su capacidad para gobernar. "Es un tema de si una mujer se siente o no cómoda con sus avances, no de si el tipo es guapo o no. A ratos dudo de su capacidad para dirigir el país. Vergüenza", aseguró.

"¡No, no presidente Lenín Moreno, no es que ahora a las mujeres todo nos parezca acoso, es que a los machos como usted nunca les ha parecido malo acosar! Rechazamos sus declaraciones violentas", señaló por su parte la organización Mujeres por el Cambio vía Facebook.

gs (afp, efe, El Comercio)

