Portero de la selección estadounidense: "Si callas, estás en contra nuestra”

"¿Qué significa que la misma nación para la que protejo el arco no proteja a sus ciudadanos que se parecen a mí? ¿Cuando sus líderes ignoran nuestros derechos humanos más básicos? ¿Cuando nuestras vidas corren peligro por el simple hecho de existir?"

Eso es parte de lo que el portero del Fortuna Düsseldorf, Zack Steffen, escribió en un tweet el 2 de junio, una semana después de que George Floyd muriera mientras estaba en manos de la Policía en Mineápolis, Minesota.

La muerte de Floyd desató protestas que piden el fin de la brutalidad policial y el racismo no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Alemania y la Bundesliga no son una excepción. Steffen decidió que tenía que hacer algo, no solo como alguien que ha sido víctima del racismo, sino como un jugador de fútbol profesional con un alcance masivo. Y así lanzó la plataforma "VOYCEnow”.

"No puedo dejar pasar esto”

"VOYCEnow” está diseñado para dar voz a los atletas negros, pero también para permitir que otros aprendan más sobre la vida y la historia de los negros en Estados Unidos. Steffen también empezó a recaudar fondos en línea para ayudar a los negocios dañados en las protestas de Black Lives Matter. Hasta el momento, ya ha recaudado más de 40.000 dólares.

"Si te quedas callado, entonces estás en el otro lado y estás en contra nuestra. Y eso no está bien porque todas las vidas en este mundo deberían valer lo mismo y todas las vidas deberían importar", asegura el portero de la selección nacional de EE.UU. a DW a través de Skype.

Su comportamiento normalmente tranquilo y reservado cambia cuando habla del impacto que las últimas dos semanas han tenido en él. Steffen dice que el racismo no es solo algo que muchos ignoran, sino que lo ha experimentado a lo largo de toda su carrera, incluso escuchando cánticos con imitaciones de mono de los aficionados del equipo contrario. Hasta ahora no se ha atrevido a ver el vídeo completo de los últimos momentos de Floyd, pero describe lo sucedido como un asesinato y asegura que pensar en ello lo asfixia.

Steffen quiere ayudar a garantizar que esto no se olvide. Ha compartido varios videos de policías atacando a manifestantes en Filadelfia, cerca de donde creció. Ha compartido las publicaciones de otros atletas negros, incluidos los atletas estadounidenses Lebron James y Odell Beckham Jr.. Antes de la muerte de Floyd, Steffen solo usaba Twitter esporádicamente. Ahora no hay forma de detenerlo. "No podemos dejar que esto desaparezca", señala.

No ir solo

En las últimas dos semanas, Steffen ha contado con el fuerte apoyo de su actual club, el Fortuna Düsseldorf. Dice que significó mucho para él que su equipo lo respaldara, pero que el apoyo y las palabras son solo un primer paso para combatir el racismo, no solo en el campo de fútbol.

"Creé VOYCE.now para dar pasos concretos y dar respuestas a las personas que se preguntan '¿qué puedo hacer ahora?' o a las personas que se sienten impotentes pero que desean ayuda", cuenta.

Una educación diferente

Steffen es hijo de una madre blanca y un padre negro. Después de que su madre se volviera a casar con un hombre blanco, los padres de otros chicos a menudo se preguntaban por qué estaba con una familia blanca. Otros le preguntaban a sus padres por qué tenían esos "lindos niños negros".

El deportista asegura que su familia lo protegía de lo peor y destaca el importante papel de otra figura paterna que lo ayudó cuando se mudó de casa por primera vez: el entrenador de fútbol de la Universidad de Maryland, Sasho Cirovski.

Bajo la dirección de Cirovski, Steffen ganaría dos títulos de su liga, un viaje a la final de la Copa Universitaria de 2013 y finalmente un contrato juvenil con el equipo alemán Friburgo. Sin embargo, nunca fue capaz de abrirse paso en el equipo de la Bundesliga y después de dos temporadas regresó a EE.UU..

Su camino por la MLS

Tras firmar con el Columbus Crew de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos en 2016, se convirtió en el portero titular del equipo. La temporada de 2018 fue realmente su año de despegue, tuvo 10 partidos sin recibir goles y una racha de 525 minutos sin recibir ninguno. También se convirtió en el portero titular de la selección nacional.

Eso convenció al gigante de la Premier League, el Manchester City, de pagar 7 millones de libras (7,8 millones de euros) para asegurarse su pase. Según mlssoccer.com, esta fue la tasa de transferencia más alta pagada por cualquier portero de la MLS. El Manchester lo envió a Düsseldorf en préstamo, donde empezó a dejar su huella.

Aunque las lesiones lo han mantenido fuera del campo en 2020, está satisfecho con su rendimiento. El período de préstamo de Steffen está a punto de terminar, y aunque regresará a Inglaterra, dijo que no le molestaría volver a Alemania algún día.

