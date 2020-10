Premio Nobel: ¿habrá más mujeres en 2020?

Grandes mujeres de la Ciencia

Injusticia astronómica

El 1967, la física norirlandesa Jocelyn Bell Burnell descubrió una señal que latía a ritmo regular. Detectada por un radiotelescopio, fue apodada "hombrecillo verde 1". Resultó no ser un mensaje ET, sino una estrella de neutrones que giraba a gran velocidad, el primer "púlsar" en ser detectado. En 1974, su supervisor ganó el Nobel por ese descubrimiento. Bell Burner, en cambio, no fue galardonada.