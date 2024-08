Prensa: "Venezuela es ahora abiertamente una dictadura"

"Ahora dictadura" titula el diario alemán "Sueddeutsche Zeitung" su comentario sobre Venezuela y escribe: "Un chiste circula actualmente por Internet en Venezuela. Procede de un sitio de noticias satírico y dice algo así como: 'El Tribunal Supremo leal a Maduroconfirma la decisión del consejo electoral leal a Maduro - y Maduro está de acuerdo'. Es gracioso, pero también amargamente serio. Porque el chiste resume bastante bien la situación del país. (…)

Si aún había esperanzas de resolver el conflicto en el país de una manera razonablemente ordenada, éstas se han desvanecido para siempre. ¿Una repetición de las elecciones, como propusieron recientemente los jefes de Estado de Brasily Colombia? Descartada tras esta decisión. Al mismo tiempo, también muestra claramente una vez más lo que Venezuela es hoy: no una democracia con instituciones independientes, sino abirtamente una dictadura."

Los medios de comunicación se protegen con inteligencia artificial

El semanario "Die Zeit" apunta: "Ante el aumento de la represión contra los periodistas críticos con el gobierno, varios medios de comunicación han empezado a crear presentadores con ayuda de la inteligencia artificial. 'Por si no te has dado cuenta, te queremos decir que no somos reales', dijeron la presentadora de noticias La Chama y el presentador de noticias El Pana. 'Fuimos creados por inteligencia artificial, pero nuestros contenidos si son reales, verificados, de calidad y creados por periodistas.'

Alrededor de una docena de plataformas de noticias venezolanas y la red de periodistas colombianos Connectas quieren utilizar el proyecto para contrarrestar la censura del gobierno autoritario y proteger a los reporteros críticos. Según el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ), al menos 13 reporteros y fotógrafos fueron detenidos en Venezuela tras las elecciones presidenciales. Además, 15 periodistas extranjeros fueron expulsados del país. La Asociación Nacional de Periodistas también denunció agresiones a reporteros y redacciones, así como intimidación a profesionales de los medios de comunicación."

"Maduro se queda, su pueblo huye"

El rotativo suizo "Neue Zuercher Zeitung" escribe: "A pesar de las críticas internacionales y las protestas en todo el país, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, insiste en que ganó las elecciones del 28 de julio. El hecho de que el dictador no deje su cargo podría ser la gota que colme el vaso para que muchos abandonen el país: según una encuesta realizada en junio, hasta cinco millones de personas se plantean abandonar el país si Maduro no dimite.

El país latinoamericano ya está experimentando un éxodo masivo: según el Centro de Coordinación de la ONU para los Refugiados de Venezuela (R4V), 7,7 millones de venezolanos han abandonado su patria desde que Nicolás Maduro asumió el poder en 2013, lo que equivale aproximadamente a una cuarta parte de la población total. Esto significa que actualmente han huido de Venezuela proporcionalmente más personas que de Siria y Ucrania, donde las guerras están haciendo estragos. (…)

Joe Biden también ha reaccionado entretanto. A principios de agosto, el presidente saliente de EE.UU, anunció que suspendería temporalmente la admisión facilitada de migrantes venezolanos. Ésta fue la reacción de Biden ante la testarudez de Maduro de permanecer en el cargo. Al mismo tiempo, de agosto a octubre son los meses en los que, según la experiencia, se producen más cruces fronterizos hacia EEUU, justo a tiempo para la fase caliente de la campaña electoral estadounidense, en la que la migración en la frontera sur desempeñará un papel importante."

