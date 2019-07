Estudiar en Alemania: "universidades de excelencia"

Once universidades y asociaciones universitarias alemanas llevarán el título de "Universidad de Excelencia" durante los próximos siete años. Cada Alma Mater recibirá un premio para la realización de sus proyectos presentados. La elección fue hecha por seleccionados científicos y los ministros de Ciencia y Educación de los estados federados. Las 11 universidades ganadoras son: la Universidad de Bonn, la de Hamburgo, la Escuela Superior Técnica de Aquisgrán (RWTH), la técnica de Dresden (TU), las de Berlín, Múnich, Tübingen, Constanza y Heidelberg, la Escuela Superior Técnica de Múnich y el Instituto Tecnológico de Karlsruhe (KIT).

¿Cómo y por cuánto tiempo se obtiene el título de excelencia?

La promoción como universidad de excelencia comienza el 1°de noviembre de 2019 y se prolonga durante siete años. Las universidades y asociaciones seleccionadas reciben subsidios de diez a 28 millones de euros anuales. Las universidades ganadoras disponen, en conjunto, de 533 millones de euros cada año para ejecutar los proyectos con los que ganaron el título.

El título de "excelencia universitaria” fue otorgado por primera vez en 2006. La Iniciativa de Excelencia de los gobiernos federal y estatal busca promover la ciencia y la investigación en las universidades alemanas y, por lo tanto, fortalecer a Alemania como país de la investigación y la ciencia.

Criterios de selección científica

El júbilo entre los ganadores ha sido grande, pero también ha habido críticas. Armin Willingmann, ministro de Ciencia de Sajonia-Anhalt, se quejó de que solo una universidad del Este alemán haya sido premiada: la de Dresde.

¿Cómo medir, cuáles son los criterios de excelencia? "La competencia está guiada por criterios meramente científicos”, dice a DW el periodista científico Armin Himmelrath, quien agrega: "Los científicos deciden lo que creen que es útil y lo que no. Y los políticos han respetado en gran parte su decisión”.

Una competencia científica que se refleja en los resultados: "No hay grandes discrepancias sobre los nombres de las universidades ganadoras". Sin embargo, explica Himmelrath, "el jurado no decide por los logros ya alcanzados, sino sobre los proyectos de investigaciones que las distintas universidades planean realizar durante los próximos siete años”. Este es, según Himmelrath, uno de los puntos de crítica porque "primero se diseña una hoja de ruta, con ambiciosos objetivos establecidos, sin que haya garantía de que se logren”.

¿Promoción de los mejores, un problema?

Otra crítica está dirigida contra el elevado número de universidades seleccionadas. Según el diario muniqués Süddeutsche Zeitung, el alto número de universidades escogidas "socava la competencia”.

Armin Himmelrath recuerda que, en un principio, cuando la entonces ministra de Educación, Edelgard Bulmahn, lanzó la iniciativa, en 2004, pensó en promover un máximo de tres universidades. Pero como la idea fue criticada como "elitista”, cada vez se ha subido el número de centros superiores promovidos. "Lo que ahora es criticado como un ataque a la competencia”, concluye Himmelrath.

Impulso al desarrollo sostenible para los ganadores

De acuerdo con el principio actual, cuando una universidad gana el título de excelencia, el premio favorece a toda la universidad, y no solo a la facultad que presenta el proyecto ganador. Así, una universidad que ya ha ganado este título tiene una ventaja frente a las que no lo han obtenido. A una universidad de excelencia le resulta más fácil recolectar más fondos para la investigación, así como reclutar a más investigadores de renombre. El premio, según los críticos, está creando una brecha entre las universidades premiadas y no premiadas.

Aunque la cantidad de dinero que reciben las universidades alemanas es más baja que en Estados Unidos, la estrategia de excelencia también pretende dar a conocer internacionalmente el campus universitario alemán. "En esto, el premio ha tenido éxito”, dice Himmelrath.

(jov/er)

Las universidades alemanas más atractivas para estudiantes extranjeros Universidad de Colonia Esta es la universidad de una de las ciudades más apreciadas, no solo por su impresionante catedral gótica y el atractivo paisaje a orillas del Rin. La actitud relajada de sus habitantes frente todos, sin distingo de proveniencia, la hace favorita de muchos estudiantes, tanto alemanes como extranjeros. La ubicación de Colonia es ideal para el turismo: cerca a Ámsterdam, Bruselas y París.

Las universidades alemanas más atractivas para estudiantes extranjeros Universidad de Fráncfort del Meno La universidad lleva el nombre del escritor y poeta Johann Wolfgang von Goethe. Esta es la única ciudad alemana con un paisaje urbano de tan altos rascacielos que albergan, entre otros, a los más importantes bancos del mundo.

Las universidades alemanas más atractivas para estudiantes extranjeros Universidad de Duisburgo/Essen Con alrededor de 37.000 estudiantes, la Universidad de Duisburgo-Essen es una de las más grandes de Alemania. Surgió a partir de una fusión de las universidades de las ciudades de Duisburgo y Essen en 2003. Los que estudian aquí, viven en una de las regiones más densamente pobladas de Alemania: la Cuenca del Ruhr.

Las universidades alemanas más atractivas para estudiantes extranjeros Universidad de Heidelberg Fundada en 1364, es la universidad más antigua de Alemania. Sólo este título la ha convertido en una de las más populares entre los estudiantes extranjeros. Y qué decir del encantador casco antiguo de Heidelberg, uno de los más bellos del país.

Las universidades alemanas más atractivas para estudiantes extranjeros Universidad Humboldt de Berlín También es una de las universidades más antiguas de Alemania. En esta alma mater se graduaron personajes tan destacados como Otto von Bismarck, Heinrich Heine, Robert Koch y el activista estadounidense de derechos civiles W.E.B. Dubois.

Las universidades alemanas más atractivas para estudiantes extranjeros Universidad Técnica de Berlín La capital alemana no es sólo atractiva para los turistas. A los estudiantes les encanta. La Universidad Técnica ofrece estudios de ingeniería muy reconocidos. Berlín además, es la ciudad alemana con los costos de vida más bajos. Berlín puede ser incluso, más barata que algunas grandes capitales latinoamericanas.

Las universidades alemanas más atractivas para estudiantes extranjeros Escuela Superior Técnica de Aquisgrán Aachen, o Aguisgrán, como también se le llama en castellano, se encuentra cerca de la frontera con Bélgica y los Países Bajos. La Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) de Aquisgrán es la mayor universidad técnica de Alemania. Su lema: "Pensar en el futuro".

Las universidades alemanas más atractivas para estudiantes extranjeros Universidad Técnica de Múnich La capital de Baviera tiene dos “universidades de excelencia”: una es la Universidad Técnica de Múnich. Solo uno de cada cinco estudiantes son extranjeros.

Las universidades alemanas más atractivas para estudiantes extranjeros Universidad de Múnich La otra universidad muniquesa es la Universidad Ludwig-Maximilian, una de las más antiguas y prestigiosas: 34 ganadores del Premio Nobel han estudiado allí. Múnich fue elegida en 2013 por la revista Monocle como “la ciudad más habitable del mundo”, aunque es también una de las más caras.

Las universidades alemanas más atractivas para estudiantes extranjeros Universidad Libre de Berlín La Universidad Libre de Berlín (FU Berlin) fue fundada en 1948. Con sede en Berlín occidental, durante el conflicto Este-Oeste representaba el mundo “libre”, en contraste con la Universidad Humboldt, ubicada en la zona oriental. Autor: Chiponda Chimbelu



Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube