Presidenciable en Ecuador propone instaurar pena de muerte

El empresario Isidro Romero, candidato a la Presidencia de Ecuador por el movimiento Avanza (derecha) para las próximas elecciones del 7 de febrero, propuso la pena de muerte para asesinos y violadores, durante un debate entre siete de los 16 postulantes realizado este sábado (09.01.2021) en Quito.

"La pena de muerte a los asesinos, a los criminales que matan en las calles a los ecuatorianos, que violan a las mujeres ecuatorianas", propuso Romero en el Debate Presidencial 2021, que se retransmitió en vivo por las diferentes plataformas multimedia del organizador Grupo El Comercio.

Además, planteó "cadena perpetua" para castigar a quienes incurran en delitos de corrupción contra el Estado, en medio de un desolado teatro de la Casa de la Cultura de Quito a causa de las restricciones por la pandemia de coronavirus.

"Si no cambiamos la ley y no la endurecemos" contra delincuentes y corruptos "jamás vamos a avanzar", señaló el ex presidente del popular club Barcelona.

El encuentro, de cara a las elecciones del binomio presidencial y de parlamentarios de febrero, contó también con la participación de Guillermo Lasso, Ximena Peña, Paúl Carrasco, Giovanny Andrade, Carlos Sagñay y Gustavo Larrea.

El delfín de Rafael Correa no participó

Durante casi dos horas, los postulantes presentaron sus propuestas en espacios de dos minutos y medio en torno a economía, salud pública, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción.

Entre las propuestas económicas dominantes aparecieron las de reducir impuestos, bajar el IVA en dos puntos (de 12 a 10%) y generar empleos.

Respecto a salud primaron las coincidencias en pos de lograr una masiva vacunación contra el COVID-19 que ha dejado 220.349 casos, incluidos 14.177 muertos entre confirmados y probables en Ecuador.

El postulante Andrés Arauz (Unes, izquierda), delfín del exmandatario socialista Rafael Correa (2007-2017), se negó a intervenir en este foro, aunque confirmó que el 17 de enero participará en otro similar a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Arauz y el exbanquero Lasso (CREO, derecha) son los dos candidatos favoritos, según encuestas, seguidos del abogado indígena Yaku Pérez (Pachakutik, izquierda), quien aún no confirmó participar en esta plenaria que continuará el domingo con los restantes siete aspirantes.

Alrededor de 13,1 millones de los 17,5 millones de ecuatorianos elegirán al sucesor del presidente Lenín Moreno, quien tras cuatro años dejará el poder en mayo próximo. También votarán para integrar la Asamblea Nacional de 137 escaños.

mg (afp, Isidro Romero Twitter)