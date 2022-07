Prensa alemana: Pedro Castillo causa decepción y Bolsonaro preocupación

El periódico Tageszeizung, de Berlín, enumera una lista de promesas electorales de Pedro Castillo, para luego hacer un sombrío balance de su primer año de gestión: "La derecha temía que Pedro Castillo se convirtiera en un futuro Hugo Chávez peruano, que, al día siguiente de asumir, confiscara sus cuentas bancarias, y lo sigue despreciando hasta hoy debido a su origen indígena. La izquierda respaldó a Castillo, desde entusiasta hasta moderadamente, y se alegró sobre todo de que no ganara Keiko Fujimori. Los peruanos de la zona andina estaban encantados de que por fin uno de ellos llegara al poder. Por eso no parecía tan importante que Castillo no tuviera experiencia de gobierno ni política.

Un año más tarde, Pedro Castillo ya no lleva su sombrero de paja. Perú no se ha convertido en una segunda Venezuela, ninguna empresa minera ha sido estatizada. Castillo tampoco ha renunciado a una política de izquierda. Lo que ha ocurrido ha sido mucho peor: el sistema político peruano se encuentra en un proceso de disolución. (…) La crisis no empezó con Castillo, sino en 2014, cuando se destapó el escándalo de sobornos de la empresa constructora brasileña Odebrecht. (…) El Parlamento, alternadamente, amenaza al presidente con la destitución o hace causa común con el Ejecutivo. El presidente, a su vez, amenaza con disolver el Parlamento. Los partidos, en general tan enemistados, están de acuerdo con el Ejecutivo en que ninguno quiere perder su cargo, ni el presidente ni los parlamentarios. Y así se produce un empate permanente y sorprendentes alianzas”.

Esperanzas defraudadas

El periódico Neues Deutschland cita a una activista de una organización de mujeres indígenas, que considera que "Perú está al borde de la ingobernabilidad”, debido a la permanente pugna entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El autor del artículo apunta: "Pedro Castillo aspira a una reforma constitucional, también para poder defenderse mejor de los ataques del Parlamento. Este es desde hace años un problema estructural del sistema democrático, que debería ser reformado con urgencia. Ya uno de sus antecesores, Martín Vizcarra, fracasó en ello y, tras una moción de censura del Congreso, arrojó la toalla.

Hay cinco investigaciones por corrupción en curso contra el presidente, que ya ha tenido siete ministros del Interior en 12 meses, escribe el medio ‘Ojo Público'. Eso difícilmente le hubiera ocurrido a un presidente experimentado y políticamente más hábil. En una de sus infrecuentes entrevistas, Castillo reconoció que no estaba preparado para el cargo presidencial. Pero hay algo mucho más grave: todos los proyectos de reforma se han postergado, algunos parecen ya no tener actualidad. Ese es el verdadero desastre de su gobierno, carente de una agenda reformista resuelta”.

Caldeada lucha electoral en Brasil

Brasil está en el foco de atención del periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung, que habla de una de las campañas electorales más explosivas desde hace muchos años: "Desde hace ya tiempo, observadores temen que Bolsonaro pudiera utilizar a los militares para mantenerse en el poder si pierde las elecciones. Se dice que el populista de derecha podría verse tentado a tomar una vez más como ejemplo al expresidente estadounidense Donald Trump y, por ende, también el asalto al Capitolio.

Bolsonaro, en el lanzamiento de su nueva candidatura.

Hace poco, ante sus bajos índices de popularidad, en una reunión con embajadores extranjeros, jugó con ideas acerca de una posible operación militar, en caso de que las elecciones fueran falseadas. Su crítica apunta contra el sistema de voto electrónico, que, en su opinión, es deficiente, pero al que los expertos consideran seguro. Bolsonaro dijo a los embajadores extranjeros que él solo plantea preguntas, ‘porque tenemos tiempo para resolver el problema con participación de las Fuerzas Armadas'”.

(cp)