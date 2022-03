Prensa en alemán: "La revolución de los cachorros en Chile"

El matutino alemán Die Zeit analiza el perfil del nuevo presidente de Chile y el de su estrecha colaboradora y portavoz de gobierno, Camila Vallejo, en una nota titulada "Revolución de los cachorros". Aquí, unos extractos:

"Cuando Gabriel Boric, de 36 años, salga el viernes (11.3.2022) al balcón de la Moneda, el palacio de gobierno en la capital, Santiago, después de la toma oficial de su cargo como presidente de Chile, se convertirá en el presidente más joven de la historia del país. Pero ese es tan solo uno de muchos superlativos. Y, quién sabe, tal vez decida dar su discurso en otro lugar. A Boric no le preocupan demasiado los convencionalismos.

Describir lo que está sucediendo en estos días en Chile como 'época de transición' sería quedarse corto. (….) En 2011, Boric fue uno de los líderes de las más grandes protestas estudiantiles chilenas de todos los tiempos. Cuando en 2014 entró en el Congreso como diputado independiente, fue citado por una comisión ética porque se negó a llevar corbata (ahora muchos tampoco la llevan). (…)

Aunque muchos chilenos y chilenas celebran a Gabriel Boric como una estrella del rock, no hay que olvidar que nada menos que el 42 por ciento de los electores dieron su voto en el balotaje de diciembre a su contrincante, el populista de derechas José Antonio Kast, padre de seis hijos, hijo de un oficial de la Wehrmacht alemana (el ejército alemán durante el nacionalsocialismo), y hermano de un hombre que fue ministro del dictador Augusto Pinochet.

Con banda, como manda la tradición, pero sin corbata, y con el puño izquierdo en alto, junto a Sebastián Piñera, su antecesor en el cargo: Gabriel Boric toma posesión como presidente de Chile.

Hay personas, y no solo del ámbito conservador, muy escépticas hacia el nuevo Gobierno. La edad media del gabinete es de 49 años y siete de los ministros no han cumplido los 40. Boric ha tratado de lograr equilibrio político y cuenta con gente como el futuro ministro de Finanzas, Mario Marcel, que poco antes fue nombrado presidente del Banco Central de Chile, seguramente para calmar a los mercados. Pero una larga lista de sus colaboradores más estrechos procede de la época de las protestas estudiantiles y no han ocupado, hasta ahora, ningún puesto de gobierno.

Camila Vallejo fue voz y rostro de las protestas estudiantiles de 2011. (…) Ahora es portavoz del Gobierno, cargo que en Chile tiene rango ministerial, y está considerada una de las más estrechas colaboradoras del futuro presidente. (…) Sonia Moreno, (administradora del edificio de estudiantes de la universidad) llama al nuevo presidente de Chile y a la portavoz "cachorritos". Así de jóvenes eran ambos cuando Moreno los conoció al principio de su etapa universitaria. Cuando Boric ganó las elecciones, fue a la iglesia a rezar por él. Para ella, Boric siempre fue un buen presidente."

"Tiempo de transición en Chile"

El diario Süddeutsche Zeitung califica de "tiempo de transición" la etapa que arranca con la presidencia de Boric y repasa su trayectoria:

"Ni como líder estudiantil ni como diputado llevó Boric corbata, a pesar de todas las críticas: 'Se trata de lo que uno hace, no de cómo uno se ve', dijo en una ocasión. En realidad, la ropa -eso lo sabe también él- puede ser un poderoso símbolo. Así pues, llevará una banda, esa es la tradición. Pero no una de un sastre elegante, sino del 'Sindicato Revolucionario Textil', un colectivo de costureras alternativo de izquierdas. Estos símbolos permiten adivinar qué tipo de cambios se avecinan en Chile. Boric tiene 36 años, y es el presidente más joven en la historia de su país. Muchos jóvenes lo celebran como a un héroe. Para los conservadores, por el contrario, es un revolucionario.

Pero ¿de verdad será pronto Chile el refugio de los revolucionarios de izquierda? La respuesta es no. Las posiciones de Boric como presidente son todo menos radicales: reformas en las pensiones, justicia social, educación para todos, mejoras en el sistema de salud. Suena más a socialdemocracia que a revolución mundial. Hace tiempo que Boric también envió una señal a los mercados: el ministro de Finanzas será Mario Marcel, el último presidente del Banco Centro y en absoluto comunista. Sin embargo, también está claro que algo en Chile va a cambiar, sí. Tiene que cambiar".

"Grandes visiones de Gabriel Boric"

Así titula el rotativo Tageszeitung un artículo dedicado a Chile, que hace hincapié en el perfil feminista del nuevo Gobierno chileno y en la transformación del país:

"Por primera vez, habrá una mujer en el Ministerio del Interior, una activista feminista en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y una científica del clima en el Ministerio de Medioambiente. El gabinete del nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, apuesta por el cambio. El viernes, Boric asume su mandato, y 14 de las 24 carteras ministeriales estarán en manos de mujeres. 'Estamos llenos de esperanza de que este será un Gobierno feminista y construiremos un Chile feminista', dijo la futura ministra de Interior, Izkia Siches, pocos días antes de la toma de posesión. Siches tomó parte, junto con otras ministras y miles de mujeres, en la manifestación que tuvo lugar en la capital, Santiago, con motivo del Día Internacional de la Mujer. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, colaborará estrechamente con Boric, y anunció que todos los ministerios serán dirigidos con una perspectiva de género. Como primera medida, se presentará una ley por el derecho a una vida sin violencia. 'Las mujeres y las niñas de Chile ya no pueden esperar más', dijo el martes Orellana, y agregó que otros objetivos son la integración de la mujer en el mercado de trabajo, que ha caído con fuerza por la pandemia. A largo plazo, la idea es crear un sistema de cuidados para aliviar a las mujeres en este tipo de labor no remunerada".

(cp)