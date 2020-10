Prensa alemana: "Profunda caída" en Chile y deriva totalitaria en Brasil

El plebiscito constitucional que se avecina en Chile da pie a un artículo del Süddeutsche Zeitung, titulado “Profunda caída”. “Casi un año ha pasado desde que enormes protestas masivas sacudieron a Chile en octubre de 2019. Ahora, estas podrían rebrotar detonadas por un video del viernes pasado. Muestra a un grupo de manifestantes que corre por un puente en Santiago, escapando de la policía. En la imagen se puede ver que un policía corre al lado de un joven de 16 años, que sufre una caída a siete metros de profundidad. Allí quedó tendido, hasta que grupos de socorro lo rescataron y llevaron a un hospital. El joven sobrevivió, con un traumatismo encéfalocraneano y fracturas en las muñecas. Pero, aunque el joven de 16 años está fuera de peligro vital, el hecho provocó consternación en Chile. Muchas personas recordaron el brutal proceder de la policía en las protestas del año pasado. Faltan solo dos semanas para que se cumpla un año del inicio de esas protestas, el 18 de octubre. Una semana después tendrá lugar el plebiscito sobre una nueva Constitución. Observadores temen que el ambiente en Chile se vuelva aún más tenso en los próximos días. Algunos temen el regreso al caos en que el país se hundió el año pasado. (…) Entretanto, la Fiscalía emprendió una investigación, el policía fue detenido y la oposición demanda la renuncia del director de Carabineros. El fin de semana, cientos de manifestantes salieron a la calle en Santiago portando lienzos en que se leía: ‘No se cayó, lo empujaron’”.

Bolsonaro y los tribunales

El rotativo Frankfurter Allegemeine Zeitung da un vistazo a Brasil en un artículo sobre el caso de una jugadora de vóleibol de playa que gritó “¡fuera Bolsonaro!” y deberá responder ahora ante la Justicia. "Normalmente no se conoce al canal brasileño SporTV por sus informes políticos. Generalmente se habla allí de los despidos de entrenadores, de lo que hace Neymar o de la duramente disputada temporada de vóleibol de playa. Pero ahora SporTV dio un golpe político-deportivo sin proponérselo. El motivo fue Carolina ‘Carol’ Solberg… ‘Fora Bolsonaro’, gritó la mujer, de 33 años, al término de una entrevista en vivo, en septiembre. (…) Carolina Solberg no es una gran estrella de ese deporte, pero pertenece desde hace años a la primera fila mundial, lo que le ha hecho bastante conocida en su patria. Esa fama ha aumentado de golpe desde que las palabras de Solberg desataron un ardiente debate, que desemboca en la pregunta de en qué medida y cuán públicamente puede expresarse una figura del deporte sobre la situación política. En Cuba, Venezuela o Nicaragua, semejantes expresiones críticas contra el gobierno, ante las cámaras de televisión, significarían el fin inmediato de su carrera. Pero también en el nuevo Brasil, que bajo el mando de Bolsonaro se acerca más y más a una forma de gobierno totalitaria, las expresiones críticas al gobierno ya no están libres de consecuencias (…)".

El periódico añade: "Para Solberg hay bastante en juego. Tendrá que responsabilizarse de sus palabras ante un tribunal. (…) Sin embargo, puede abrigar la esperanza de que la Justicia se ponga de su parte. Hasta ahora -y eso diferencia a Brasil de otros Estados totalitarios de América Latina-, gran parte de la Justicia está comprometida con valores fundamentales democráticos, como la libertad de expresión y de prensa, en lugar de estarlo con la ideología imperante en el momento. El bando de Bolsonaro ha sufrido en los pasados meses algunas duras derrotas en los tribunales del mayor país latinoamericano. Esa función de control en un sistema de división de poderes, que en su mayor parte aún opera, es lo que impide hasta ahora que Brasil derive más y más en un Estado totalitario".

Un símbolo de los derechos humanos

El diario TAZ, de Berlín, dedica un artículo al fallecido dibujante argentino Joaquín Lavado, pasa revista a diversas tiras de Mafalda y la define como una figura de culto. "La madre de Mafalda pica cebolla y le corren las lágrimas. Mafalda le pone un globo terráqueo sobre la mesa de la cocina y dice: ‘Pensé que tal vez quisieras llorar por algo menos banal que una cebolla’. La adorable y sabia Mafalda es el personaje más conocido del dibujante argentino Quino, que murió a la edad de 88 años. Joaquín Salvador Lavado Tejón, alias Quino, nació en 1931 en Mendoza y realizó ya en 1954 sus primeras ilustraciones para periódicos. (…) Su estilo de dibujo simple y caricaturesco recordaba a los Peanuts de Charles M. Schulz. Mafalda también describía al mundo desde la óptica de un niño, pero incorporando la visión adulta. En especial las numerosas alusiones apolíticas concretas a la realidad argentina en tiempos turbulentos -ya sea la pobreza, el movimiento feminista, la carrera armamentista o la corrupción- hicieron de este cómic una acertada crítica satírica del momento. Mafalda fue traducida a 26 idiomas y se convirtió en el personaje de cómic más popular y definitorio de Argentina y de todo el mundo hispano. Muchas activistas políticas se remiten a esta figura de culto, que llegó a convertirse en símbolo de los derechos humanos. Pero la obra de Quino abarca también innumerables caricaturas de crítica social además de Mafalda, que aquí (en Alemania) aún quedan por descubrir". (dzc)