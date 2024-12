Premio Sájarov: Venezuela, la hora más negra y más brillante

"Faltan 23 días para que nuestro presidente electo asuma el mandato que le dio el voto popular el 28 de julio”, dijo a la prensa María Corina Machado, ganadora junto Edmundo González Urrutia del Premio Sájarov a la libertad de conciencia, el máximo galardón de la Eurocámara, en honor a Andrej Sájarov, el científico ruso que luchó por que los derechos humanos fuesen la base de toda política.

La política y la libertad de conciencia

"Este premio es para todos los que luchan dentro y fuera de Venezuela por recuperar la democracia, los derechos humanos y la libertad, enfrentándose a una severa represión”, explicó a la prensa David McAllister, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo.

Cabe recordar que, aunque los ganadores del Sájarov son elegidos por consenso entre los grupos políticos, el tema venezolano viene siendo desde hace años el caballo de batalla del ala derecha del Parlamento Europeo, ahora apoyada también por las fuerzas más radicales. El otro lado del hemiciclo prefirió esta vez abstenerse por considerarlo una señal más política que una de apoyo a la libertad de conciencia.

Pero los 7,7 millones de venezolanos que han dejado el país son reales; veinte presos políticos han muerto en custodia del Estado, las denuncias de tortura constan en diversos informes. "Desde julio, los opositores están presos, escondidos o en el exilio”, decía desde una pantalla María Corina Machado en la entrega del premio, subrayando que ella misma está escondida y recordando el asedio a la embajada de Argentina, donde se refugian correligionarios opositores. Pero, "después del diez de enero, los venezolanos van a querer volver”, afirmó la líder opositora. ¿Qué los llevaría a volver?

"Las oportunidades en un país que puede ser una potencia energética. Un país turístico que va a necesitar del regreso de cada uno de los venezolanos para impulsarlo”, responde a DW Ana Corina Sousa, la hija de María Corina Machado, que vino a recoger el premio en nombre de su madre. Ella vive fuera de Venezuela, y aunque no es lo mismo que los miles de migrantes que han avanzado a veces a pie por América Latina, Ana Corina Sousa cree que "no hay como estar en casa en un país que será distinto, también porque no tendrán que temer más por sus vidas o la de sus familiares presos”.

Necesidad de apoyo y reconocimiento

En cualquier caso, "recibimos este premio en nombre del pueblo venezolano”, repitió en diversas ocasiones Edmundo González Urrutia, quien fue reconocido ya en septiembre por el Parlamento Europeo como presidente electo de Venezuela. "Esto es lo que no puede presentar Nicolás Maduro y nosotros sí”, decía Edmundo González sacándose del bolsillo actas electorales.

Agradeciendo el respaldo del Parlamento Europeo -que en 2017 ya concedió un Sájarov a la "oposición venezolana” por su defensa de la Asamblea Nacional-, González Urrutia asegura que tienen un plan para regresar a Venezuela y que para ello cuentan con la comunidad internacional, sin mencionar concretamente apoyo ninguno, tampoco de Estados Unidos.

"Requerimos del reconocimiento completo como presidente electo; necesitamos todo el apoyo para que cuando vayamos a Venezuela podamos hacerlo en paz, y comenzar el proceso de recuperación”, agregó González Urrutia en Estrasburgo, subrayando que tienen listo un plan para los primeros cien días de gobierno. En cualquier caso, así la líder de la oposición, "el régimen está más débil que nunca y fragmentado por dentro”. En su opinión, los cambios en Siria y el impacto en Rusia habrían hecho mella en el gobierno de Caracas.

"Estamos ante la hora más negra y la más brillante”, advertía María Corina Machado, pidiendo apoyo de todos los gobiernos y de todos los Parlamentos de la UE. La Unión Europea, si bien desconoce la "legitimidad” del gobierno de Nicolás Maduro, no ha dado el paso de reconocerlo como presidente. El capítulo de Juan Guaidó -reconocido en su momento por todos los Estados de la UE- acabó en un callejón sin salida.

¿Por qué sería diferente el caso de González Urrutia que el de Juan Guaidó? "Porque hemos pasado por un proceso electoral, en donde 7 millones de venezolanos eligieron a Edmundo González. Es el 73 por ciento de la población que sufragó”, responde Ana Corina Sousa. Aunque ella misma no se ve siendo parte del gobierno, sí espera estar al lado de su madre y apoyar la reconstrucción del país.

En cualquier caso, los galardonados con el premio Sájarov coinciden en que el diez de enero es una fecha clave, en que Edmundo González va a ir a tomar el mando, María Corina Machado va a ir a recogerlo y se van a unir a miles de venezolanos en las calles. "Los próximos pasos serán anunciados pronto”, concluye la hija de la líder opositora.

