Crece el racismo en Alemania

Desde la muerte violenta de George Floyd hace dos semanas, una ola de protestas se ha extendido por Estados Unidos. El brutal asesinato del afroamericano que tomó casi nueve minutos a manos de un policía también conmocionó a muchos alemanes. El fin de semana pasado, a pesar de la pandemia del coronavirus, decenas de miles se manifestaron contra el racismo en ciudades como Berlín, Múnich, Colonia o Bonn.

También denunciaron la discriminación de personas por su origen étnico aquí, en Alemania, con gran cobertura mediática. El racismo cotidiano, los disturbios xenófobos y los ataques extremistas de derecha como los causados ​​por la NSU (Clandestinidad Nacionalsocialista) forman también parte de la sociedad alemana.

Casi 1200 quejas sobre racismo

Nuevas cifras apoyan esta crítica y confirman una tendencia sombría: la discriminación racista ha aumentado significativamente en el país. Según el Informe Anual para 2019, presentado este martes (9.06.2020) por ADS, la Agencia Antidiscriminación del país, el número de casos reportados en Alemania aumentó en casi un diez por ciento a 1176. Con un 33 por ciento, representan la mayoría de todas las solicitudes de asesoramiento recibidas por la autoridad. ¡Otra vez! En 2016, su volumen llegaba aún al 25 por ciento. Desde 2015 (545 casos reportados), su número se ha más que duplicado.

Encontrones entre policía y manifestantes en Hamburgo

La agencia federal contra la discriminación, fundada en 2006, asesora a personas que han estado en desventaja en función de su origen étnico, religión, creencias, identidad sexual, edad, discapacidad o género.

Alemania tiene un "problema persistente con la discriminación racista y no apoya con consecuencia suficiente a los afectados para obtener justicia", aseguró el jefe provisional de la autoridad independiente, Bernhard Franke, al presentar el informe. La sensación de quedarse solo frente a una injusticia "tiene consecuencias fatales a largo plazo, que también ponen en peligro la cohesión social. La discriminación desgasta", advirtió Franke. De ahí que el informe anual de ADS aborde intensivamente el tema del racismo.

Profundos rastros de odio en la sociedad.

En su prólogo, Franke escribe que 2019 fue un año en el que "el odio y la misantropía relacionada con determinados grupos dejaron huellas profundas y dolorosas": desde el asesinato extremista de derecha del político de la CDU Walter Lübcke, quien hizo campaña por los refugiados, hasta el ataque terrorista en la Sinagoga de Halle, "pero también en muchos incidentes pequeños, en la discriminación cotidiana".

Los afectados, que se mencionan anónimamente en el informe, describen lo que esto significa en términos concretos. Experimentaron discriminación en todas las áreas de la vida cotidiana. Aquí, una selección:

• "Una cliente gritó recientemente en la tienda: '¿Dónde está mi n * gr? ¡Lo prefiero cuando me masajea la cabeza!'".

• "Un niño insultó a mi hermano en la escuela porque tiene una piel oscura. Luego lo golpeó. La maestra vio todo pero no hizo nada".

• "Dos colegas de otro departamento se me acercaron riéndose y me preguntaron si trabajaba en la empresa para preparar café. Soy una ingeniera civil de Siria y trabajo como ingeniera estructural. Cuando les dije eso, se rieron aún más fuerte y me preguntaron si trabajo de acuerdo con estándares alemanes o sirios."

Punta del iceberg de actitudes racistas

El informe anual continúa afirmando que muchos de los afectados tienen la sensación de que la situación general no ha mejorado durante años, que los ataques y asesinatos han sacudido a la sociedad, pero "las preocupaciones, los temores y las experiencias de exclusión de las personas con antecedentes migratorios, en última instancia, no se toman en serio”. La violencia, el odio y el acoso son solo la punta del iceberg de actitudes y resentimientos racistas, que ya se han manifestado mucho antes a través de la exclusión cotidiana: "Con el anuncio de un alquiler, en el que 'no se quieren extranjeros'; con la discoteca, en la que 'personas como tú' supuestamente siempre están causando problemas, o con superiores que aseguran que la broma racista de su colega "seguro que no la hizo con esa intención”.

En 2019, cada tercera persona con antecedentes migratorios que había estado buscando alojamiento en los últimos diez años dijo haber sufrido discriminación. Al mismo tiempo, el 41 por ciento de todos los encuestados en una muestra representativa indicaron que tenían grandes o muy grandes preocupaciones acerca de alquilar un departamento a un inmigrante.

Postulaciones anónimas para alquileres y empleos

Aunque la Ley General de Igualdad de Trato AGG prohíbe, en principio, estos tratos desiguales, en el mercado de la vivienda, la protección legal contra la discriminación racista está, según la agencia antidiscriminatoria, "caracterizada por algunas excepciones". Una evaluación legal encargada por la autoridad afirma que la directiva antirracismo de la Unión Europea (UE) no se ha implementado suficientemente en Alemania.

Futbolistas de la Bundesliga solidarios en lucha contra el racismo

La agencia antidiscriminatoria pidió a los legisladores de Berlín y de los estados federados que mejoren significativamente la regulación legal y las ofertas de ayuda para los afectados. La protección contra la discriminación del propio Estado también debe aclararse y tener claras consecuencias legales. Los políticos aparentemente son conscientes del problema. La presidenta de la gobernante CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, dijo a DW que todos los aspectos del kit contra la xenofobia y el racismo se debatirán en un comité especial del gabinete. También se discutirá la posibilidad de "postularse de forma anónima para apartamentos o empleos".

La agencia federal contra la discriminación ve un paso importante en la primera ley estatal contra la discriminación que aprobó recientemente la ciudad-Estado de Berlín. La ley permite a los afectados, entre otras cosas, en caso de discriminación por parte de los agentes de policía o en el campo de la educación, presentar una queja y reclamar compensaciones por daños y perjuicios.

Desventaja de género

En general, la agencia procesó 3.580 casos el año pasado. El número total de solicitudes de consulta aumentó en un 3,6 por ciento en comparación con el año anterior. Además de la discriminación basada en el origen étnico, el 29 por ciento de las denuncias se referían a la discriminación de género.

Le siguió la discriminación por discapacidad (26 por ciento), edad (12 por ciento), religión (7 por ciento), identidad sexual (4 por ciento) y creencias (2 por ciento). Según el informe anual de ADS, la mayor proporción de la discriminación reportada ocurre en el trabajo o cuando se busca trabajo. El segundo problema más común es la discriminación en gestiones cotidianas, como la búsqueda de una vivienda, las compras, la gastronomía o los seguros y la banca.

