Prensa sobre amenazas de Trump a México: "Este presidente no tiene ningún plan"

Los problemas de migración no se resuelven con amenazas, titula el Neue Zürcher Zeitung, de Suiza, y escribe: "El presidente Trump ha amenazado a México con aranceles a partir del 10 de junio si no detiene la oleada de migrantes. El enfoque de Trump implica dos suposiciones, cuya validez muy cuestionable: primero, que México es el principal culpable de la ola de migrantes que se dirigen hacia la frontera estadounidense y que no los detiene voluntariamente en su frontera sur. Segundo, que México sería capaz de detener a los migrantes. […]

Seguramente México podría hacer aún más contra el fluo de migrantes a Estados Unidos. Pero que el problema migratorio de Trump pueda ser resuelto en México es una ilusión. Si ni siquiera los Estados Unidos pueden controlar la migración ilegal en su frontera sur, se trata de una exigencia bastante presuntuosa hacia México. A diferencia de la situación en Europa, no existe una barrera como la del Mediterráneo entre Centroamérica y México. Gran parte de la zona fronteriza está escasamente poblada y es una selva. Allí, la frontera es difícilmente controlable."

El Süddeutsche Zeitung, de Múnich, se centra en la inauguración de una nueva fábrica de BMW en México: "Con la inauguración de la fabrica, BMW se adentra aún más en el conflicto que Trump provocó por las balanzas comerciales, los derechos y la cuotas de importación. Cuando el fabricante de automóviles optó por San Luis Potosí en 2014, su único objetivo era satisfacer la creciente demanda mundial de vehículos de la serie 3 y ampliar aún más la red mundial de plantas de producción.

Pero poco después de la colocación de la primera piedra, el proyecto se convirtió en el blanco de la furia del recién elegido presidente de Estados Unidos, que quiere reducir las importaciones de su país y obligar a las empresas de todo el mundo a producir más en Estados Unidos: "Si quieren construir una fábrica en México y vender los coches a Estados Unidos sin el 35 por ciento de aranceles, pueden olvidarse de ello", dijo Trump a principios de 2017, aludiendo a BMW. […]

No obstante, BMW cree haber tomado la decisión correcta con San Luis Potosí. La nueva planta suministrará automóviles a más de 40 países y, por lo tanto, no depende únicamente del mercado estadounidense, dijo Oliver Zipse, miembro de la junta directiva, poco antes de la ceremonia de inauguración. Estados Unidos tampoco es el primer país que intenta protegerse con aranceles y BMW comoce el problema: 'Tal como están las cosas hoy en día, no vemos ninguna razón para cambiar nuestros planes', dijo Zipse."

El Frankfurter Allgemeine Zeitung apunta: "Donald Trump está a punto de elevar la crisis de confianza que él mismo creó a un nuevo nivel. Desde el principio, el presidente estadounidense dejó claro al mundo que le importaban un bledo las promesas de sus predecesores. Con el anuncio de imponer aranceles punitivos a las importaciones de México, ahora incluso está socavando un acuerdo de libre comercio que él mismo ha forzado. El mensaje a los socios y adversarios de Estados Unidos es claro. Trump tampoco se siente sujeto a sus propios tratos. […]

Trump quisiera declarar a México un "tercer país seguro", como Canadá. Pero México, con casi 30.000 asesinatos en 2018, no es Canadá. En segundo lugar, México ya sufre por su ubicación entre los prósperos Estados Unidos y los trastabillantes Estados de Centroamérica. Además, mientras la demanda de drogas ilegales al norte del Río Bravo no se agote, México no logrará derrotar a las pandillas que cubren esta demanda.

Probablemente Trump sigue pensando que es un "dealmaker" legendario. Después de todo, casi todos han soportado hasta ahora de mala gana su chantaje y sus amenazas: los chinos siguen negociando, Berlín empuja a la UE a entablar conversaciones comerciales con Trump por miedo a los aranceles sobre automóviles, y los mexicanos también siguen defendiendo el diálogo. Pero, ¿qué ha logrado realmente Trump? A nivel internacional, hasta ahora apenas más que el pacto comercial con Canadá y México, que él mismo está torpedeando. Este presidente no tiene ningún plan."

(gg)

