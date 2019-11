¿Por qué necesita Alemania estudiantes internacionales?

Hay 2,87 millones de estudiantes en Alemania. Alrededor del diez por ciento son extranjeros. Margret Wintermantel, presidente del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), está satisfecha con esta cifra. "La movilidad transfronteriza de estudiantes y científicos y los proyectos de cooperación internacional apoyados por el DAAD son un gran éxito", dice en entrevista con DW. Después de Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, Alemania es un destino popular entre los estudiantes de todo el mundo. Sin embargo, hace falta un estrategia para que los alumnos se integren, asegura Wintermantel.

La principal cadena de televisión pública alemana le está dando gran importancia a este asunto actualmente. Del 9 al 16 de noviembre, "la educación del futuro” es el tema de la semana de ARD.

Dificultades iniciales

Maimouna Ouattara viene de Costa de Marfil, se graduó de la Universidad de Postsdam y se siente integrada. Como presidenta de la Asociación Federal de Estudiantes Extranjeros, asesora a los estudiantes internacionales en cuestiones legales. "Los estudiantes vienen aquí, entre otras cosas, porque reciben una buena educación y, con un diploma alemán, tienen más oportunidades en el mercado internacional", dice. Pero los comienzos pueden ser muy difíciles. "Yo tomé un curso de idiomas. El primer día de clases estaba completamente perdida. Por ejemplo, no sabía cómo hacer apuntes o cómo redactar las transcripciones de la clase".

Muchos abandonan sus estudios

Muchos se sienten solos. La tasa de deserción de los alumnos extranjeros es del 41 por ciento. "Tenemos que asegurarnos que el éxito de los estudiantes extranjeros mejore. Después de todo, no podemos aceptar de forma permanente que los jóvenes vengan, abandonen sus estudios, y luego lleguen a su casa frustrados", dice Margret Wintermantel. Los alumnos necesitan más apoyo, más asesoramiento, y por supuesto, las universidades también.

Por otro lado, no hay cupos suficientes para las clases de idioma. La Universidad Otto-von-Guerickede de Magdeburgo no es la excepción. Akram Elborashi, de Egipto, estudia medicina y forma parte del grupo IKUS, una asociación de estudiantes que ayudan a otros a integrarse. Muchos no hablan alemán, "los cursos gratuitos de alemán siempre están llenos y las colas son inmensas", cuenta.

El rector de la Universidad Otto-von-Guericke, Jens Strackeljan, está al tanto de este problema. Está muy comprometido con la internacionalidad de su casa de estudios y apoya a los estudiantes con la ayuda de DAAD.

Alemania necesita inmigrantes

De los 14.000 estudiantes en la Universidad de Magdeburgo, más de 3.000 provienen de 106 naciones. "Esto hace que la integración no sea fácil", dice Strackeljan a DW. El grupo más grande es el de los indios, con 950 estudiantes, y mayormente permanecen en sus comunidades. Las clases de los másters son en inglés.

"Si no logramos ofrecer suficientes cursos de idiomas, entonces la conexión con el mercado laboral en (el estado federado de) Sajonia-Anhalt es prácticamente imposible", según el rector. A pesar que las empresas de Alemania del este estén en una constante búsqueda de empleados.

"Nuestra sociedad necesita más personas con buena educación en muchas áreas, por ejemplo, en tecnología, como inteligencia artificial e ingeniería", explica Margret Wintermantel. "También deben ser capaces de encontrar su camino en nuestro mercado laboral".

Pero la integración no es solo dominar el idioma, sino que se sientan a gusto aquí. El rector de la universidad quiere que la ciudad sea más agradable. Es la oportunidad para atraer a los jóvenes y que se queden aquí.

Sin embargo, no es una tarea fácil, dado que los partidos populistas de derecha en Sajonia-Anhalt y en Turingia han recibido muchos votos. Las actitudes xenófobas de los populistas disuaden tanto a los estudiantes internacionales como a los nacionales.

Por su gran labor, el rector Jens Strackeljan ha recibido amenazas de muerte por parte de la extrema derecha. Sin embargo, Akram Elborashi no ha experimentado ninguna experiencia xenófoba. Le gusta Alemania y quiere quedarse aquí luego de su graduación. En Alemania hay seguro de salud, un seguro de cuidados (en caso de accidentes) y más tarde uno recibe una pensión. "Aquí hay escasez de médicos. Alemania me necesita", dice. "Entonces, ¿por qué debería irme?”.

